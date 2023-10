POSTA! – CARO DAGO, UCRAINA, ZELENSKY: “PRONTO A RICANDIDARMI SE LA GUERRA PROSEGUIRÀ”. DETTA COSÌ SEMBRA LA SUA NON TANTO SEGRETA SPERANZA... – LA JUVENTUS SEMPRE ALLA RICERCA DI GIOCATORI, SCOMMESSE PER IL FUTURO... NICOLÒ FAGIOLI HA INTERPRETATO TROPPO ALLA LETTERA IL SUO RUOLO! DA OSCAR!

Lettera 1

Caro Dago, 40 bambini ebrei uccisi da Hamas in un Kibbutz, alcuni sono stati anche decapitati. Cosa dice l'Onu? È in linea con il diritto internazionale?

Ugo Pinzani

Lettera 2

Dago,

l'agitazione dei giudici, contro le fantasiose interferenze sull'indipendenza della magistratura, sta a significare che sono stati toccati sul vivo. Come piu' volte dimostrato, non sono indipendenti, ma politicamente schierati.

MP

Lettera 3

Caro Dago, stiamo perdendo il senso della realtà. Mentre orde di islamici, giunte da sud e da est, che noi abbiamo provveduto a salvare e accogliere con tutti gli onori, festeggiano i massacri di Hamas in Israele, il Tribunale di Milano valuta la "pericolosità sociale" di Alessia Pifferi, la donna che ha lasciato morire di stenti la figlia . C'è il pericolo che, una volta rinchiusa da qualche parte, faccia altrettanto coi figli degli altri?

A.B.

Lettera 4

Caro Dago, Hamas, Biden non pone freni e condizioni alla risposta dello Stato ebraico sottolineando però che «noi siamo democrazie e rispettiamo lo stato di diritto», marcando la differenza fra «la brutalità dei terroristi» e chi è costretto a difendersi. Cioè noi dobbiamo continuare a giocare a calcio, attenti al fallo di mano, mentre i terroristi giocano a baseball e con la mazza in mano ci massacrano solo perché ci siamo dati regole stupide?

Antonello Risorta

Lettera 5

Caro Dago, