POSTA! - CARI STUDENTI IN SCIOPERO DELLA FAME, SONO CONTENTA CHE DIGIUNIATE A FAVORE DI CHI MANDA LE DONNE IN GIRO CONCIATE COME PARALUMI E VUOLE IMPORRE AL MONDO LA LEGGE ISLAMICA, CHE COMPORTA CHE LE STUDENTESSE CHE STANNO DIGIUNANDO PER LA PALESTINA VENGANO FRUSTATE PERCHE' NON PORTANO IL VELO O LAPIDATE SE SOSPETTATE DI LICENZIOSITÀ. VI AUGURO DI AVERE RAPPORTI CON LE UNIVERSITÀ PALESTINESI, PER VEDERE QUALI GRANDI CONTRIBUTI ALLA CULTURA MONDIALE HA DATO FINORA HAMAS...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, torna libera la ragazza di 28 anni arrestata ieri nel corso degli scontri avvenuti alla Sapienza, a Roma. Vergogna! E poi vorrebbero privilegi per Ilaria Salis. Fanno bene gli ungheresi a non cedere: con la giustizia per gli estremisti di sinistra il nostro è un Paese da operetta!

F.G.

Lettera 2

Caro Dago, Kiev, Zelensky: "La Cina può davvero contribuire alla pace". Ovvio: pace giusta per la Russia...

Lucio Breve

Lettera 3

Caro Dago, Dubai, alluvione nel deserto: fiumi d'acqua nell'aeroporto. Si criticano tanto i cambiamenti climatici e invece, a quanto pare, servono a garantire una maggiore equità nella distribuzione dell'acqua sul Pianeta.

Jonas Pardi

Lettera 4

Cari studenti in sciopero della fame,

I palestinesi hanno costruito per decenni tunnel e armi coi soldi prelevati dalle nostre tasche per lo sviluppo del paese, cioe' destinati a costruire scuole ospedali e posti di lavoro.

Sono contenta che digiuniate a favore di chi manda le donne in giro conciate come paralumi e vuole imporre al mondo la legge islamica, che comporta che le studentesse che stanno digiunando propalestina vengano frustate perche' non portano il velo o lapidate se sospettate di licenziosita'.

E anche auguro loro di avere rapporti con le universita' palestinesi invece che con quelle israeliane, per vedere quali grandi contributi alla cultura mondiale ha dato finora Hamas.

Giovanna Maldasia

Lettera 5

Caro Dago, l'aeroporto di Dubai allagato, auto di lusso sommerse dall'acqua.

Anche i ricchi piangono!

Saluti bagnati.

Cips.

Lettera 6

Caro Dago, Salvini ha preso fischi per fiaschi. Draghi non ha deciso alcunché quand'era premier. Hanno deciso tutto i poteri forti di cui lui e l'intelligenza artificiale, il mero esecutore, assieme all'«Altro» di cui voleva tanto prendere il posto...

RPM

Lettera 7

Caro Dago, l'Iran avvisa Israele: "Pronti a usare un'arma mai utilizzata prima". Bisogna vedere se dopo la risposta dello Stato ebraico riusciranno ancora a riconoscersi tra di loro...

Antonello Risorta

Lettera 8

Caro Dago, La Sapienza, studenti in sciopero della fame e incatenati dopo gli scontri all'università con le forze dell'ordine. Gli studenti violenti e rompicoglioni, che creano casino e intralciano chi magari per poter studiare deve pure lavorare, devono essere espulsi dall'università. Bisogna che perdano il diritto allo studio come chi è un pericolo sulla strada perde il diritto alla patente. All'Università si va per studiare.

SL

Lettera 9

Caro Dago, Tunisia, Meloni: "L'Italia può fare di più sulla migrazione legale". Vuole che più del 42% degli italiani in difficoltà economiche rinunci alle cure sanitarie per accogliere più migranti?

L.Abrami

Lettera 10

Dago,

Non sapevo di essere in un paese che difende gli arabi terroristi e contro gli ebrei, colpevoli di difendersi, stravolgendo il senso dei fatti. Speriamo che gli studenti che pervicacemente protestano, non siano i governanti di domani, altrimenti stiamo freschi.

MP

Lettera 11

Caro Dago,

vediamo se grazie alle ripetizioni di amici romani dopo non aver compreso sino in fondo, da povero milanese, la memorabile lezione di Marco Giallini su "me' kojoni" e "e 'sti caxxi" la differenza mi è finalmente entrata in testa.

Quindi, di fronte alla notizia "FLASH-A MILANO, ALLA WARNER MUSIC DEL GRUPPO DISCOVERY, SI LAVORA IN GRAN SEGRETO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PODCAST CONDOTTO DA FABIO ROVAZZI E DALLO SPEAKER DI RADIO 105 MAECO MAZZOLI. TRA GLI OSPITI CI SARANNO FLAVIO BRIATORE, ROBERTO SAVIANO, RENZO ROSSO, ORNELLA VANONI E FABRIZIO CORONA" esclamo senza esitare"e 'sti cazzi!".

Promosso?

Con simpatia,

Alessandro Salvatore

Milano

Lettera 12

Caro Dago, leggo dichiarazioni allucinanti di un professore relative agli incidenti provocati da "pacifici" studenti a Pisa. Ora tra scioperi inventati per la qualunque, professori che potrebbero insegnare nei circoli extraparlamentari mi chiedo quale sarà la classe dirigente del paese nei prossimi anni...

FB

Lettera 13

Caso Canfora: ovvero come espropriare i diritti costituzionalmente garantiti per tutti, quali l'onore e la reputazione, per appropriarsi del privilegio, riservato a pochi, dell'impunibilità da insulto.

Che la cittadina Meloni Giorgia lo abbia querelato, sono affari suoi che non mi interessano. Solo che come Presidente del Consiglio ha il dovere di tutelare l'Istituzione che ricopre, anche per rispetto degli Italiani che non possono essere governati da chi è stata bollata come "neonazista nell'anima". Cioè assassina, criminale, genocida.

Antonio Pochesci

Lettera 14

Dago, Canfora il sommo, chez madama Lilly, giustificava la sua analisi psicologica " Meloni nazifascista nell' anima " citando Lucrezio e Tocqueville in modo poetico - allegorico. Bastava per i popolo degli eruditi in video ed in salotto rievocare la vis del termine "aggettivo qualificativo " quello della lettera storica di Totò e Peppino. Ben oltre la solidarietà accademica.

peprig

Lettera 15

Caro Dago, Nato: "I russi producono più munizioni di Usa e Ue insieme". In compenso noi produciamo tante chiacchiere: siamo i cazzari number one.

M.H.

Lettera 16

Carissimo Dago

il Comune di Torino vieta il fumo anche in strada

mi accontenterei di meno anche solo di un divieto nelle terrazze e nei dehor all'aperto dei locali, dove i non fumatori sono costretti o al fumo passivo o a rintanarsi all'interno senza godere del piacere di stare all'aria aperta, visto che l'educazione non esiste, mai nessun fumatore che si ponga il problema del fastidio che arrechi...insomma siamo tornati indietro di parecchio,

sarebbe il minimo vietarlo nei bar e ristoranti all'esterno !

si è fatto qualche passo indietro sul tema purtroppo

saluti

LB

beccato a fumare 2