Caro Dago, gli elettori hanno capito che senza Reddito di Cittadinanza e Superbonus, misure in teoria valide, ma implementate alla "grillina" nel M5S non c'è nulla! Quanto impiegherà la multigender armocromica Schlein a capirlo?

Caso Fassino, esproprio proletario

Caro Dago, Piero Fassino denunciato per aver rubato un profumo all'aeroporto: che coppia lui e Ilaria Salis al Parlamento Europeo!

beccato Fassino con una boccetta di profumo in tasca, in uscita dal duty free di Fiumicino, poteva dire che era un dono della Cicogna. Non credo assolutamente ad un taccheggio, consiglio per stemperare l' ironia degli anti - dell'antifascismo dilagante di giornata, un controllino dal famoso neurologo Coso di Roma, Gigi Proietti lo consigliava (quanto ci manca).

ho letto l'intervista a Lilli Gruber e ho solo da dire una cosa. Le ragazze non si mettono a gratis su OnlyFan o Pornhub (come leggo), ma lo fanno perché pensano di guadagnare molto di più che se lavorassero al Mac. E sì, qualche velleità narcisistica si sarà pure ma non è questo il motivo principale.

Quello che avrebbe dovuto scrivere la giornalista è che molte ragazze (e ragazzi) vengono illuse sui guadagni facili di queste nuove piattaforme, quando una su mille (e forse anche un milione) ce la fa. Specie per una bella ragazza può valere di più la pena farsi vedere a pecorina che andare in ufficio. Specie in Italia dove i nostri stipendi sono da fame e nemmeno un Mac ti paghi (il nostro Big Mac è il più caro d'Europa*!).

Saluti a chi sceglie se friggere la patata o mostrarla,

Caro Dago, Fassino beccato mentre tenta di rubare un profumo da 100 euro. Voleva difendere il diritto a non puzzare?

Caro Dago, 14 ottobre 1984 Torino: qualcuno ricorda la storica e per certi versi rivoluzionaria marcia dei 40 mila tra impiegati e quadri FIAT contro le organizzazioni sindacali che impedivano l'ingresso nelle fabbriche? A questo penso di fronte alle manifestazioni che, pur motivate da nobili cause, finiscono solo per impedire il regolare svolgimento di pubblici servizi nelle scuole e nelle Università. Se poi qualcuno che spara contro le "manganellate" delle Forze dell'Ordine scopre una formula magica - alternativa - per frenare le ondate dei manifestanti, merita il Nobel per l'inventiva.

Caro Dago, domani ricorre il 25 aprile, una data importante per l'Italia. Speriamo che tra le tante autocelebrazioni faziose e antistoriche qualcuno si ricorderà delle migliaia di giovani, inglesi, americani, australiani, venuti a morire a migliaia di chilometri dalle loro case e famiglie per liberarci dalla dittatura. Loro i veri liberatori...

Apprezzo Floris ed il suo modo di fare giornalismo, ma ho smesso di seguire la sua trasmissione a causa del fastidio insopportabile derivante dai continui applausi fasulli. Grazie alla voce autorevole del ragazzo della via Gluck spero che lo stesso Floris possa rivedere questa autolesionistica scelta editoriale.

Caro Dago, l'ex ministro della Giustizia, Piero Fassino, sorpreso con un profumo in tasca al duty free dell'aeroporto: “Volevo comprarlo per mia moglie”. Come no, è sempre colpa delle donne...

Caro Dago, oltre 100 manifestanti filo-palestinesi, che protestavano contro il sostegno americano a Israele, sono stati arrestati davanti all'abitazione a Brooklyn di Chuck Schumer, il leader dei democratici al Senato Usa. È vietato dissentire? Con Biden alla Casa Bianca gli Stati Uniti somigliano sempre più alla Turchia di Erdogan. Anche per antisemitismo...

Caro Dago, clima, in molte città d'Italia riaccesi i riscaldamenti. Sicuramente perché, come succede ormai da mesi, questo sarà "l'aprile più caldo di sempre"...

Caro Dago,

Elezioni Europee, destra all'attacco: La sinistra pensa solo all'antifascismo e ai profumi.

Caro Dago, Ucraina, Zelensky ha bisogno di soldati al fronte: stretta su chi vive all'estero. Quasi 500 mila militari ucraini già morti non gli sembrano abbastanza?

Caro Dago, presto, urge una cura per la Federazione Naz.degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri che si oppone all'eliminazione del numero chiuso a Medicina ,una delle principali cause della carenza di personale medico in Italia. Mi chiedo se questa posizione serva a salvaguardare dei privilegi di coloro che hanno la fortuna di essere già inseriti nel sistema sanitario italiano, pubblico e privato, o se è disinteresse di dare la necessaria assistenza sanitaria a tutti i cittadini. Forse entrambe le cose...

Caro Dago, Budapest contro Ilaria Salis, "Non sarebbe la prima criminale al Parlamento Europeo. Per noi è una candidatura inconcepibile". La cosa incredibile è che Sergio Mattarella non abbia sentito il bisogno di spendere una parola su questo tipo di furbate: l'Europarlamento è un'istituzione seria o una burla?

capisco che essere riformista nella rozza sinistra odierna, dirupata da Gramsci a Patuanelli, è peccato mortale, ma criminalizzare Fassino per un profumino da 100 euro puzza di forcaiolismo grullino. L'unica autorizzata ad accusarlo potrebbe essere, semmai, la destinaria del profumo: troppo caro, se moglie; robina da pulciaro, se amante.

Caro Dago, cavalli dell'esercito in fuga, caos nel centro di Londra. Temono di essere mandati in Ruanda?

