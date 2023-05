POSTA! – CARO DAGO, MA L'AMA I DIPENDENTI DOVE LI VA A TROVARE, NELLE CARCERI CIRCONDARIALI? CHI USA I MEZZI DELLA RACCOLTA PER ANDARE A GIOCARE O A PROSTITUTE, IN MIGLIAIA RUBANO CARBURANTE, ALTRI ORGANIZZANO SPEDIZIONI PUNITIVE. CERTO CHE POI ROMA RIMANE SOMMERSA DI SPAZZATURA – “FURTO IN CASA DI SARA SIMEONI: RUBATO L’ORO DI MOSCA”. PRIMA CHE BIDEN E ZELENSKY COMINCINO A FESTEGGIARE, QUALCUNO SPIEGHI LORO CHE NON ERA ROBA DI PUTIN...

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Josep Borrell e Volodymyr Zelensky

Caro Dago, l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell: "L'Ucraina non ha ancora vinto la guerra, ma per la Russia si può già parlare di sconfitta. La Russia continua a bombardare ogni giorno, ma l'esercito russo è stato sconfitto". Ottimo. Allora spieghi a tutti questa sua "visione" e smettiamola di mandare armi a Kiev: la guerra è terminata.

Axel

Lettera 2

Secondo una teoria elaborata da illuminati filorussi, in risposta all’aggressione militare in Ucraina, il resto del mondo e Sleepy Joe avrebbero dovuto girare lo sguardo altrove, poiché il modello dell’egemonia militare e sovranista di Putin, come in Cecenia e Bielorussia, per nessun motivo va contrastato, nemmeno a livello ideologico.

GAME OF DRONES - BY EMILIANO CARLI

A conti fatti, sistemi di difesa che valgono la pena di essere inviati agli ucraini provengono solo da USA, UK, Germania e Polonia. Non sarà che una certa vulgata che propaga una miscela di pacifismo & sovranismo se la fa solo sotto per la paura di ritorsioni russe perché ritiene che la fornitura di Kit di soccorso come lacci emostatici- rotoli di bende orlate- bushcraft-borracce- elmetti et similia, abbiano reso l’Italia co belligerante?

Impeto Grif

Lettera 3

Caro Dago, il portavoce del comando dell'esercito americano in Europa e in Africa: "Il mondo ha fornito all'Ucraina circa 600 tipi di armi. Questo è più di quanto abbia ogni singolo esercito al mondo". Potevano essere anche più 10 mila, ma se alla guida dell'Ucraina c'è un ex comico semi-idiota che sa solo ripetere frasi da esaltato, non serve a nulla. È come regalare Ferrari a chi non ha la patente!

J.N.

NETTURBINI AMA RUBANO CARBURANTE

Lettera 4

Caro Dago, ma l'AMA i dipendenti dove li va a trovare, nelle carceri circondariali? Chi usa i mezzi della raccolta per andare a giocare o a prostitute, in migliaia rubano carburante, altri organizzano spedizioni punitive. Figuriamoci se personcine del genere pensano a raccogliere la spazzatura dei romani!

FB

NETTURBINI AMA RUBANO CARBURANTE

Lettera 5

Caro Dago, o fermano il traffico o imbrattano i monumenti o allestiscono campeggi... A sinistra trovano sempre il modo per rompere i coglioni agli altri!

Nino

Lettera 6

Caro Dago, protesta degli studenti contro il caro-affitti, il ministro Valditara attacca i sindaci di sinistra: "È colpa loro non hanno fatto nulla". Però hanno fatto e stanno facendo tanto per i migranti. Evidentemente preferiscono accogliere loro piuttosto che gli studenti di altre parti d'Italia.

Dario Tigor

Lettera 7

Caro Dago, adesso grandi proteste contro Luca Barbareschi che, in un'intervista a la Repubblica, ha minimizzato le accuse di molestie sessuali da parte delle attiviste del gruppo Amleta. Quando invece si è saputo dello stupro alla Festa dell'Unità di Bologna, tenuto nascosto per mesi, tutti zitti...

luca barbareschi foto di bacco (3)

Cocit

Lettera 8

Caro Dago, “Furto in casa di Sara Simeoni: rubato l’oro di Mosca”. Prima che Biden e Zelensky comincino a festeggiare, qualcuno spieghi loro che non era roba di Putin...

