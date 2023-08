POSTA! – CARO DAGO, PREZZI RECORD DEI CARBURANTI. È IL RISULTATO DI DI MAIO INVIATO NEI PAESI DEL GOLFO? – QUALCUNO DICA ALLA TESTA NERA DAL CIUFFO LACCATO DI NOME GIAMBRUNO CHE ESSERE UBRIACHI È VISTO COME UN’AGGRAVANTE. SE TI USANO VIOLENZA MENTRE SEI UBRIACA, BECCHI PURE L’AGGRAVANTE... – GIAMBRUNO HA DETTO UNA COSA GIUSTISSIMA, COME GIUDICHIAMO UNO CHE VA SOLO SOLETTO A FORCELLA O AL BRONX CON UN ROLEX AL POLSO?

Caro Dago, gira su X questo simpatico tweet in lingua inglese che per comodità qui traduco; riassume un po’ tutti i fatti di cronaca e geopolitica degli ultimi anni, anzi decenni. "Quando un uomo offre da bere a una donna in un bar, non è un atto di beneficenza. Quando gli Stati Uniti si offrono di proteggere il tuo Paese, vogliono fare ciò che il tizio al bar spera di fare.”

Caro Dago, i prezzi dei carburanti hanno raggiunto livelli mai toccati. È il risultato di Di Maio inviato nei paesi del golfo? Farlo rientrare in Italia proprio no?

Caro Dago, Brasile, fiume invaso da schiuma: a Rio 11 milioni di persone senza acqua. I primi successi dell'ambientalista Lula...

Caro Dago: chiuso il valico con la Francia del Frejus, fra pochi giorni verrà chiuso il valico del monte Bianco... Okay, ora basta, abbiamo capito che questa TAV s'ha da fare.

Giambruno non ha detto "che fai, prima ti ubriachi e poi ti lamenti!", ha detto una cosa, GIUSTISSIMA, e mooolto diversa, ossia che se eviti di ubriacarti sarai molto più accorta e attenta, e molto probabilmente, non essendo debole, non attirerai il lupo! Di una logica di vita che più ovvia non ce n'è. Tutto ciò che facciamo, nella maggior parte dei casi inconsciamente, tutti, mille volte al giorno. E non si parla di codardia o roba simile, ma di attenzione, onde evitare, per l'appunto.

Come consideriamo uno che va a Forcella o al Bronx solo soletto, tutto rivestito e con un bel Rolex al polso???... sìsì, proprio così....un coglione! Tra i Diritti o la Legge e l'assoluta e perentoria condanna e il neppur minimo accenno al giustificazionismo, di mezzo c'è poi la vita, quale essa è e non quella che vorremmo che sia o che dovrebbe essere!!

Certo poi il caro Giambrunetto se la prenda anche un po' con la cara mogliettina, che aveva promesso Legge e Ordine, la base di tutte le destre del globo terracqueo, e non solo di quella di questa Nazione, e che, ovviamente, è e resterà del tutto disattesa. Anzi assistiamo a lassismo/anarchismo come mai prima d'ora...il contrario, come su tutto il resto!

Zero accise...invece più di prima; zero sbarchi...molti più di prima. Non ci sono i soldi per poter fare qualsiasi cosa...e vai con l'evasione legalizzata!!!!! La merda non è lui, è lei...allora attaccate LEI!!!

Caro Dago,

“Caso Vannacci: Cicchitto sgancia la bomba”. Dev'essere una bombetta puzzolente per fare gli scherzi: il massimo che si riesce a dire è che Vannacci è filo-putiniano perchè ha trovato i parchi di Mosca più sicuri di certe tendopoli di eroinomani nelle città americane. Apperò! Allora sono anche io filo-putinano perchè mi è piaciuta più San Pietroburgo di Atlantic City. Ma siamo seri dai!

Cordiali saluti,

Drago Lux,

l’amico Fabrizio Cicchitto questa volta, per eccesso di fedeltà a Mario Draghi, prende un granchio. Vladimir Putin come mandante del generale Vannacci è, infatti, una boiata pazzesca. Intanto, Putin non utilizza i libri, che raggiungono comunque poca gente, bensì altri strumenti, assai più invasivi e suasivi, tralasciando i dispositivi micidiali.

