siamo all’assurdo. Ora per la sinistra la colpa degli sbarchi di migranti è della Meloni.

Caro Dago, record di incendi in Sicilia e Calabria. Le regioni italiane dove ci sono più guardie forestali che alberi! Ma cosa fanno?

Roberto Mancini: "Mi hanno trattato come il mostro di Firenze". Quando ha mollato la Nazionale nel momento meno opportuno adducendo "motivi strettamente personali" (che, in realtà, altro non erano se non le decine di milioni degli Arabi), cosa si aspettava l'ex c.t.? Gli applausi? Di essere portato in trionfo? Adesso, mentendo soprattutto a sé stesso e con mancanza totale di originalità, sostiene di aver accettato la proposta araba perché convinto dal "progetto". Bisogna aggiornare la Treccani: "progetto" è diventato sinonimo di "soldi", anzi di "tanti soldi"...

Caro Dago, l'ex capo di Stato maggiore Vincenzo Camporini, su "La Stampa", alla domanda che il generale Roberto Vannacci «È arrivato a commentare in modo tranciante le parole del Capo dello Stato»: «Scherziamo? Non è proibito, certo. Non c'è nessuna legge che lo vieta. Non è un reato. Ma semplicemente non si fa». Ah, ecco. E noi che pensavamo che nelle democrazie liberali contassero le leggi...

Caro Dago, Zelensky: "Potremmo fare le elezioni se l'Occidente ci aiutasse". Eh sì, perché adesso non stiamo facendo nulla per l'Ucraina...

Cirino Pomicino, da ex democristiano, la sa lunga di politica. E ha ragione sulla proposta di privatizzare i porti. Tajani parla senza sapere quello che dice, le privatizzazioni non hanno portato che guadagni ai proprietari, ma di efficienza e bene comune, zero. Purtroppo e va avanti da molto, la classe politica non ha visione a medio o lungo termine, ma solo di gestione dell'emergenza. Per forza va male in Italia.

ormai i concerti di Morgan vanno sempre più ad assomigliare a quelli del compianto Richard Benson al Traffic di Roma... per ora insulti reciproci, a breve lancio di polli morti e bottiglie con tanto di rete di protezione stile The BluesBrothers...ma che lo comprano a fare il biglietto? Una serata liscia di musica è pura utopia...

Visto che per mangiar bene serve la testa e non i soldi la prossima volta che faccio la spesa al supermercato pagherò con il test del Q.I. e non con il bancomat

sarebbe utile ricordare a chi loda il gen. Vannacci per aver scritto quello che "tutti" pensano la frase di Marcello Marchesi: "Mangiate merda, miliardi di mosche non possono sbagliare".

Caro Dago, confermata dal Dna la morte di Evgeny Prigozhin. Come no. Sarà da qualche parte assieme a Elvis Presley, John Lennon e Moana Pozzi...

Caro Dago, maltempo, frana a Cortina: 70 evacuati. Oddio! "Giuseppi" dov'è?

gli attacchi alla Meloni da parte del giornale "The Economist' sono fuori luogo ed equiparabili all'articolo-scivolone di Elkann padre su Repubblica. Ovviamente non tanto per i contenuti e il rispetto della libertà di espressione, ma perché avrebbero magari potuto attaccare la Presidente del Consiglio su questioni meno sensibili per gli eredi della famiglia Agnelli dato che loro si sono arricchiti proprio con Mussolini e la guerra, ma soprattutto hanno ricevuto dallo Stato miliardi di euro in aiuti di Stato privilegiati versati alla Fiat, non una lobby ma bensì un'azienda praticamente monopolista del settore automobile del nostro Paese e che per questo teneva in scacco l'Italia.

Forse rosicano ancora per il rifiuto di Berlusconi nel 2011 di concedergli ulteriori soldi a perdere (governo che aveva fra i suoi ministri la giovane Meloni). Sì proprio a perdere considerati i miliardi nascosti dall'avvocato all'estero e che inoltre la Fiat ha dimostrato la sua riconoscenza per tutti i soldi sborsati dagli Italiani spostando la sede fiscale in Olanda.

Gentile Dago, vorrei essere da te rassicurato sul fatto che la repentina adesione di Arabia Saudita ed Emirati Arabi ai Brics sia il primo brillante risultato politico di Giggino Di Maio quale Rappresentante Speciale per il Medio Oriente dell'EU.

Inarrivabile "la pagella" del Milan sul Corriere di domenica. Scorrendola si scopre che Hernandes "Sgasa se c'è da sgasare" Cosa fa??? Mentre Reijnders "La tocca veloce là in mezzo e sbaglia pochissimo"

Ma che è? Il Corriere della sera o il giornale del buon gusto perduto?

Caro Dago, Arisa: «Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio». Questi vip dello spettacolo non si smentiscono mai. Bisogna essere accoglienti, inclusivi, tolleranti, ma poi col cazzo che loro si fanno carico di un povero in canna magari con qualche problemino di salute. "L'amore è amore"! Come no. Però solo con i "sanissimi" ed "ecomicamente autosufficienti"...

Caro Dago, la nave Ocean Viking, con 254 persone a bordo, dirottata da Genova a Napoli causa maltempo in Liguria. Il cardinale Zuppi: "Non chiamiamola emergenza". Giusto. Chiamiamola "invasione"

quindi, Zelensky ha capito l'antifona americana e suona la ritirata, dicendosi disposto a "trattare sulla Crimea" come fosse la cessione del quinto dello stipendio o una utilitaria di seconda mano... Che fulmine di guerra! Eletto (da meno di un quinto degli elettori ucraini) per una soluzione di pace con la Russia nel Donbass, ha tradito il mandato elettorale spingendo per la guerra a oltranza; ha distrutto un Paese che era il più povero d'Europa; ha dissanguato una generazione di giovani inesperti drogati della sua retorica e intossicati dalla propaganda americana; ha trascinato l'Europa, già nel tunnel di un incombente sottosviluppo e al verde per il green, in una guerra decisa da altri e altrove e già comincia a chiedere soldi per ricostruire l'Ucraina elemosinandoli a Paesi come avessero avuto tutto da guadagnare da una guerra che faceva gola solo a lui e ai suoi datori di armi e charme mediatico globale... Chi lo ha applaudito, si schiaffeggi: chi lo ha osannato, si spernacchi.

