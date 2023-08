POSTA! CARO DAGO, FASSINO SOSTIENE CHE “4.718 EURO AL MESE (PER UN PARLAMENTARE) SONO UNA BUONA INDENNITÀ MA NON SONO UNO STIPENDIO D’ORO”. HA RAGIONE, CON QUELLA CIFRA NEANCHE UNA BIRKIN PER LA MOGLIE RIESCE A COMPRARE – UN TASSISTA ROMANO INDIGNATO: “VEDO TANTO ACCANIMENTO NEI NOSTRI CONFRONTI, MA SIAMO L'UNICO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CHE FUNZIONA, VIVIAMO IN UNA CITTA’ PERENNEMENTE PARALIZZATA DAL TRAFFICO…”

antonio tajani accoglie a ciampino gli italiani tornati dal niger

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Niger, Tajani: "Bella figura dell'Italia per l'efficienza dimostrata". Quanti "like"?

Lucio Breve

Lettera 2

Gentile Dago,

anche quest'anno niente partenze intelligenti a causa della mancanza del numero legale.

Pballa

Lettera 3

Caro Dago, ormai sui media ha più spazio la storia (cinematografica) della bambola Barbie che quella del pupazzo Zelensky!

Gary Soneji

GIORGIA MELONI BARBIE - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO

Lettera 4

Illuminato Dago,

anche l'Esecutivo Meloni si dimostra e si connota subalterno allo strapotere della casta faraonica togata. Giorgia che non si piega davanti a Putin, a Macron, a Scholz, a Erdogan... Giorgia che guida con fermezza il suo partito, non lesinando tirate d'orecchie ai suoi ministri parolai...

Insomma, Giorgia la Virago, la donna spavalda, che tanto abbiamo apprezzato per coraggio e decisionismo, si china e s'inginocchia, pallida, smorta e tremebonda, appena la casta faraonica togata si fa avanti a difesa dei propri privilegi.

L'odor di toga per Giorgia è kriptonite: da superwoman decade a femminuccia. Nella casta il filosofema corrente è "Voglia di lavorare saltami addosso, lavora tu per me che io non posso". Infatti, nelle aule dei Tribunali a lavorare sodo sono i giudici senza diritti, cioè gli onorari.

magistrati inizio anno giudiziario

Sono tanto utili alla casta, supplenti indispensabili - senza di loro il già balbettante motore della giustizia gripperebbe del tutto -, ma a condizione che rimangano subalterni, zitti, ai margini, all'angolo, carichi di doveri e privi di diritti.

Se n'è accorta anche l'Unione europea, che giustamente propone sanzioni contro l'Italia dominata da un Ordine megalomane trasformatosi teratologicamente a Strapotere. L'ultimo esempio di Giorgia in ginocchio proviene dal sottosegretario Del Mastro, uno che si riempì la bocca in campagna elettorale a proposito dei diritti negati ai giudici onorari.

delmastro meloni

Desolante, patetico, infingardo il comunicato del suddetto sullo striminzito emendamento che tassa i giudici onorari del 10% dei loro già magri compensi, devolvendoli all’INPS, in cambio della pensione sociale, non riconoscendo il pregresso a gente con 30 anni di servizio e 60 di età media.

Più che una beffa è uno scippo. Giorgia dovrebbe riprendere il sottosegretario alla Giustizia, rammentandogli le promesse elettorali. Giorgia che fieramente rispose di non essere ricattabile, oggi si genuflette al bullismo togato.

L'unico pregio della politica politicante, tipo Del Mastro, è che spiega perché tanti italiani non si recano più alle urne. Grazie ai vari Del Mastro, infatti, è del tutto evidente quanto sia inutile e velleitario votare.

Giancarlo Lehner

Lettera 5

fitch

Caro Dago, Fitch taglia il rating degli Stati Uniti ad "AA+" da "AAA". "Sono fortemente in disaccordo", replica Janet Yellen, segretaria al Tesoro degli Usa. Che fesso Joe Biden: con la guerra in Ucraina e le sanzioni voleva mandare a picco la Russia di Vladimir Putin e invece ha fatto perdere la tripla "A" agli Usa!

Antonello Risorta

Lettera 6

Caro Dago, nei tg di Rainews24 le notizie sulla guerra in Ucraina arrivano dopo 18 minuti dall'inizio. Una mezza vittoria di Putin: di Zelensky non frega più nulla a nessuno.

Dario Tigor

robbie margo wall street

Lettera 7

Margot Robbie è la sosia di Jaime Pressly, indimenticabile Joy della divertente serie My name Is Earl. Mentre guardi il film Barbie ti aspetti di veder apparire il cialtronissimo Jason Lee, invece dello sciapissimo Ryan Gosling. Ma niente. Però mamma Disney ci fa vedere entrambi, nonostante chi seguiva le disavventure di Earl ancora si chiede perché chiusero una serie di grande successo.

