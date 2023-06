POSTA! – CARO DAGO, OLIMPIADI, PERQUISIZIONI ALLA SEDE DEL COMITATO ORGANIZZATORE DI PARIGI 2024. COME DICEVA DE COUBERTIN, “L'IMPORTANTE È PARTECIPARE”… AL MAGNA MAGNA – PER ESSERE IN ARMOCROMIA CON L'ULTIMO DIRETTIVO DEL PD SEMBREREBBE CHE ELLY SCHLEIN ABBIA SCELTO UNA TUTA... MIMETICA

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

OLIMPIADI PARIGI 2024

Caro Dago, Olimpiadi, perquisizioni alla sede del comitato organizzatore Parigi 2024. Come diceva De Coubertin, “l'importante è partecipare"... Al magna magna...

Theo

Lettera 2

Caro Dago per essere in armocromia con l'ultimo Direttivo del PD sembrerebbe che la Schlein abbia scelto una tuta... mimetica...

Amandolfo

Lettera 3

Caro Dago, Pnrr, mozione del Pd: "Non usare le risorse per dare armi all'Ucraina". Come non essere d'accordo? Di Zelensky si occupi Putin visto che è un suo vicino mica un nostro!

F.G.

Lettera 4

ELLY SCHLEIN

Caro Dago, il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha annunciato la proposta per una revisione del bilancio pluriennale: "Sull'Ucraina proponiamo un sostegno di 50 miliardi dal bilancio comune, sulla migrazione abbiamo proposto un aumento del budget di 15 miliardi". Massì, tanto i milioni di europei che versano in difficoltà, possono adattarsi a mangiare non diciamo la farina, che costa una cifra, ma direttamente i grilli vivi che si possono trovare in tutti i prati.

Lino

Lettera 5

cina cuba

Caro Dago, Wall Street Journal: "La Cina punta a un centro di addestramento a Cuba". Della serie "la grande armonia tra Cina e Usa dopo l'incontro tra Xi e Blinken"... Ma che cacchio ci raccontano i media occidentali?

Kyle Butler

Lettera 6

Caro Dago,

solo spulciando tra le notizie di oggi, qual è il minimo comune denominatore tra l'omicidio di un carcerato da parte del compagno di cella disturbato mentale, la catena Starbucks che fa la splendida e poi licenzia i lavoratori che si riuniscono in sindacato, il comune americano dove la giunta comunale mussulmana ha messo a bando qualsiasi riferimento LGBT?

il sottomarino oceangate expeditions 2

Semplice, l'idiozia sinistroide, ovvero l'essere disposti a calpestare qualsiasi forma di raziocinio per la foga di apparire illuminati e progressisti, l'accettare le peggiori nefandezze da parte di chiunque si dichiari progressista ed illuminato.

Ossequi

A. Francesco

Lettera 7

Caro Dago, le ricerche del sommergibile turistico, disperso durante una visita al relitto del Titanic, proseguono senza sosta e con un grande dispiegamento di forze della Guardia Costiera degli Stati Uniti e delle forze armate canadesi. Se vogliono avere qualche chances, devono chiamare Ocean Viking guidata da Frontex!

relitto del titanic

E.Moro

Lettera 8

Caro Dago, guerra in Ucraina, ma sarà più contento Anthony Blinken per aver strappato a Xi Jinping la promessa che la Cina non fornirà - almeno direttamente - armi alla Russia o Vladimir Putin quando se le vedrà recapitare da Babbo Natale?

John Reese

Lettera 9

Caro Dago, Elly Schlein sarà anche arcobaleno dal punto di vista sessuale, ma politicamente è di un grigiore pazzesco!

Matt Degani

Lettera 10

Caro Dago, sommergibile disperso, bisogna essere più stupidi di 4 YouTuber per pagare 250 mila dollari a persona per farsi calare negli abissi per otto giorni per vedere con i propri occhi i fondali su cui sono adagiati i resti del Titanic a circa 3.800 metri di profondità nell'oceano. Il tutto dopo aver firmato una liberatoria in cui si afferma di sapere che c'è il rischio di morire. Ma se volete emozioni forti andate a vedere l'ultimo

"Mission: Impossible" con Tom Cruise!

