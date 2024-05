POSTA! - CARO DAGO, POVERA DESIREE MARIOTTINI...NESSUNA FEMMINISTA VIP AL SUO FUNERALE E AI SUOI ASSASSINI È STATA RIDOTTA LA PENA - OGNI TANTO UNA BUONA NOTIZIA: LA RAGAZZINA FATTA CAMBIARE PERCHÉ L'ABBIGLIAMENTO NON ERA CONSONO A SCUOLA. CI SONO LE REGOLE E VANNO RISPETTATE. LE LAMENTELE DELLA MADRE DICONO PERCHÉ' MOLTI GIOVANI ESAGERANO: SONO I GENITORI CHE NON SANNO O NON VOGLIONO EDUCARE…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

desiree mariottini 8

Caro Dago,

Povera Desiree Mariottini...nessuna femminista vip al suo funerale e ai suoi assassini è stata ridotta la pena

Giovanna Maldasia

Lettera 2

Dagosapiens, i tre poveri finanzieri caduti in montagna: nessuno lo dice, ma non sono anche loro morti sul lavoro?

Vittorio L’imprevedibile ExInFeltrito

Lettera 3

jannik sinner al roland garros

Caro Dago, uccise ladro, tabaccaio condannato a cinque anni. Un messaggio forte per i giovani: andate a far rapine e avrete lo Stato dalla vostra parte.

P.F.V.

Lettera 4

Dago,

Ogni tanto una buona notizia: la ragazzina fatta cambiare perché l'abbigliamento non era consono a scuola. Ci sono le regole e vanno rispettate. Le lamentele della madre dicono perche' molti giovani esagerano: sono proprio i genitori che non sanno o non vogliono educare. Invece di lamentarsi sempre, facciano qualcosa per se' ed i propri figli.

MP

Lettera 5

Buongiorno redazione,

DESIREE MARIOTTINI - LO STABILE DI VIA DEI LUCANI

Ho una teoria sui problemi all'anca di Sinner. L'ho notato a Montecarlo e ieri sera contro Gasquet a Parigi. Jannik gioca troppi colpi al salto. Sul cemento spesso questi colpi sono dei vincenti, sulla terra no. Non puoi giocare sulla terra così. Parigi è un torneo lungo e rischi, giocando così, di fermarti in semifinale per il dolore all'anca.

Girate il mio consiglio al suo team.

Buona giornata

Luigi De Bartolo

Lettera 6

Caro Dago, Erdogan sente Meloni: "L'Italia riconosca Stato Palestinese". Come no, assieme al Kurdistan!

Mauro

Lettera 7

ERDOGAN MELONI

Caro Dago, fino a non molto tempo fa era la Chiesa a stabilire con l'imprimatur la liceità di una pubblicazione, ora è il papa che per poter parlare con i suoi vescovi deve ottenere il visto preventivo di conformità degli lgbt+ ?

Cincinnato 1945

Lettera 8

Dago,

Tajani dice che Draghi non appartiene a nessuna famiglia politica. Meglio! La competenza, che manca ai politici, non ha bisogno di appartenenze.

MP

Lettera 9

ilaria salis in tribunale 3

Caro Dago, allerta in Europa per i roghi dolosi, intelligence: "Nuova arma russa". Secondo gli 007 potrebbero essere opera di Mosca un incendio all'Ikea di Vilnius, un altro nella zona est di Londra e un terzo in un grande centro commerciale di Varsavia. Che imbranati. Gran Bretagna, Lituania e Polonia mandano miliardi di armi sofisticate in Ucraina e poi Putin li frega con qualche fiammifero!

Scara

Lettera 10

Caro Dago, servizi di sicurezza di tutta Europa in massima allerta per quella che viene considerata una nuova arma di guerra della Russia: incendi dolosi e sabotaggi nei Paesi Baltici, in Germania, nel Regno Unito. Come al solito Putin brucia tutti: lui avanti e gli altri sempre ad inseguire... Come possiamo battere uno così con le mezze seghe che ci governano impegnate ad emettere "mandati di arresto"?

John Reese

VLADIMIR PUTIN

Lettera 11

Caro Dago, naziskin ungheresi minacciano Ilaria Salis: online suo domicilio. Beh, però non hanno pubblicato una sua foto a testa in giù...

Giuly

Lettera 12

Caro Dago, il farmaco per far ricrescere i denti sarà realtà nel 2030: test sull'uomo da settembre. E chissà cos'altro farà "crescere" oltre ai denti... Meglio la roulette russa!

Ulisse Greco

Lettera 13

Dear Bob...from bad to worse.

Famo a capisse : gli USA e getta gli alleati (tanto a loro che je frega, dato che il terreno di battaglia sarebbe il Vecchio Continente), sinceramente preoccupati per una reazione scomposta di Putin dopo l'attacco ucraino ai radar nucleari della Federazione, per raffreddare gli animi, starebbero per autorizzare, in accordo con i valorosi ed eroici condottieri europei de noantri, l'uso dei missili a medio e lungo raggio in territorio russo.

Delle due l'una : o siamo nel pieno di una grottesca psyop, o siamo di fronte a degli irresponsabili idioti nichilisti.

Che Dio ci aiuti!

Tiberio