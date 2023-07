POSTA! - CARO DAGO, POSTO CHE CI SONO I “GRANDI EVASORI”, MA SE SONO COSÌ GRANDI COM’È CHE NESSUNO LI VEDE? – STAMATTINA, DURANTE LA FILA AL SUPERMERCATO, ANIMATA DISCUSSIONE SULL'INFINITO AUMENTO DEI PREZZI. HO BUTTATO LÌ: “COSA PENSATE DI PATRICK ZAKI?”... CHI!?!?!? – LA FANNO FRANCA GLI IDIOTI ITALIANI CHE IMBRATTANO I MONUMENTI. PERCHÉ NON DOVREBBERO I TURISTI DI PASSAGGIO AL COLOSSEO?

Lettera 1

Dagovski,

La fanno franca gli idioti italiani che imbrattano i monumenti. Perché non dovrebbero i turisti di passaggio al Colosseo?

Aigor

Lettera 2

Caro Dago,

sono dispiaciuto per Zaki che dopo 22 mesi di carcerazione dovrà farne altri 14, ma mi chiedo: tutti coloro che in Italia sbraitano perché il nostro governo faccia pressione sul governo egiziano, sono gli stessi che si agitano contro le ingerenze dei governi sulla magistratura? Ma l'indipendenza della magistratura non è un valore universale o vale solo quando fa comodo?

E quelli che vorrebbero rompere le relazioni diplomatiche con l'Egitto hanno forse chiesto l'interruzione dei rapporti con l'Onu, specialmente dopo l'omicidio Attanasio o quello del finto suicidio del povero Pacciolla, per i quali l'ONU NON ha revocato l'immunità ai propri funzionari coinvolti?

La coerenza è come la corrente, alternata.

Ric

Lettera 3

BrandElly...

ciao Pippi

Lettera 4

Il popolo ucraino è coraggioso. Stanotte è stata molto dura per Odessa. Per un’ora sono arrivati ininterrottamente missili e droni russi. A differenza di ieri notte non tutti sono stati fermati dalla contraerea. Il porto è stato colpito, ma qualche drone ha raggiunto anche zone abitate, senza provocare vittime.

Il momento più spaventoso per noi è stato quando abbiamo sentito il motore di un drone proveniente dal mare, senza vederlo, che ci è passato sopra ed è andato a colpire una zona abitata distante e oltre il nostro condominio. Il motore fa un suono come di una motosega o di una macchina utensile. La vita per le strade è ripresa come al solito e tutti cercano di non parlare di quello che sta succedendo. Più che di paura vi è un senso di impotenza e di rassegnazione.

Olho

Lettera 5

Caro Dago,

Un32enne romeno, risultato positivo all'alcol test e senza patente, con precedenti per ricettazione, droga e minacce, sorpreso già in passato senza patente nel 2016 e 2017, e sprovvisto del documento e in stato di ebbrezza nel 2020, ha investito due ragazzi che stavano attraversando le strisce pedonali a Garbagnate Milanese.

Il ragazzo è morto e la ragazza è in fin di vita. Un'altra, ennesima, tragedia annunciata. Ovvio: non tutti i giornali e telegiornali hanno fatto la gara per informarci. Sarà perchè il conducente investitore non si chiama Leonardo Apache La Russa?

Tonyborg

Lettera 6

Caro Dago,

se il salario minimo fosse fissato per legge in 9 euro all’ora, come richiesto con forza da PD e M5S, che peraltro quando erano al governo del paese, pur potendolo fare, nulla hanno fatto per introdurre il salario minimo, considerato che con il costo dei contributi il costo per il datore di lavoro salirebbe ad almeno 13,50 euro all’ora, quanti si potrebbero permettere un collaboratore familiare per assistere un anziano in famiglia considerato che giornalmente questo tipo di lavoratori sono sicuramente impegnati per più di 12 ore?

Pietro Volpi

Lettera 7

Caro Dago,

Molti confondono il salario minimo con il salario massimo. Non é che 9 euro devono essere il massimo dello stipendio, ma il minimo.

