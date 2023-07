POSTA! - CARO DAGO, CARBURANTI, IL MINISTRO URSO: “DA DOMANI CARTELLI COI PREZZI MEDI”. COI PREZZI O COL DITO MEDIO? – CI SCRIVE UN GESTORE DI UNA POMPA DI BENZINA: “SONO STANCO DI ESSERE PRESO COME UNO SPECULATORE. SU 20 CENTESIMI DI MARGINE PER IL ‘SERVITO’ RISPETTO AL ‘SELF’, BEN 14 CENTESIMI VANNO IN TASCA ALLA COMPAGNIA PETROLIFERA, NON CERTO A NOI GESTORI…”

Riceviamo e pubblichiamo:

mascia ferri 5

Lettera 1

La nuova vita di Mascia Ferri: gestisce un bar, un ristorante e uno stabilimento balneare.

Subito al posto della Santanche'.

Paolo Ferraresi

Lettera 2

Dago Lux,

se la Rai non regala uno straccio di programma, a reti unificate e ben retribuito, a nostro signore Roberto Saviano, il sottoscritto, per protesta, sarebbe pronto ad un clamoroso insano gesto, tipo stapparsi hic et nunc un Dom Pérignon.

Giancarlo Lehner

Lettera 3

Caro Dago,

Che dire? Le brutte abitudini dei fancazzisti sono peggio della pandemia. Oggi tocca a Sgarbi che se ne frega altamente perché vuole gli zibidei a mollo. Ciò detto, chioso il tutto citando Maionchi:

“Bisognerebbe inventare la Festa del Vaffanculo; molta gente si ritroverebbe sommersa di auguri fatti col cuore”.

Buon settimana, Dago!

Alb.

VITTORIO SGARBI IN PISCINA AD ARPINO

Lettera 4

Dago,

Pur sapendo da gennaio che il reddito di cittadinanza sarebbe stato sospeso ad agosto, ora tutti a protestare, fomentati da chi, invece di aver trovato modi per aiutare o impiegare lavorativamente queste persone, pensano bene di colpevolizzare il governo. I soldi presi a sbafo, da chi potrebbe lavorare, fanno troppa gola e perpetuano un assistenzialismo nocivo.

MP

Lettera 5

Esimio,

Leggo che Edoardo Bennato non voleva fare la canzone dei mondiali 90, notti magiche. Peccato, l'avevamo quasi scampata!

Lettera 6

Buongiorno,

seguo sempre il vostro sito, ma oggi, per la prima, volta trovo che una frase sia una caduta di stile: Condivido circa il "perderlo", ma riguardo all' "accettare di vederselo rubare" dire che "ANDARE IN GIRO CON UN "TESORO" AL POLSO SIGNIFICA ANCHE ACCETTARE IL RISCHIO DI PERDERLO O DI VEDERSELO RUBARE...", mi sembra un po' come dire che andare in giro in minigonna è un po' come accettare il rischio di essere violentate.

MICHELA MURGIA E ROBERTO SAVIANO

I delinquenti sono delinquenti e sono una piaga, mentre ognuno dovrebbe essere libero di andare in giro come crede se non viola la libertà altrui. Tra l'altro, pare che il tizio fosse in una nota via chic del centro di Milano, non a Quarto Oggiaro.

Non condivido, mi dispiace.

Complimenti comunque per il sito.

Alessio Marchioni

Lettera 7

Caro Dago, Istat: "Pil Italia cala dello 0,3% nel secondo trimestre". Finalmente una buona notizia per Pd e M5s!

John Doe Junior

meme sulla benzina 3

Lettera 8

Caro Dago, carburanti, il ministro Urso: "Da domani cartelli coi prezzi medi". Coi prezzi o col dito medio?

Fritz

Lettera 9

Perché nessuno ricorda che un anno fa era ancora in vigore lo sconto fiscale voluto dal Governo Draghi che impattava 0,200 millesimi circa Iva compresa ?…non siamo tornati alle quotazioni marzo 2022 con la guerra in Ucraina, sono le quotazioni internazionali certamente sono risalite molto , ma soprattutto siamo tornati all’applicazione dell’accisa piena sui carburanti , sia benzina che gasolio , che un anno fa non c’era ..lo vogliamo ricordare per correttezza di informazione ??….. altrimenti le comparazioni sono falsate …grazie

Stefano R.

meme sulla benzina 2

Lettera 10

Caro Dago, in Niger ci sono 3 mila soldati tra americani e francesi e anche 350 italiani. Ma se siamo così scemi e incapaci da farci fare un colpo di stato sotto il naso, non era meglio se restavamo a casa nostra così almeno risparmiavamo un po' di soldini?

Ettore Banchi

Lettera 11

Caro Dago, Ron DeSantis, governatore della Florida e candidato reppubblicano alle presidenziali, ha inserito nel nuovo programma scolastico per gli alunni delle medie la frase «gli schiavi trassero benefici personali dal loro status, sviluppando particolari abilità».

