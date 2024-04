POSTA! - M5S-PD, L'IMPRESSIONE È CHE CONTE VOGLIA DARE UNA LAVATA DI CAPO (IN TUTTI O SENSI!) ALLA UNTA E BISUNTA SCHLEIN. COME DARGLI TORTO? – MEGA-FESTA DI GIAN MARCO CHIOCCI: E’ IL TG1, (GRANDE) BELLEZZA – ALLA LUCE DI QUANTO STA EMERGENDO, ILARIA SALIS NON SFIGUREREBBE AFFATTO SE FOSSE CANDIDATA PER LE EUROPEE CON IL PD: NATURALMENTE COME CAPO "BASTONE"...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

ilaria salis

Caro Dago, alla luce di quanto sta emergendo, Ilaria Salis non sfigurerebbe affatto se fosse candidata per le Europee con il Pd: naturalmente come capo "bastone"...

Gripp

Lettera 2

Caro Dago, Russia: "La Cina rafforzerà la cooperazione con Mosca". La telefonata di Biden con Xi ha dato subito i suoi frutti...

Ugo Pinzani

Lettera 3

Caro Dago, Spagna, poliziotti denunciati da due migranti per abuso della forza. Ormai tutti i clandestini sono dei piccoli Perry Mason. Conoscono a menadito la legislazione dei Paesi in cui vengono infiltrati e ottengono gratuitamente cose che per essere ottenute dagli autoctoni comporterebbero la spesa anticipata di decine di migliaia di euro.

F.G.

gian marco chiocci (7)

Lettera 4

Dagovski,

Mega-festa di Gian Marco Chiocci.

E’ il TG1, (Grande) bellezza…

Aigor

Lettera 5

Caro Dago, leggo che la persona che ha ucciso con un suv due carabinieri e ferito altre persone era sotto effetto di alcol e droga. Era già stata condannata per spaccio (a casa sua, ma che condanna è?) ora per questo omicidio stradale cosa rischia? Che un giudice la redarguisca con un "cattiva queste cose non si fanno!). Difficile pensare ad una pena adeguata e soprattutto scontata in galera.

FB

Lettera 6

suora mangia patatina 1

Caro Dago, gli Stati Uniti hanno inviato all'Ucraina armi e munizioni sequestrate dall'Iran. Il problema è cosa il Pentagono avrà fatto credere al non tanto presente Biden di aver mandato...

Theo

Lettera 7

Usare qualsiasi mezzo per fare soldi e’ fin troppo facile, offendere il cristianesimo o altre religioni ancora di più, purché non si tocchi l’Islam. Una volta tanto abbiamo tenuto dritta la schiena, rallegriamoci invece di dibattere e non nominiamo, per favore, lo spot in oggetto.

Mauro B

suora mangia patatina 3

Lettera 8

Caro Dago, Stati Uniti, l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) ritiene che il Cremlino stia cercando di utilizzare attori filo-russi in Moldova per destabilizzare la democrazia e la società del Paese. In questo modo, si legge nell'analisi del centro studi statunitense, la Russia vuole impedire alla Moldova di aderire all'Unione Europea. Come no. Poi deve far vincere Trump, le destre sovraniste europee, hackerare tutti i siti istituzionali dell'Occidente sul web e chissà, magari orientare l'elezione del prossimo Papa e tentare di scegliere il nuovo direttore di "Repubblica" se Molinari decidesse di dimettersi...

Lino

Lettera 9

elio germano

Caro Dago, stipendi troppo bassi, attori e doppiatori portano Netflix in tribunale. E quanto vorrebbero? A breve saranno sostituiti dall'intelligenza artificiale: prendano quello che c'è che poi non riceveranno più nulla.

Diego Santini

Lettera 10

Caro Dago, Ucraina, Borrell avverte: "Guerra in Europa? Non è più fantasia". Mandiamo a casa questo idiota che vuole trascinarci in guerra per non ammettere il fallimento suo e dei suoi amici che stanno facendo fare all'Occidente una figuraccia storica: una coalizione di più di 50 Paesi che non riesce ad aver ragione di uno solo.

CONTE SCHLEIN

E ora, per far contenta questa accozzaglia di incompetenti incapaci, dovremmo entrare in guerra e farci bombardare pure noi per salvare la poltrona di un ex comico che non vuole più nemmeno indire le libere elezioni, giunte ormai a scadenza naturale, perché teme di perdere la poltrona?

M.H.

Lettera 11

Caro Dago, M5s-Pd, l'impressione è che Conte voglia dare una lavata di capo (in tutti o sensi!) alla unta e bisunta Schlein. Come dargli torto?

EPA

elly schlein e giuseppe conte - meme by usbergo

Lettera 12

Caro Dago,

Sono giorni difficili in azienda. A quando possiamo vedere il mitico scontro tv Elly Schlein e Giorgia Meloni? A me va bene anche su qualche social o only fan perfino.

Ho bisogno di ridere un po’ e pensare che non va male solo a me ma al momento all’Italia intera…

Saluti da chi ha bisogno del sano intrattenimento,

Lisa

Lettera 13

Dagosuper, a proposito di Amadeus, secondo alcuni "patrimonio" della Rai (!). Nel programma che conduce ogni sera su Rai1, Affari Tuoi, al momento dell'apertura di un pacco ripete ogni volta fastidiosamente e pappagallescamente (offendendo anche la grammatica italiana) "Va via DEFINITIVAMENTE il pacco numero...".

AMADEUS AFFARI TUOI 2

Che significa "definitivamente? Che il pacco eventualmente potrebbe ancora rientrare in gioco? (circostanza evidentemente non più possibile una volta aperto). E allora è troppo per il conducente dire "semplicemente": "Va via il pacco numero...", alleggerendo il fastidio che produce nel telespettatore?

Saluti super.

AMADEUS AFFARI TUOI

Donato