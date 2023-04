POSTA - CARO DAGO, ANCHE GLI OPERAI DELLE FABBRICHE AVREBBERO BISOGNO DI UN'ESPERTA IN ARMOCROMIA, COME ELLY SCHLEIN. IN EFFETTI, LE LORO TUTE SONO COSÌ TRISTI... CON I COLORI GIUSTI SI LAVORA MEGLIO E LE LOTTE IN AMBITO LAVORATIVO SONO PIÙ EFFICACI – ECCO PERCHÉ NON BISOGNAVA TAGLIARE IL REDDITO DI CITTADINANZA: ADESSO GLI ITALIANI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE NON POSSONO PIÙ PERMETTERSI L'ARMOCROMISTA!

Caro Dago, un turista si arrampica sulla fontana di Trevi e i vigili presenti non intervengono! Probabilmente erano tra i tanti che ogni giorno si danno malati per non lavorare...ecco perché non potevano intervenire!

Per Travaglio Di Maio non va più di moda allorquando decise di rompere con Giuseppi e si è fatto il suo partitucolo. Altrimenti sarebbe stato da lui dipinto oltreché "un buon leader che ha fatto con abilità il vicepremier e il ministro", probabilmente uno "statista". Se si esclude il soggetto in questione, avrei finanche da ridire sul bizzarro concetto che chi prende lo 0,6% o anche meno non possa, nonostante tutto, ricevere un incarico politico.

Caro Dago,

posso dirti che la cosa più triste della campagna della Venere - Open to meraviglia (tra l'altro la "gl" è uno di quei suoni che nessuno sa dire all'estero) è che è palesemente un calco delle foto (tristissime) che la nostra influencer italiana più famosa al mondo posta tutti i giorni? Se guardi la foto della Ferragni e queste della Venere non c'è differenza.

Temo che una mega agenzia pubblicitaria non potendo usare i quadri di Da Vinci (i più famosi sono all'estero: da Parigi a Cracovia), no Michelangelo (troppi uomini nudi) hanno optato per la Venere botticelliana ma rivista in chiave ferragnesca. Temo, perché anche loro hanno visto la terribile campagna post Covid degli Uffizi con la famosa influencer.

La povertà culturale della campagna, oltre che alla pessima esecuzione, sono la vera catastrofe.

Saluti alle campagne che copiano influencer,

Caro Dago, Bild: "Kiev ha provato ad uccidere Putin con un drone". Imbranati come sono - nessuno ha mai ottenuto risultati così scarsi con una quantità di armi e munizioni così enorme - non riuscirebbero ad eliminarlo nemmeno con la bomba atomica!

Caro Dago, Luigi Di Maio inviato Ue nel Golfo, commissione Esteri del Parlamento europeo chiede un'audizione. Se lo interrogano in storia (Pinochet dittatore del Venezuela) o geografia (Matera in Puglia) è spacciato!

Caro Dago, Kuleba: "In primavera controffensiva per riprenderci il territorio ucraino". Come no, in primavera di quale anno che fra poco più di 50 giorni è estate?

Ciao Dago. Ognuno cerca le notizie che più gli aggradano. Dal repubblicano Wyoming arriva una news che dovrebbe far riflettere a te che piacciono quelle originali. Dopo l'inverno freddissimo, la quota di alcuni animali da cacciare, tipo cervi e daini, è stata tagliata drasticamente per la stagione della caccia perchè non si ricorda a memoria d'uomo una strage della fauna così dirompente causa, appunto, un inverno che ha da quelli parti ha fatto veramente l'inverno. So che stride con i mari che si scaldano, con la CO2 che crescerà, con il Capodanno italiano, però se questa notizia fosse stata riferita al caldo l'avresti scritta anche tu. Già stride il silenzio sulle eccezionali nevicate californiane ( nessuno può prevedere madre natura al 100%). Si potrebbe andare oltre.

Caro Dago,

Per favore riporta tu l’equilibrio.

Il cosiddetto “spread" BTP-Bund viaggiava a 227 punti il giorno prima delle dimissioni di Draghi nel luglio 2022 con picco a 248 il giorno seguente.

