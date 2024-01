POSTA! - CARO DAGO, NON TI SEMBRA CHE SIA VERGOGNOSO CHE BEN SETTE PROCURE DELLA REPUBBLICA PERDANO IL LORO TEMPO PER UNA SCEMENZA COME I PANDORO BALOCCO DI CHIARA FERRAGNI? MA NON HANNO ALTRO DA FARE? – COME MAI LE FEMMINISTE FILO PALESTINESI SONO RIMASTE IN SILENZIO DOPO CHE UNA DONNA IRANIANA HA RICEVUTO 74 FRUSTATE PER AVER PUBBLICATO UN POST CHE LA RITRAEVA SENZA VELO?

francesco meloni

Lettera 1

Caro Dago: L'AI (Intelligenza Assenteista) del gruppo dirigente, regnante su di noi a Roma, non sa proprio che pesci pigliare; pigliasse almeno qualcos'altro, invece che fanno? Chiudono il Parlamento e vanno allo stadio... Che ingrati!

Valter Coazze

Lettera 2

Caro Dago, "Franco Meloni, padre della premier, era un uomo del boss Senese, re della droga a Roma". Poteva mancare un cosiddetto "pentito" per Giorgia? Adesso tutti a chiedersi se il babbo della leader di FdI sia stato visto anche sull'isola di Jeffrey Epstein...

Marino Pascolo

Lettera 3

Caro Dago,

scazzo fra fedez myrta merlino 8

leggo dal tuo sito che il signor Fedez si lamenta dei giornalisti sotto casa. Chiede privacy e invita una trasmissione leggera come “Pomeriggio 5” ad occuparsi di altro (e di cosa Dovrebbero parlare?).

Stia attento Fedez. Tutti quelli che invocano la pace del teleobiettivo vengono accontentati e spariscono dal gossip e dalla fama, ma poi sono sempre gli stessi che rimpiangono la luce dei riflettori… Al buio della indifferenza si sta molto male. Per me sarebbe la migliore punizione per la coppia ignorarli proprio per la cronaca.

Saluti alla coppia al buio,

Lisa

PS Fedez dedicò un pezzo molto maschilista a Barbara D’Urso commentando le sue doti mammarie e criticava sempre nel medesimo brano aspramente che la signora del trash si dedicasse ai casi di cronaca nera. Ora che l’hanno accontentato non va bene ancora?

Lettera 4

Dago,

giorgia meloni conferenza stampa di fine anno 3

Ma non si dice che le colpe dei padri non ricadono sui figli? Proprio adesso un bel servizio televisivo sul padre, delinquente, della Meloni, che tra l'altro e morto 15 anni fa. E' il piu' fulgido esempio di metodo stalinista, tanto caro alla sinistra che si dice democratica.

MP

Lettera 5

Caro Dago,

Report sgancia la bomba sulle faccende criminali del padre di Giorgia Meloni! E allora? Cose vecchie e ritrite. La famiglia della Meloni, madre, Giorgia e Arianna, hanno già spiegato a più riprese di non avere avuto più contatti con il loro congiunto dal 1988, mentre è stato arrestato con la droga nel 1995.

Queste notizie servono solo ai boccaloni per fare casino contro la Meloni. A me fa leggermente schifo Report e il suo referente Ranucci. E un po’ anche Dago nella fattispecie.

Cordiali saluti.

Piero

VITTORIO SGARBI SENZA SCARPE

Lettera 6

Egregio sig. Dago. Sulla vicenda Sgarbi:

Secondo Report, ruba o fa rubare o ricetta un famoso dipinto, dopodiché, invece di tenerselo chiuso in casa cosa fa? La espone ad una mostra e, per non farla riconoscere ci vernicia sopra una candela. Un poco come rubare la Gioconda e poi esporla facendoci sopra dei baffi.

Alla fine voglio proprio vedere chi è più scemo.

Distinti saluti.

Antonio

Lettera 7

Caro Dago, non ti sembra che sia vergognoso che ben sette Procure della Repubblica perdano il loro tempo per

una scemenza come i pandoro Balocco. Ma non hanno altro da fare? Guardate che fra poco saranno già in vendita le uova di Pasqua!

Saluti.

Cips.

elly schlein alla camera

Lettera 8

Caro Dago, in 10.000 e più a rischio di finire sulla strada a Taranto, bellamente ignorati dalla politica "ciuffo & pistolino" della Schlein. Forse ignorati per il peccato originale dello smembramento e della scellerata svendita ai privati dell'IRI (Finsider, creatrice dell'impianto) del miracolo economico italiano, avvenuti ad opera del Prodi, cofondatore del PD?

