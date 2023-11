POSTA! - CARO DAGO, MIGRANTI, NUOVA ONDATA DI SBARCHI A LAMPEDUSA, ARRIVATI IN 1.200 IN POCHE ORE. TUTTI PAZZI PER L'ALBANIA? – S’ANNUNCIA L’ENNESIMA LEVANTINA CONTROVERSIA SULLA LEGGE ELETTORALE. DICONO GLI ESPERTI CHE DALL’UNITÀ NAZIONALE A OGGI ABBIAMO AVUTO 12 SISTEMI ELETTORALI. NEL REGNO UNITO HANNO LA STESSA LEGGE ELETTORALE DAL 1832. NEGLI USA IL SISTEMA ELETTORALE NON È CAMBIATO DAL 1788. DELLA SERIE: TROVA LE DIFFERENZE...

XI JINPING JOE BIDEN

Lettera 1

Caro Dago, Biden: "La Cina ha problemi reali sotto la guida del presidente Xi Jinping". Così non sfigura con gli Usa sotto la guida di "Sleepy Joe"!

Scara

Lettera 2

Caro Dago, dopo vari episodi cruenti accaduti in alcuni nostri pronto soccorso, pure l’esercito israeliano si è presentato all’ospedale di Al-Shifa, a Gaza.

La sanità italiana fa scuola (di guerra).

Saluti, Labond

sciopero - sindacati - maurizio landini Pierpaolo Bombardieri - vignetta by osho

Lettera 3

Caro Dago, Landini (Cgil): "Per quello che ci riguarda è confermato lo sciopero: possono precettare finché gli pare, noi non ci fermiamo fino a quando non abbiamo ottenuto dei risultati". Chi non rispetta le regole non può pretendere rispetto.

Gian Morassi

Lettera 4

Caro Dago, migranti, nuova ondata di sbarchi a Lampedusa, arrivati in 1.200 in poche ore. Tutti pazzi per l'Albania?

Ice Nine

Lettera 5

Caro Dago, Ucraina, preoccupazione in Ue: "Il fronte potrebbe rompersi, così si perde la guerra". Eh certo, perché invece adesso uniti si sta vincendo...

Kevin DiMaggio

elly schlein - manifestazione piazza del popolo

Lettera 6

Egregio Dago,

che fine ha fatto il progetto di Elly di togliere dalla toponomastica stradale nomi e fatti che rievocano tristezze anti democratiche ? Propongo di abolire a Roma Via del Plebiscito, per evitare una gratuita pubblicità alla deriva proposta da Giorgia e di cambiare nome alle due piazze che questa via collega.

La prima è Piazza Venezia, a causa di quel nefasto balcone aggettante, palcoscenico del duce, la seconda è Piazza del Gesù per non offendere le altre fedi stanziali nell' Urbe. In fondo certi cristiani propongono l' abolizione della Natività. Si potrebbe ripristinare momentaneamente il vecchio nome, che era Via Papalis aggiungendo del signor Francesco. Tutto in linea con la missione eterna di Roma, come illustri Tu.

peprig

giorgia meloni zelensky

Lettera 7

Caro Dago: ma che colpa hanno i Sindacati, a dichiarare sciopero, se il datore di lavoro ai Trasporti Pubblici non vuole firmare il contratto di lavoro?

Valter Coazze

Lettera 8

Caro Dago, inflazione, l'Istat rivede al ribasso le stime per ottobre a +1,7%. Un trucco per adeguare di meno stipendi e pensioni?

Mich

Lettera 9

Caro Dago, Ucraina, Meloni sente Zelensky: "Sostegno a Kiev per una pace giusta". Ha fatto benissimo a mantenersi sul generico: dovesse vincere Putin...

Theo

Anna Politkovskaja

Lettera 10

Caro Dago, l'esercito israeliano ha fatto saltare in aria il Parlamento di Hamas a Gaza. Non sarebbe male se concedessero il bis con quello dell'Ue...

F.T.

Lettera 11

Dago colendissimo,

l’assassino della giornalista Politkovskaja (delitto accertato da un tribunale russo) è stato graziato, dopo aver servito per 6 mesi nella guerra in Ucraina. Il sor Vlad ha dichiarato che tutto è stato fatto secondo la legge (che giustappunto consente di invadere i vicini).