RON DESANTIS

Solo un po' più esplicita e meno ipocrita di quella che sentiamo sempre ripetere da noi: «abbiamo bisogno dei migranti perché oramai certi lavori gli italiani non vogliono più farli». Tradotto significa che i nostri connazionali non vogliono saperne di andare a raccogliere la frutta nei campi, sotto il sole e sotto il ricatto dei caporali, per 2-3 euro l'ora....

Vediamo se qualcuno ha il coraggio di dire che questa non è al 90% schiavitù! Chissà se i radical chic pensano a questo quando guardano con l'occhio umido la foto, diventata virale ma non si sa quanto reale, di una mamma con la sua bimba morte di sete nel deserto mentre tentavano di venire nel nostro mondo meraviglioso...

P.T.

canone rai 7

Lettere 12

Caro Dago, il canone Rai potrebbe uscire dalla bolletta della luce ed entrare nelle bollette dello smartphone. Ad avanzare questa ipotesi è il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti." Un consiglio non richiesto al titolare di via Venti Settembre: se vuole evitare il figurone di m*rda escogiti qualcos'altro!

Ugo Pinzani

Lettera 13

giuliano ferrara foto di bacco (1)

Caro Dago,

Leggendo alcuni articoli sul clima mi sorge spontanea una domanda? Dato il fatto che i 'grandi specialisti di clima che blaterano a vanvera' hanno tutti una 'certa' età, che ragione avrebbero questi signori di preoccuparsi seriamente? Alcuni esempi:

Vittorio Feltri: 80 anni

Giuliano Ferrara: 71 anni

Per non parlare delle due 'superpotenze dell'emissione':

Xi Jinping: 70 anni

Joe Biden: 80 anni

vittorio feltri

Come è possibile che queste persone abbiano davvero la capacità e l'interesse a guardare in una prospettiva a lungo termine? Cosa può interessare a loro cosa succederà tra vent'anni?

Ai posteri l'ardua sentenza...

Michele Stua

Lettera 14

Caro Dago, sono un tuo affezzionatissimo lettore ho letto con attenzione l'articolo riportato dal corriere della sera sul caro carburanti, nota dolente per molti italiani, molto sentito dallo stesso in quanto gestore di una stazione di servizio.

Nel punto in cui si evince che il gestore è libero di determinare il prezzo ho rischiato una paralisi, il gestore è libero solo sulla carta, ma il prezzo è stabilito dalla compagnia petrolifera senza se senza ma, come da contratti in essere forse nessuno ti ha parlato delle pesantissime penali a cui sono sottoposti i gestori se non si attengono a quanto imposto dalla compagnia stessa.

POMPA DI BENZINA

Altro punto fondamentale è che il servito costa venti e ripeto venti centesimi in più del self service è dovuto a pagare il dipendente ma non è così e ora ti spiego il motivo il margine del gestore sul self è di 3 centesimi ripeto tre centesimi mentre sul servito è di 6 centesimi facendo un breve calcolo tra i 20 centesimi di sconto self servito tolto il margine del gestore c'è un prolitro di ben 14 centesimi che non vanno in tasca al gestore, ma in tasca alla compagnia petrolifera.

La mia domanda è se la compagnia margina sul self lascio a te pensare quanto possa marginare sul servito a discapito del dipendente e del gestore perché la manodopera è di quest'ultimi.

Canalis pompa di benzina

Quanto scritto sopra lo posso documentare con contratti alla mano sono stufo di essere preso come uno speculatore.

Un gestore stufo

Lettera 15

Caro Dago, cinema, "Barbie" oltre i 18 milioni di euro al box office italiano. Beh, non ci vuole molto a fare il collegamento con Chiara Ferragni... Solo che l'influenzer non sa fare nemmeno la bambola!

Kyle Butler

Lettera 16

Caro Dago, il gruppo Wagner ha sospeso il reclutamento "a tempo indeterminato.". Dicono che gli ex fruitori del reddito di cittadinanza devono trovarsi un lavoro: ma se si chiudono tutte le porte...

E.S.

Lettera 17

Caro Dago, questo poveri ragazzi di oggi che non vogliono fare figli perché temono che non vedranno la "Terra bella" come la stanno vedendo loro e che non potranno più "respirare l'aria pulita" . Ma allora devono mettersi d'accordo con se stessi: se la Terra è tanto bella e l'aria e tanto pulita, perché dovremmo fare la conversione green?

Pop Cop

Giorgia Vasaperna al Giffoni Film Festival - eco-ansia

Lettera 18

Dagovski,

Il diritto alla minigonna senza essere stuprati (di notte in discoteca) vale pure per l’orologio senza essere derubati (di giorno, in centro a Milano).

Aigor

Lettera 19

Caro Dago, Ista: "Nel secondo trimestre il Pil dell'Italia cala a sorpresa dello 0,3%“. I grandissimi economisti di Italia, Ue e Fmi ci diano retta: la prossima volta che fanno le previsioni con la monetina scelgano "testa"!

Pikappa

la rotta a forma di pene del volo lufthansa dirottato a malta

Lettera 20

Ciao Dago,

e bravo il pilota Lufthansa, "a volo d'uccello"...

Rob

lufthansa