Signoramia

margot robbie barbie 5

Lettera 8

Caro Dago, maltempo in Cina, a Pechino le piogge più intense degli ultimi 140 anni. Per chi non rIesce a cogliere la not,izia significa che alluvioni e piogge torrenziali c'erano anche nel 1883, quando la produzione di CO2 umana stava praticamente a zero.

Sasha

Lettera 9

Caro Dago, Trump dopo incriminazione: "Nel 2024 vinceremo la Casa Bianca. Dovesse succedere il problema non sarà tanto bonificarla dalle cimici quanto disintossicarla dalle bustine di droga, argomento prontamente insabbiato e censurato dai media per non mettere in difficoltà la Biden family. Fosse successo con Donald da un mese ci aprirebbero i tg.

Ranio

Lettera 10

protesta tassisti a roma 1

Sono un tassista di Roma, vedo tanto accanimento nei nostri confronti, come mai non scrivete mai che la metro la sera chiude e che gli autobus non passano mai, perche magari il 60% non è funzionante? Perché non fate le foto alle fermate? E che forse siamo l'unico servizio pubblico che funziona veramente? E che viviamo perennemente in una città paralizzata dal traffico che per fare 1 km ci si impiega anche 20 minuti?

Si faccia un giro oggi 2 agosto per le piazze e si renderà conto che i posteggi sono tutti pieni di taxi e stazioni e aeroporti ben coperti. Il parco macchine è quasi totalmente rinnovato e il pos lo abbiamo praticamente tutti, ma fa più notizia il singolo che non lo ha... ovviamente.

servizio delle iene sui tassisti a roma 2

Pensavo foste un sito più veritiero... ma a volte dire la verità non fa notizia. Buona giornata e mi raccomando quando tornate la sera da qualche evento aspettate l autobus notturno o prendete la metro... sempre se passano...

Lettera 11

Grandissime azzurre del calcio!

Saltellano urlando “Non ci ferma nessuno”, ma non sapevano che dovevano pure giocare…

Giuseppe Tubi

Lettera 12

MATTEO SALVINI ALLA FESTA DELLA LEGA A CERVIA

Caro Dago, la Stampa: "«Se il ministro Salvini fosse stato mio allievo, per quell'affermazione sui "cicli" dei ghiacciai si sarebbe beccato un bel 3». Vanda Bonardo, presidente Cipra (Commissione internazionale protezione Alpi), coordinatrice della "Carovana dei Ghiacciai" (campagna di Legambiente e del CGI – Comitato Glaciologico Italiano) ed ex professoressa, esprime «sconcerto» per «l'ignoranza scientifica espressa dal ministro»".

La prof fa ridere i polli! Salvini non fa altro che riportare quello che dicono i colleghi di questa signora, con la puzza sotto il naso, che hanno teorie diverse dalle sue. Qualcuno informi questa radical chic - se sta con quelli di Legambiente cos'altro può essere? - che hanno inventato i libri, che chiunque può leggere (e capire!) anche senza essere professore, e al momento quelli che esprimono opinioni opposte alla sua non sono ancora stati bruciati, fortunatamente...

SdA

EMMANUEL MACRON IN CANOA A FORT DE BREGANCON

Lettera 13

Caro Dago, se le dittature vengono imposte dagli americani o dai francesi si chiamano "democrazie". Se le dittature sono fatte in casa, si chiamano "dittature". Vedi Niger, Burkina Faso, Mali, Guinea ma anche Ucraina, ecc.

Gatto Giacomino

Lettera 14

Caro Dago, la prof Vanda Bonardo, presidente Cipra (Commissione internazionale protezione Alpi), coordinatrice della "Carovana dei Ghiacciai" (campagna di Legambiente e del CGI – Comitato Glaciologico Italiano), bacchetta il ministro Salvini dandogli sostanzialmente dello "scolaretto" perché sui cambiamenti climatici non la pensa come lei. Il metodo Burioni, dare dell'igmorante a chiunque non la pensi come te e non abbia il tuo stesso titolo di studio, ha già dimostrato tutti i suoi limiti. Quando poi vieni chiamato in tv a dimostrare tutto la tua sapienza, rimedi una figuraccia che ti segnerà per tutta la vita: "Il corona virus? Da noi mon circola. Il rischio di contagiarsi è pari a zero".

emmanuel macron parata 14 luglio

Giuly

Lettera 15

Caro Dago, spero che se la proposta della doppia guida per i taxi ne aumenterà la disponibilità nessuno si aspetti anche un doppio incasso "ufficiale"...

Amandolfo

Lettera 16

Caro Dago,

Piero Fassino, sostiene che “4718 euro al mese (per un parlamentare) sono una buona indennità ma non sono uno stipendio d’oro". Ha ragione, con quella cifra neanche una Birkin per la moglie riesce a comprare.

Un caro saluto,

Mary

le profezie di piero fassino meme. le profezie di piero fassino meme. le profezie di piero fassino meme 3 le profezie di piero fassino meme. le profezie di piero fassino meme. piero fassino