A noi cinici, senza sapere di quali episodi di eroismo in guerra si sia ammantato l’ex galeotto, la faccenda puzza di accordo precedente all’operazione speciale in Ucraina. Infatti il desso ha scontato un po' di galera, mentre sui mandanti è nebbia fitta. Lui è stato zitto. Meritava un premio. L’occasione c’era.

Saluti da Stregatto

Lettera 12

Migranti nel Regno Unito

Caro Dago, la Corte Suprema britannica ha bocciato il programma del Governo che prevede il trasferimento in Ruanda dei richiedenti asilo che arrivano attraverso il canale della Manica. La Corte ha solo valutato se il Ruanda fosse un "Paese terzo sicuro" verso cui inviare i migranti.

L'Occidente continua a spararsi da solo sugli zebedei. Al benessere e alla sicurezza dei propri cittadini antepone quella degli stranieri che vengono qui a fare non si sa che cosa. Sicuramente a colonizzarci quando saranno maggioranza. Se vogliamo salvare la nostra civiltà e i nostri valori ci vuole qualcuno che ribalti tutto e ripristini la regola che gli altri si aiutano solo quando che ai nostri non manca nulla.

SdA

enrico brignano foto di bacco

Lettera 13

Brignano: «“Le perle ai sorci”, diceva mio padre».

E i poveri porci?!

Giuseppe Tubi

Lettera 14

Caro Dago, come mai categorie di lavoratori con ottimi stipendi, super protetti e tutelati, si fanno manovrare da sindacati intossicati di ideologia e danneggiano un grande numero di lavoratori che non godono dei loro benefici, come precari, apprendisti, camerieri...? Un pochino di vergogna proprio no?

FB

Lettera 15

Caro Dago,

s’annuncia l’ennesima levantina controversia sulla legge elettorale. Dicono gli esperti che dall’unità nazionale a oggi abbiamo avuto 12 sistemi elettorali (Breda dixit, Dagospia, 1° novembre).

Nel Regno Unito, hanno la stessa legge elettorale dal 1832. Negli Usa, il sistema elettorale non è cambiato dal 1788.

Della serie: trova le differenze.

L’elettore triste

Lettera 16

greta thunberg

Caro Dago, cambiamenti climatici, gli obiettivi sono lontanissimi. L’Onu: «Bisognava ridurre le emissioni del 43%, siamo solo al 2%». Ma questi ci fanno o ci sono? Se l'allarme fosse reale succederebbe come con il Covid: "O ti vaccini o non lavori", "O usi l'auto elettrica o non lavori". Ma così non è. È tutta propaganda messa su dai soliti miliardari che vorrebbero farci sostituire tutto per fare un mucchio di soldi. Ma non possono tirare troppo la corda (tempi troppo rapidi) perché altrimenti la corda si spezza e loro rimarrebbero con un pugno di mosche...

Frankie

Lettera 17

walter mazzarri

Egregio Dago

premesso che lo sciopero è uno strumento di lotta sacrosanta e la precettazione è l'ultima ratio per assicurare servizi essenziali vorrei sapere se mi sono perso qualche grido o folate di urla da parte del signor Landini riguardo all'assenteismo cronico di autisti dei mezzi pubblici o addetti alla raccolta rifiuti e alle loro problematiche di salute.

Grazie e cordialità

Sanvic

il manifesto - matteo salvini e lo sciopero precettato

Lettera 18

Caro D'ago

Alla fine Dela ha scelto Mazzarri, e ci credo, che novità, è quello che costa meno!!!

Savogio

Lettera 19

Dago proteiforme. Salvini si meriterebbe un po' di scioperi alla francese.

Cordialità.

Phantomas.

Lettera 20

Caro Dago, la differenza tra Novak Djokovic e Roberto Burioni. Il primo è conosciuto in tutto il mondo, mentre il secondo è conosciuto in Italia per essere andato in tv a dire che il rischio di contrarre il Covid nel nostro Paese era "pari a zero". Altro che vaccino!

Tony Gal

burioni djokovic roberto burioni annuncia di avere il covid a ctcf 5