Lettera 8

Utilissimo e spassosissimo e pertanto carissimo Dago,

mi sto divertendo con gli inciampi comunicativi di Donna Giorgia. Dal transilvanico CdM a Cutro alla soleggiata sfilata pompeiana, mi sembra che la cifra stilistica sia quella dei trionfi imperiali tenuti insieme da colla e sputo.

Finalmente ci siamo tolti dai piedi il grigio Mario e quel prezzemolino di Rocco Casalino e c'è ora una direzione artistica degna di questo nome. Spero altresì che questi momenti altamente scenografici siano l'unica cosa che dovremo ricordarci di questo governo.

Ossequi,

Vincenzo Molletta

Valter Coazze

Lettera 9

Gentile dott. Mughini, che tutte le partite Iva siano "evasori" fa il pari con "tutti gli statali sono dei lazzaroni".. cosa ci vuol fare?

Giovanni

Lettera 10

Caro Dago,

Kissinger va in Cina per cercare di rimediare al casino che ha combinato 50 anni fa e viene trattato a pesci in faccia dai suoi arroganti ex-amici. Sfanculare una democrazia anche se imperfetta per favorire una dittatura non è mai una buona idea, e nel lungo periodo può solo provocare danni catastrofici.

Spero non sarà ricordato dagli storici del XXII secolo al pari di Gavrilo Princip o di Neville Chamberlain, per chi è debole in storia responsabili rispettivamente dell'attentato di Sarajevo (I guerra mondiale) e di essersi calato le braghe dinnanzi ad Hitler (II guerra mondiale).

Ossequi,

A. Francesco

Lettera 11

Caro Dago, sulla questione "Visibilia" emerge che alcuni soci avevano inviato lettere a Banca d'Italia, Consob, Agenzia delle Entrate, tutte rimaste senza riscontro! Poi ci meravigliamo se le banche falliscono, le società presentano bilanci "creativi", e gli evasori vivono tranquilli nell'ombra...

FB

Lettera 12

Caro Dago, migranti, hotspot al collasso a Lampedusa: oltre 3mila ospiti. Sei stelle! Quale catena alberghiera internazionale può vantare una così grande domanda?

John Doe Junior

Lettera 13

Caro Dago, Strage di Via d'Amelio, a Palermo il ricordo di Paolo Borsellino. Mattarella: "La Repubblica si inchina alla memoria". Viene il sospetto che ogni anno ci sia bisogno di questa "sceneggiata" per bilanciare la scarsezza dei fatti... È normale che Matteo Messina Denaro abbia potuto fare per 30 anni il latitante sotto il naso degli investigatori?

A.B.

Lettera 14

Ciao Dago,

un appunto all'ottimo Roncone: "caldaccia" non si può sentir dire... "callaccia" è la parola.

Rob

Lettera 15

Caro Dago, Ucraina, è durato quasi due ore l'incontro tra Biden e il cardinale Zuppi alla Casa Bianca. Avessero giocato a briscola il risultato sarebbe stato lo stesso.

Leo Eredi

Lettera 16

Caro Dago, stamattina, durante la fila al supermetcato, animata discussione sull'infinito aumento dei prezzi. Ho buttato lì: "Cosa pensate di Patrick Zaki?"... CHI!?!?!?

Tommy Prim

Lettera 17

Caro Dago, Putin ha messo fine all’accordo sul grano con l’Ucraina. Secondo Zelensky “L’accordo deve continuare a funzionare anche senza la Russia”. Come no. Manca solo che chieda di fare la pace senza i russi...

Rob Perini

Lettera 18

Caro Dago, Mattarella: “Borsellino e Falcone avevano dimostrato che la mafia poteva essere sconfitta". A 31 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio non sembra un'uscita molto felice...

Achille Gambini

Lettera 19

Caro Dago, Camera, centrodestra boccia direttiva Ue sull'anticorruzione. Che goduria! Per una volta è l'Italia a bocciare Bruxelles. Se fossimo un Paese normale, e non sottomesso, dovrebbe succedere più spesso.

Nino

Lettera 20

Caro Dago

posto che ci sono i “grandi evasori”, ma se sono così grandi com’è che nessuno li vede?

Saluti, Usbergo