Frankie

Lettera 9

Caro Dago, Meloni "Scommettiamo su un'Ucraina libera ed europea". E da come sono messi, possiamo anche scommettere che in futuro i fondi europei andranno assai più a loro che a noi.

protesta del collettivo campo innocente contro luca barbareschi al teatro eliseo di roma 4

Sonny Carboni

Lettera 10

Dago,

E ci mancava il ridicolo piagnisteo di Laura Tecce su quanto le facciano pesare di essere di dx. Ma facciamole pesare soprattutto di essere antipatica, supponente, e di ripetere slogan di Giorgia come fossero argomenti suoi.

protesta del collettivo campo innocente contro luca barbareschi al teatro eliseo di roma 3

Anne

Lettera 11

Andrij Mykolajovyc Ševcenko, già attaccante del Milan e fervente - a parole - patriota ucraino, invece di combattere i russi a Bakhmut, ieri si trovava allo stadio meneghino a soffrire davanti all'efferata aggressione interista agli inermi milanisti.

Giancarlo Lehner

sara simeoni

Lettera 12

Caro Dago,

Molestie e avances fanno parte della vita di una donna che non sia orripilante, distinguere fra le due forme di proposta è una nostra prerogativa e anche sentirsi lusingate da un complimento buffo e gentile, inutile negarlo: anche agli uomini fa piacere sentirsi dire che sono attraenti.

Shevchenko incontra Zelensky a Kiev

Le femministe per mancanza di femminilità che protestano perché un uomo rende pubblico un fatto che tutti fingono di ignorare, cioè che anche le donne fanno avances e/o molestano gli uomini, sia perché ne sono attratte che per fare carriera, è stupido e ipocrita quanto, per mancanza di argomenti, mostrare i genitali per rendere una protesta più incisiva.

Giovanna Maldasia

Lettera 13

Caro Dago, Usa, la segretaria al tesoro, Janet Yellen: "Molto rischioso giocare con debito e default". Deve dirlo a chi sta alla Casa Bianca e ha le mani bucate.

John Reese

shevchenko maldini

Lettera 14

Caro Dago, Papa Francesco: "Le armi non sono la soluzione dei problemi". E infatti oggi si è saputo che Londra ha consegnato missili a lungo raggio a Kiev...

Max A.

Lettera 15

Dago,

A dare troppi bonus, o aiuti, in molti poi ne chiedono altri. Gli studenti che chiedono un reddito o affitti piu' bassi non dicono che all'universita' si va se si puo', com'e' stato da decenni. Non e' un'obbligo, sara' un desiderio, un'aspirazione, ma non puo' essere un problema da addossare allo stato. Esiste anche un lavoretto, per potersi pagare le spese.

MP

Lettera 16

studenti in tenda davanti alle universita per protestare contro il caro affitti intanto la politica wide site enqpo

Direttore,

qualche mese fa fece scalpore una notizia apparsa sui quotidiani locali di Ferrara.

Alcuni studenti Ersamus provenienti dalla Spagna erano costretti a dormire in stazione perchè non riuscivano a trovare alloggi alla loro portata (economica).

Il caro affitti in città pare sia dovuto alla massiccia presenza di studenti della locale università e dall'esplosione di AirBNB.

Non dite a Valditara che la città è governata da qualche anno dalla Lega.

Paolo Ferraresi

Lettera 17

Caro Dago che uno stato intervenga per l'alloggio dei fuori sede è sacrosanto speriamo solo che si approfitti pure dell'occasione per combattere gli affitti in nero, chiarire residenze e domicili come pure la "necessità" che sia un fuori sede obbligatorio e non uno scappare da casa a spese dello stato.

studenti in tenda contro caro affitti 3

Amandolfo

Lettera 18

Caro Dago,

Ma possibile che in questo paese si faccia polemica anche su cose per cui sarebbe solo meglio tacere, scusarsi e migliorare la situazione?

Ho la fortuna di essere nata vicino una grande città del Nord. Sempre andare a vivere fuori casa, era fuori discussione. I costi erano proibitivi. Inoltre vivere in certe zone del Nord significa essere solo in linea teorica vicino ai grandi centri. Mezzi pubblici non sempre disponibili o con ritardi o condizioni indicibili. Ho avuto la fortuna di aver potuto girare con un’auto catorcio (che ho amato e per cui ho pianto alla rottamazione), ma so quanti miei coetanei del Nord pur di buona famiglia dovevano stare attenti coi soldi e studiare era solo possibile se restavano a casa (i famosi bamboccioni).

luca barbareschi

Gli unici che stavano comodi a Milano o erano proprio tocchi veri di famiglia (con tanto di vari trucchi per rendersi autonomi fiscalmente per ISEE) o dovevano veramente accettare condizioni pessime.

Saluti dai figli della classe media,

protesta del collettivo campo innocente contro luca barbareschi al teatro eliseo di roma 5 luca barbareschi foto di bacco (1) protesta del collettivo campo innocente contro luca barbareschi al teatro eliseo di roma 1

Lisa