SL

Lettera 11

vignetta di osho su biden e zelensky

Caro Dago, Ucraina: "La controffensiva non sarà rapida come a Kharkiv". Tranquilli, si prendano tutto il tempo che serve. Tanto noi abbiamo soldi a bizzeffe da. Senza la guerra non sapremmo nemmeno come spenderli...

Nereo Villa

Lettera 12

Caro Dago,

Ma l’elettore medio di sinistra non prova vergogna nel vedere che il PD, una volta un partito ben strutturato e agguerrito, ora si deve alleare con quei sgangherati del movimento 5 stelle per provare a vincere qualcosa?

Un caro saluto,

Mary

Lettera 13

ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE IN PIAZZA A ROMA

Caro Dago, Elly Schlein: "Quello che vi proponiamo è un'estate militante, che porti tra la gente raccogliendo bisogni...". Ma allora basta prendersi un cagnolino!

Licio Ferdi

Lettera 14

Caro Dago, un ministro "garantista" come Nordio non avrebbe dovuto abolire l'abuso di ufficio; si sarebbe dovuto chiedere come mai in migliaia di casi - come lui stesso ha detto - i ricorsi per tale reato si siano conclusi con dei nulla di fatto.

Possibile che migliaia di cittadini (compresi i loro avvocati) siano stati tutti svitati avvinazzati e/o malintenzionati all'attacco, fasullo quanto perfido, di angelici buRRocrati ?

Su molte recenti clamorose sentenze arrampicate sugli specchi - anche per reati molto più gravi - aleggia purtroppo il sospetto che la legge non sia ancora proprio uguale per tutti.

ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE IN PIAZZA A ROMA

L'ovale è sempre dietro l'angolo, e l'abolizione del reato non è certo i cittadini che garantisce.

Cincinnato 1945

Lettera 15

Ciao Dago,

quanto durerà la povera Elly sulla sedia (elettrica) di segretaria di quel che resta del mai glorioso piddì? boh. E però, in questo ennesimo momento di caciara, chi vuol bene alla democrazia italiana non dovrebbe fissare il dito dell'inadeguatezza (prevedibile) della Schlein ma la luna (nera) della mancanza di un progetto politico, dell'assenza di una analisi profonda e pallosa dei fatti sociali ed economici, della presa d'atto del nuovo modestissimo ruolo che il nostro Paesello potrà rivestire nel secolo 21. Non morimmo democristiani e comunisti. Moriremo (di tristezza) piddini?

INCONTRO ZELENSKY - ZUPPI - MEME BY VUKIC

rob

Lettera 16

Esimio Dago,

Elly Schlein: "Non chiedo lealtà per me, ma per gli elettori delle primarie sì". Possibile che Elly non abbia ancora capito (o che nessuno glielo abbia spiegato) che se lei è segretaria del Pd è grazie al voto alle primarie di elettori che mai hanno votato e mai voteranno per il Pd e che l'hanno votata proprio nella speranza che la sua segreteria facesse implodere il partito?

Bobo

Lettera 17

Dovresti occuparti con più Im-peto dei fatti della guerra in Ucraina. Siamo disorientati dalla mancanza di notizie e incensi.

Dobbiamo preoccuparci per il destino di Zelensky?

Un caro saluto.

Paolo Montagnese

Lettera 18

Dago,

SILVIO BERLUSCONI MEME

Le coppie omosessuali strillano per la cancellazione all'anagrafe dei loro figli, parlando di traumi verso i bambini. Ma sono loro la causa del problema, non esistendo una legge che lo consenta. Le regole, piacciano o meno, vanno rispettate, altrimenti ognuno fa come gli pare e sai che bel casino.

MP

Lettera 19

Si legge oggi sul CorSera: al Palazzo Lombardia di Milano intitolato il Belvedere a Berlusconi.

Si tratta di un palese errore, l'intitolazione va attribuita al Belsedere...

Con grazia

Michele

SILVIO BERLUSCONI MEME SILVIO BERLUSCONI