Oggi siamo a 189…

Grazie,

Non riesco a guardarla una Venere del Botticelli così banalizzata. Sarebbe costato troppo prendere direttamente Chiara Ferragni, che forse si sarebbe vestita anche meglio?

Chissà se il sig. Armando Testa avrebbe approvato la filosofia del purché se ne parli…

Caro Dago, ci voleva un bel servizio fotografico e relativa intervista su "Vogue" per costringere la multigender Schlein a recarsi dal parrucchiere?

Caro Dago, è proprio vero: tutti i democratici sono antifascisti ma non tutti gli antifascisti sono anche democratici. Per informazioni rivolgersi al Presidente dell'ANPI di Viterbo che, per due secondi di notorietà, non ha voluto "democraticamente" stringere la mano a Vittorio Sgarbi che - piaccia o no - indossando la fascia tricolore, rappresentava un'istituzione e quindi l'Italia; o anche ad alcuni manifestanti dell'ANPI di Grosseto che sempre "democraticamente" volevano impedire il diritto di parola al sindaco "fascista" della città.

Succede poi che, dopo l'estasi celebrativa del 25 aprile, la mattina di un altro 25 del mese, quello del settembre scorso, ti svegli e trovi in casa i "fascisti" vincitori. E non ti chiedi il perché!

Caro Dago, Elly Schlein: «Le mie scelte di abbigliamento dipendono sicuramente dalla situazione in cui mi trovo. In generale dico sì ai colori e ai consigli di un’armocromista, Enrica Chicchio». Ecco perché non bisognava tagliare il reddito di cittadinanza: adesso gli italiani in difficoltà economiche non possono più permettersi l'armocromista!

Caro Dago, vogliamo spiegare alla vice presiniente della commistione europea Vera Jourova che la libertà di espressione o è totale o non è libertà ma dittatura?

Si sente a disagio su Twitter? non ci vada! Si limiti a leggere l’houseorgan del suo partito e avrà una vita serena!

Per dire il livello medio: ci sono tanti che si chiedono cosa fare con l'orso e il rottweiler assassini, ma nessuno che se ne voglia prendere cura personalmente; la figura del buono la faccio gratis, la grana agli altri, salvo poi criticarli. Ricordo mio nonno: "certa gente è talmente stronza che se cade un cavallo dice "poverino", se cade un vecchio ride".

Caro Dago,

sono disoccupato. Ho un sacco di problemi, ma nella mia baracca non può mancare la raccolta completa di 'Vogue'. Brava Elly! Anche questa volta hai colpito nel segno.

Caro Dago,

La sinistra è sempre avanti, a pensarci bene, anche gli operai delle fabbriche avrebbero bisogno di un'esperta in armocromia, come Elly Schlein. In effetti, le loro tute sono così tristi... Con i colori giusti si lavora meglio e le lotte in ambito lavorativo sono più efficaci.

Un caro saluto,

Caro Dago

come si può ad una persona sfiduciata dagli elettori nelle elezioni di settembre 2022 e da un governo in carica che non lo riconosce come suo rappresentante, affidare un importante mandato politico in ambito UE mentre in Italia è semplicemente sparito dai radar? Che credibilità hanno le istituzioni europee agendo così? E così facendo sarà purtroppo una macchia nella carriera dell’ex premier Draghi.

Caro Dago allora continua il "piazzamento" degli uomini di Draghi anche in posizioni europee vedi Di Maio.

Con tutto questo potere in mano a non eletti più che una riduzione del Parlamento ci voleva una chiusura definitiva per esautoramento....

Caro Dago, il vincitore delle elezioni finlandesi Petteri Orpo annuncia di voler formare una coalizione con l'estrema destra. E quindi si sgonfia come un soufflé la speranza dei giornali mancin-cretinetti di vedere la loro beniamina, Sanna Marin, ancora su qualche seggiolone: libera di passare il tempo a dimenarsi nelle sale da ballo!

Lettera 20

Caro Dago,

Ringraziamo sentitamente l'Esperta di Armocromia che si occupa del look della Schlein,chissa' come si concerebbe Elly senza una Guida che le cura il look!!!

Soldi spesi bene.