Cincinnato 1945

Lettera 9

Caro Dago,

paola cortellesi premiata alla festa del cinema di roma

sulla Cortellesi: a me ha deluso per diversi motivi il suo ultimo film. Le donne sono oppresse nel film perché gli uomini sono cattivi, ma non una parola sul passato regime. Il ventennio sparisce nel film, eppure siamo nel 1946! I fascisti hanno limitato i posti di insegnamento alle donne, aumentato (fin raddoppiato) le tasse universitarie alle donne etc. Nemmeno si menziona lo ius corregendi, che era il diritto che aveva il padre e marito di correggere a ceffoni i comportamenti inadatti.

c e ancora domani paola cortellesi

Io ho visto un film con alcuni buchi di trama (vedi la vendetta della mamma), musiche estranianti quando non servivano (la corsa col rap), gag da terza media (il cioccolato sui denti) e una terribile voglia di denunciare la violenza sulle donne senza spiegare o anche solo accennare la realtà fascista che c'era stata... Invece di commentare le favole, magari avremo mai il coraggio, seppur in film, di parlare del ventennio e del fascismo degli "italiani brava gente" (cit Del Boca)?

Saluti a chi come me aspetta solo che finalmente guarderemo a "Novecento" di Bertolucci come una chiavica di film nonostante gli interpreti,

Lisa

emanuela fanelli paola cortellesi valerio mastandrea foto di bacco

Lettera 10

Caro Dago, sull'invio di armi all'Ucraina il Governo mette in Crosetto i Dem, che si spaccano. Chissà se il siparietto comico del Pd, "Voto-mi astengo", sarà apprezzato da uno del mestiere come Zelensky...

Marella

Lettera 11

Caro Dago,

ho letto che in Italia metà della ricchezza totale è in mano al 5% delle famiglie e che tale concentrazione è meno forte di quella presente in altri paesi europei. Al riguardo viene spontanea una domanda. Il progresso ed il benessere economico di un paese si realizza più facilmente dove la ricchezza è più equamente distribuita o dove è più forte la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi?

Pietro Volpi

MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI - MEME BY OSHO

Lettera 12

Caro Dago,

ma chi lo dice che Giorgia Meloni farebbe strage di voti?

Gli elettori sono strani. E ancor di più se si mettesse in mostra solo lei!!

Francesca

Lettera 13

Caro Dago, stop o ritiro della patente per chi abbandona animali in strada. Io li chiuderei anche un paio d'ore nella gabbia dei leoni di qualche zoo: così capirebbero quanto... "affetto" provano i quattro zampe per noi.

Casty

vittorio colao

Lettera 14

Caro D, due cose

La prima: Colao è come quei meteoriti che ogni tanto riappaiono nei radar astronomici dopo aver avuto una traiettoria orbitale che ne aveva fatto perdere le tracce per un po'

(tra l'altro ha sorprendenti proprietà che si presterebbero più a un quanto che a un umano: sembra una persona capace finché non ti metti lì a osservare quello che combina)

La seconda: confesso che alle tue (sempre più numerose) domande "la riconoscete dalle poppe poppute ", o dal "sedere strizzato"... nel 99% dei casi non so identificare e contestualizzare la signorina in questione neanche dopo aver scrollato il sito e averne letto il nome

Salut'

WBBB

Lettera 15

mario draghi incontra i vertici dell industria europea a milano

Caro Dago, Banca d'Italia a Milano, Mario Draghi con una delegazione di cinque manager associati all’Ert - l’organizzazione di cui fanno parte 59 presidenti o a.d. delle principali industrie europee - in una riunione a porte chiuse che sarebbe dovuta rimanere riservata. Mamma mia! Come mai tanto mistero? Pensavamo che una delle principali caratteristiche dell'Ue fosse la trasparenza, il fare tutto "alla luce del sole"... E invece scavano tunnel peggio di Hamas!

J.R.

Lettera 16

Caro Dago, silenzio assoluto. Come mai le femministe filo palestinesi non sono "impazzite" dopo che una donna iraniana ha ricevuto 74 frustate per aver pubblicato un post che la ritraeva senza velo?

A.Reale

MARIO DRAGHI - GIORGIA MELONI - MEME BY EDOARDO BARALDI

Lettera 17

Caro Dago, sul saluto fascista la segretaria Pd come un disco rotto: Elly "Schlagna".

Sasha

Lettera 18

Dagosapiens, Conte, cercando voti a destra e, soprattutto, a manca, continua a (far finta di) credere che con Putin si possa trattare.

Evvai! Mandiamo Peppiniello a Mosca!

Vittorio Cinquestellerosse ExInFeltrito

Lettera 19

Caro Dago, X licenzia più di 1.200 dipendenti responsabili della moderazione dei contenuti. Una X sul nome e via?

giorgia meloni elon musk

Elia Fumolo

Lettera 20

Caro Dago,

caos PD nelle votazioni per l’invio di armi all’Ucraina. Quando questi tonti del Partito Disgregatico prenderanno atto che sono almeno tre partiti in uno, sarà sempre troppo tardi.

L’elettore triste

elon musk matteo salvini elon musk e il figlio ad atreju ELON MUSK - ILLUSTRAZIONE WALL STREET JOURNAL