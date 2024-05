POSTA! COME SONO DEMOCRATICI E COMPRENSIVI I SINISTRATI (COPYRIGHT DAGO): IMPEDISCONO A UN MINISTRO DI PARLARE IN PUBBLICO, EPPURE NON SI SENTE UN FLEBILE ALITO DI CONDANNA, A PARTE QUELLO AUTOREVOLE DI MATTARELLA. E PENSARE CHE DI SCURATI SI È SCRITTO PER SETTIMANE – CARO DAGO, DICONO CHE AL BAR DELLA RAI DI VIALE MAZZINI SARÀ PROPOSTO AL POSTO DEL NORMALISSIMO CAFFÈ L'ITALIANISSIMO CARCADÈ. ALTRI MOTIVI DI DIVISIONE TRA I SINDACATI INTERNI.

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

meloni viale mazzini rai

Dago Segreto,

dicesi che al bar della RAI di viale Mazzini sarà proposto al posto del normalissimo caffè l'italianissimo carcadè. Altri motivi di divisione tra i sindacati interni.

peprig

Lettera 2

Dagosuper, oggi io, pensionato minimo, ho fatto la pratica per il rinnovo della patente. Sai quanto ho dovuto pagare? 100 euro!!! Ti pare giusto? Le tangenti di Genova mi fanno un baffo!

Saluti super.

Donato

beppe sala

Lettera 3

Dago,

Milano citta' sicura, dice il sindaco che vive altrove, evidentemente. Quattro poliziotti feriti per un extracomunitario fuori di testa, sono l'ennesima vergogna che la politica dell'accoglienza ci riserva questa volta.

MP

Lettera 4

eugenia roccella contestata agli stati generali della natalita 6

Caro Dago, come sono democratici e comprensivi i sinistrati (copyright Dago), impediscono ad un ministro di parlare in pubblico, in molte città già si vedono manifesti dei politici di destra a testa in giù (marchio di fabbrica della Ditta) eppure non si sente un flebile alito di condanna, a parte quello autorevole del nostro Mattarella. E pensare che di Scurati si è scritto per settimane...viva la democrazia sempre!

FB

post di Ben Gvir -hamas ama biden

Lettera 5

Caro Dago, Israele, "Hamas ama Biden". Così il ministro della sicurezza nazionale, e leader di destra radicale Ben Gvir. Embè. In effetti Sleepy Joe ha già dimostrato una spiccata simpatia verso i talebani riconsegnando loro un intero Paese: l'Afghanistan.

Oreste Grante

Lettera 6

Caro Dago

se come scrivi il mondo ha un debito di 315 mila miliardi di dollari, non capisco chi sono i creditori del "mondo intero", forse gli extraterrestri? Manderanno un pignoramento interplanetario?

Lorenzo B.

JOE BIDEN

Lettera 7

Caro Dago, Usa 2024, Biden: "L'80 per cento dei leader mondiali vuole che vinca io". Ovvio. Macron, Scholz e Sunak empatizzano. Nei rispettivi Paesi, al pari del presidente Usa, sono messi talmente male con gli elettori che vedono di riflesso, nella impossibile vittoria di Sleepy Joe, una possibile salvezza propria. Mentre Xi e altri "dittatori" non vogliono che la pacchia finisca: tifano per l'ultra ottantenne con problemi di memoria che, verosimilmente, durante il prossimo mandato non ricorderà nemmeno l'indirizzo della Casa Bianca.

Soset

lula da silva con emmanuel macron 5

Lettera 8

Caro Dago, Brasile, il bilancio delle inondazioni supera i 100 morti. Con Lula presidente il Paese sudamericano mira a diventare oltre al "polmone della Terra" - con la Foresta Amazzonica - anche il serbatoio d'acqua dell'universo mondo?

Max A.

Lettera 9

Caro Dago, Elezioni europee, Tajani: "L'estrema destra non vincerà". Ormai sondaggisti, popolari e socialisti sino talmente certi che nulla cambierà che non si capisce perché ci facciano andare a votare: tirino fuori subito le schede precompilate e finiamola qua!

P.F.V.

Lettera 10

Caro Dago,

eugenia roccella contestata agli stati generali della natalita 2

la Spinelli, moglie di Francesco Spada, aggredendo la maestra di suo figlio per un rimprovero fattogli non ha voluto solo intimorire la maestra ma tutto il corpo insegnante in modo da proteggerlo da eventuali bocciature. Ritengo che tutta la scuola si deve coalizzare ed espellere l’alunno altrimenti saranno sempre sotto schiaffo e ricatto. Se una madre ha questo comportamento cosa possiamo aspettarci un domani da un suo figlio?

Annibale Antonelli

eugenia roccella contestata agli stati generali della natalita 10

Lettera 11

Caro Dago, la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, contestata agli Stati Generali della Natalità, solidarietà di Sergio Mattarella. Non vorremmo che a sinistra venissero alle mani per stabilire chi per primo debba seguire l'esempio del Capo dello Stato...

Piero Nuzzo

Lettera 12

Caro Dago, Mattarella: "Voto per le europee è grande esercizio di democrazia". Già andranno a votare in pochi e se anche a quelli si fa credere trattarsi di un "grande esercizio" come correre una tappa al Giro d'Italia, allora siamo fritti..

Edy Pucci

VLADIMIR PUTIN - DMITRI MEDVEDEV - MEME BY OSHO

Lettera 13

Caro Dago, ormai Putin sembra aver raccolto la sfida. Vuole essere più "inclusivo" dell'Occidente ed accogliere l'intera Ucraina tra le braccia della Russia. Come del resto facciamo noi con gli africani, indirizzandoli verso quei lavori di merda e sottopagati che gli italiani non vogliono più fare.

J.R.

Lettera 14

Caro Dago con l'esclusione di DSP di Rizzo da parte del TAR del Lazio nelle motivazioni si "conferma" che per stare a Bruxelles si "deve" appartenere ad un "gruppo" ben definito ciò in parole povere che il Parlamento Europeo funziona su "cosche"....

Amandolfo

marco rizzo

Lettera 15

Dago,

cavolo solo adesso ho capito, la Bortone ha inscenato tutta quella commedia poiché, avendo scritto un libro, aveva bisogno di pubblicità per lanciarlo. Ci voleva abbindolare.

Annibale Antonelli

SERENA BORTONE ANTIFASCISTA - COPERTINA VANITY FAIR serena bortone