Io conosco Putin e so che è capace di tutto, a condizione che il tutto renda il massimo possibile. Del resto, visto che Vannacci espone punti di vista largamente condivisi in Italia (e, credo, non solo da noi), allora secondo Cicchitto la mano di Vladimiro starebbe dietro a milioni di italiani, mensilmente ispirati e ricompensati dagli spalloni della Lubjanka, un tempo addetti ai milioni di dollari al Pci ed ora ridotti a sfiancarsi con mazzette condominiali porta a porta.

Caro Dago, Kiev: "Papa Francesco contribuisce alla diffusione di idee imperialistiche della Russia". Come no. E a difenderci da Putin e il suo "agit-prop" ci pensa Zelensky!

Caro Dago, omicidio Saman, il governo del Pakistan ha detto sì alla consegna del padre alle autorità italiane. Perfetto. Ce lo consegnano tutto intero o a pezzi?

Tra i libri da leggere in spiaggia, quest’estate ho letto l’Iliade e mi sono chiesto cosa resta a noi di questa storia? lo stesso mare? il racconto di una guerra? il destino già scritto e ineluttabile? Non credo. Resta intatto nel tempo il sentimento che è proprio degli uomini. Così sulla mia spiaggia ho trovato il coraggio di Ettore, il mare canuto di Ulisse, le lacrime di Andromaca e l’amore di Achille. Il “patrio lido” e non la spiaggia costosa degli ombrelloni con le sdraio, i castelli, il cocco, il Twiga, le parole crociate e le pallonate.

Caro Dago,

qualcuno dica alla testa nera dal ciuffo laccato che essere ubriachi è visto come un’aggravante. Se ti usano violenza mentre sei ubriaca, becchi pure l’aggravante. Tu come porco, non la vittima. Quindi diciamo alla Giustizia italiana che hanno sbagliato?

Caro Dago al di là di tutto il collega Andrea Giambruno non mi pare un’aquila.. e del resto chi si somiglia si piglia… Amen

Caro Dago,

ennesimo sdegno per le parole pronunciate da Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, riguardo lo stupro di Palermo. In sintesi, consiglia alle ragazze di evitare di ubriacarsi per proteggersi contro eventuali malintenzionati. Condivido in pieno, perché inutile riattivare la macchina del perbenismo buonista e ipocrita, in cui con tante belle parole si parla del problema con tanta retorica e poco pragmatismo, in cui si dice e ribadisce la libertà delle donne di vestirsi come si vuole e di ubriacarsi quanto vogliono.

Noi donne non possiamo permetterci il lusso di ubriacarci, perché sì il lupo è sempre in agguato. E fin quando la mentalità maschile non cambierà e la vedo dura se non si prendono misure più concrete e incisive, in qualche modo dobbiamo tutelarci.

Non vedo lo scandalo e molto meno penso che abbia voluto in alcun modo colpevolizzare la povera ragazza. Ma a meno di miracoli, nel mentre, ragazze, restate vigili perché il male è ovunque. Il femminismo dalla penna facile è sempre attivo, ma per l'ennesima volta vive slegato dalla realtà.

Caro Dago, Kiev: "Truppe ucraine avanzano sul fronte meridionale"... Di quanti centimetri?

Caro Dago non sono un economista e posso andare a ruota libera: ho l'impressione che anche i cinesi hanno abboccato all'Economia "automatica" ovvero all'immobiliare continuo senza compratori già causa delle ultime crisi mondiali.

Caro Dago, Bbc: "Drammatico aumento di morti fra militari Ucraina, almeno 70mila". A Kiev tengono tutto nascosto, ma la controffensiva è una vera e propria Caporetto. Purtroppo a spese dei contribuenti dell'Occidente.

Caro Dago, migranti, picco di sbarchi: sabato oltre 3mila arrivi. L'hotspot di Lampedusa in competizione con le grandi catene alberghiere mondiali.

Caro Dago, Mancini: "In Arabia per vincere, orgoglioso di essere qui". Ha già vinto... La Lotteriaaa!!!

Caro Dago,

credo che tra i vari diritti calpestati ci sia anche quello di non essere derubati o aggrediti nelle stazioni di tante città. Ma se si suggerisce di non andare in quelle zone da soli o di notte è colpevolizzare le vittime o semplicemente un invito alla prudenza? Prendere atto che ci siano delinquenti e ladri vuol dire giustificare le loro azioni? Mahhh!

