Lettera 1

Esimio Dago,

imputazione coatta per il bengalese assolto per "motivi culturali" dalle accuse di maltrattamenti alla moglie. Esiste dunque un giudice a Brescia...

Bobo

Lettera 2

Caro Dago allora i maltrattamenti secondo il PM sono un fatto "culturale". L' interpretazione viene da lontano da quando non si chiamano più "traduttori" ma "mediatori culturali" quindi già prevedendo in ingresso eventuali comportamenti differenti. Per la stessa ragione bisogna togliere il 41bis per mafiosi e terroristi che tutti sanno non "funzionano" come gli altri appunto per cultura "differente"...

Amandolfo

Lettera 3

Buon Dago a tutti,

dalla visione dei barchini cartonati in arrivo a Lampedusa e dalla chiusura ufficiale (prima era nei fatti) di franzosi e crucchi alla redistribuzione dei migranti dai franzosi e dai crucchi derivo una formidabile proposta: con i soldi avanzati dei poveracci in arrivo, dopo tragitto su navi madri, perché non speculare con altre navi madri e consentire loro uno sbarco in Corsica con barchini cartonati made in Italy? Barchini battenti bandiere arcobaleno con qualche parlamentare italiano convinto europeista al timone. Una volta sbarcati, aerei a disposizione h24 per le mete prefissate dalle risorse neo arrivate per tutta Europa, con regolare ticket e IVA al 2%. Convenzione Ryanair?

Peprig

Lettera 4

Caro Dago, 7 mila migranti all'hotspot di Lampedusa, ma quando avrò terminato di scrivere saranno già 8 mila... La Meloni dirà che è "Per il bene della nazione"?

Bobby Canz

Lettera 5

Il partito dei parenti in Italia è stato sempre il più nutrito. Proprio nel senso che mangia più di tutti.

Signoramia

Lettera 6

Caro Dago, Francia e Germania sigillano i loro confini. Il messaggio sottointeso, che a causa del politically correct non può essere detto, è: se l'Italia continua a far entrare cani e porci senza respingere nessuno, i migranti può tenerseli a casa sua. Altro che redistribuzione, gli africani non li vuole nessuno!

Lucio Breve

Lettera 7

Caro Dago, salgono a 29 a partire dalla mezzanotte gli sbarchi a Lampedusa. "Un flusso inarrestabile", spiegano i soccorritori impegnati in un vero e proprio tour de force con decine di carrette del mare intercettate nelle acque antistanti l'isola. Sono 1.300 circa le persone arrivate in poche ore sulla più grande delle Pelagie, dove l'hotspot ha raggiunto quasi 7mila presenze.

Stupisce la finta meraviglia per gli arrivi che continuano a moltiplicarsi anziché diminuire. Se si continua a lasciar intendere che tutti quelli che arrivano verranno accolti e sistemati da qualche parte, non si capisce perché dovrebbero astenersi dal partire. È come quando si distribuiva a piene mani il reddito di cittadinanza. Chi è così stupido da non accettare regali?

SdA

Lettera 8

Caro Dago,

leggo oggi nel tuo lancio delle ore 9.48 che Marcello Sorgi, sulla Stampa, sostiene, non so con quale fondamento, che ci sarebbero voci di uno scioglimento delle Camere e di nuove elezione politiche abbinate a quelle europee e regionali (?).

Tali notizia raccontata da La Stampa che a Torino viene anche chiamata La Busiarda, costituiscono uno scoop dirompente che domani campeggerà sulle prime pagine di tutti i quotidiani o sono il frutto della fantasia del giornalista del giornale torinese?

Pietro Volpi

Lettera 9

Caro Dago, il declino inesorabile di Putin si può è reso plastico dal fatto che una volta era la Russia ad aiutare i regimi dittatoriali in difficoltà, mentre oggi è costretto a chiedere aiuto a Iran e Corea del nord per ottenere armi. A quando la richiesta di sigari a Cuba?

FB

Lettera 10

Esimio Dago,

i figli di Silvio Berlusconi, alla fine, hanno accettato l'eredità. Deve essere stata una decisione molto sofferta...

Bobo

Lettera 11

Caro Dago, quasi 7 mila migranti all'hotspot di Lampedusa. Francia e Germania chiudono le porte all'Italia. Altro che "la redistribuzione non si fa per colpa di Ungheria e Polonia"! Erano questi ultimi due Paesi ad aver ragione sulla "non accoglienza", tant'è che anche il resto d'Europa si sta allineando...

Tuco

Lettera 12

Caro Dago, Italia-Ucraina 2-1. Ottimo risultato, ma Spalletti non si monti la testa. Ha battuto i calciatori di una nazione in guerra, dove persino l'uranio si è impoverito...

Ettore Banchi

Lettera 13

Caro Dago, seconda sconfitta consecutiva per l'Arabia Saudita di Roberto Mancini. L'ex ct azzurro non è stato ingaggiato da "vincente" (sarebbe ancora a Coverciano con il compenso aumentato!), ma da "perdente". E quindi sta mantenendo le aspettative...

Pat O'Brian

Lettera 14

Caro Dago, inondazioni in Libia: almeno 30mila sfollati. A Lampedusa, in un giorno, 5 mila migranti. Quindi se Daibaba decidesse di mandarli da noi, in 6 giorni li sistemiamo tutti!

Claudio Coretti

Lettera 15

Caro Dago, 2-1, (squa)drone italiano a segno. A Kiev sono bravi ad abbattere solo i droni russi!

Soset

Lettera 16

Caro Dago, Zelensky dirà che l'Italia ha battuto l'Ucraina 2-1 perché gli F-16 non sono ancora arrivati?

Bibi

Lettera 17

Dago in do minore,

non so a quali test psicodiagnostici hai sottoposto Giorgia Meloni, ma la diagnosi da te novello psicoterapeuta indicata – “disturbo paranoide della personalità” – non mi fa pensare ad una legittima critica al capo del governo.

Anzi, mi disturba, echeggiando la psichiatria brezneviana.

Da amico ti dico che codesto dagoreport è un autogol alla Comunardo Niccolai.

Giancarlo Lehner

Lettera 18

Caro Dago, Germania: "Accoglieremo ancora migranti dall'Italia se si torna al regolamento di Dublino". Come no, così ne accolgono uno e ce ne rimandano indietro due!

Arella

Lettera 19

Caro Dago, migranti, Viminale: in tre giorni sbarcati in 8.141. Avanti così e, mancando ancora 109 giorni alla fine dell'anno, possono arrivarne ancora 295.000.

Pino Valle