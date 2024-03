POSTA! - CARO DAGO, DOMANI LE RIDICOLE ELEZIONI IN RUSSIA. MA PERCHÉ PUTIN NON SI È ISPIRATO ALLE PRIMARIE DEMOCRATICHE AMERICANE DOVE, DOPO UN ACCESO SCONTRO TRA UN'AMPIA PLATEA DI CANDIDATI, BIDEN SI È VISTO RICONFERMARE LA CANDIDATURA PER LE PRESIDENZIALI DI NOVEMBRE? – BERLINO NEGA I TAURUS A KIEV. NON SI POSSONO DARE CERTI GIOCATTOLI A UN BAMBINONE COME ZELENSKY!

Riceviamo e pubblichiamo:

Volodymyr Zelensky e jens Stoltenberg a Davos

Lettera 1

Caro Dago, Ucraina, Stoltenberg: "Poche munizioni da Nato e Russia avanza". Tagliare i rifornimenti a Kiev, il piano escogitato dall'Occidente per realizzare la proposta di buon senso del Papa e porre fine all'inutile guerra suicida di Zelensky?

G.S.

Lettera 2

Caro Dago, Antonio Tajani: "L'aggressione in Lituania a Leonid Volkov è la dimostrazione che la Russia continua a perseguitare coloro che si oppongono al regime e questo non può che meritare la nostra condanna". Il garantismo da autentico liberale del ministro degli Esteri: fino a prova contraria tutti vanno considerati innocenti...

P.T.

Lettera 3

GIORGIA MELONI E SERGIO MATTARELLA

Caro Dag,

chi legge la nostra Costituzione trae la netta sensazione che alla figura del presidente della repubblica siano riservati poteri essenzialmente di tipo notarile e di rappresentanza.

Ciò si deduce dall’art. 74 (il presidente deve promulgare le leggi fatte dal parlamento), dall’art. 89 (nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità), dall’art. 90 (il capo dello stato non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. Nessuna responsabilità e quindi nessun potere).

Salvo errore, l’unico potere effettivo che spetta al capo dello stato è quello di nominare 1/3 dei 15 membri che compongono la corte costituzionale (art. 135) anche se tale potere non appare coerente con il contenuto dell’art, 134 che specifica che la corte costituzionale giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

joe biden su tiktok 2

Sarebbe questo forse l’unico caso, che io sappia, che un eventuale imputato possa scegliere 1/3 dei giudici che compongono il collegio che dovrà giudicarlo.

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

Lettera 4

Caro Dago, "O vendete o vi oscuriamo". TikTok, la democrazia che bussa alla porta: quando non sono i prepotenti a decidere, come sta invece succedendo in Ucraina...

La Lega dei Giusti

Lettera 5

Caro Dago, Schlein risponde alle parole della premier sulle tasse mai "bellissime": "È bellissima una sanità pubblica che cura indipendentemente da quanti soldi hai in tasca". Sta parlando delle centinaia di migliaia di migranti, in attesa di asilo, che si curano a sbafo in Italia senza aver mai pagato un euro di tasse?

Oreste Grante

GIORGIA MELONI E LE TASSE - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

Lettera 6

Dagovski,

Neo-Sovranismo.

La Marina a difendere le coste (yemenite).

Aigor

Lettera 7

Caro Dago, domani le ridicole elezioni in Russia. Ma perché Putin non si è ispirato alle primarie democratiche americane dove, dopo un acceso scontro tra un'ampia platea di candidati, Biden si è visto riconfermare la candidatura per le Presidenziali di novembre?

RPM

Lettera 8

rosi bindi

Cara Rosi Bindi,

Giustifica pure i gretini che se la prendono con le opere d'arte ( ma molti di noi esseri pensanti temono che prima o poi faranno un disastro vero e irreparabile), ma se non vuoi che paghino per la pulizia e il restauro delle opere danneggiate per favore offrirti volontaria per pagare tu i danni, perché ne' io ne' tutti quelli che conosco vogliamo accollarci quella spesa pagando le tasse.

Giovanna Maldasia

Lettera 9

Putin: «Pronti a inviare truppe al confine con la Finlandia» Di cosa hanno paura? Basta essere un po' sobri per capire che a nessuno importa e verrebbe mai in mente di aggredirli che, come disse Ron De Santis e prima ancora nel 2014 John McCain, la Russia è "una pompa di benzina mascherata da Paese con un mucchio di armi nucleari”. Mentre serve un alto tasso alcolico per preparare un'altra oscena “operazione speciale” nella penisola scandinava.

Dark Fenix

PASQUALE STRIANO

Lettera 10

Caro Dago, era indispensabile per la cattura dei mafiosi il "mostruoso" dossieraggio a carico di migliaia di incensurati: l'abbiamo visto quanto con Messina Denaro che per decenni se n'è tranquillamente andato a passeggio in mezza Sicilia. E poi che informazione del pubblico accurata ed affidabile: da 15 giorni non siamo ancora riusciti a capire nemmeno che grado rivesta esattamente il "finanziere" Striano. Il grado fluttua a seconda di chi scrive o annuncia in TV da sottufficiale luogotenente a ufficiale sottotenente o tenente. E poi si lamentano sei i giornali non vendono e non subiscono più nemmeno la concorrenza dei rotoloni Regina.

Cincinnato 1945

Lettera 11

giorgia meloni e il pizzo di stato - vignetta by emiliano carli

Carissimo Dago, abbiamo sollevato un polverone per gli aiutini del governo agli evasori con le agevolazioni del fisco, nei pagamenti (anche se dovremmo analizzare con criterio il tutto, senza farci prendere dal solito orgasmo forcaiolo), e focalizzarci su quelli che, in realtà, sono i veri poteri nascosti, ma non tanto, in giro per lo stivale. Tutti figli d'arte, per carità, Verdini, Visco (per questo mese è stata estratta la lettera V, tanto per citarne un paio) che, forti degli insegnamenti paterni, hanno intrapreso una carriera luminosa che in Italia ha una forte radicazione, quella del mediatore.

Di che genere e tipo, lo lascio alle cronache ed alle immaginazioni. Ma, lo sappiamo bene, in questa terra desolata, il concetto di famiglia è fortissimo; ne abbiamo di tutti i generi. La famiglia è tutto disse un famoso ex latitante. Saluti e tantissimi auguri.

Il Gandi

Lettera 12

Caro Dago, Berlino nega i Taurus a Kiev. Non si possono dare certi giocattoli a un bambinone come Zelensky!

Licio Ferdi

olaf scholz e volodymyr zelensky

Lettera 13

Caro Dago, disoccupazione, per Paolo Baroni su La Stampa "Se i dati generali sono positivi analizzando in dettaglio i dati del mercato del lavoro emergono forti squilibri, tra le varie aree del Paese e di genere". Meglio avere più disoccupati al nord e tra i maschi per avere più "equilibrio" con sud e donne?

Theo

Lettera 14

Caro Dago, a Mattarella la Costituzione piace così com'è. Non avevamo dubbi. Essendo nata dopo di lui la vede come una cosa al top della "modernità".

L.Abrami

Lettera 15

joe biden e volodymyr zelensky - armi all ucraina -vignetta osho

Onu: "Il 2023 è stato l'anno con più morti tra i migranti nell'ultimo decennio". Sono le cinseguenze di quando li si esorta a partire: più partenze più morti. Certo, anche più soldi per i trafficanti e i loro aiutanti...

rishi sunak joe biden giorgia meloni jens stoltenberg volodymyr zelensky vertice nato di vilnius

Diego Santini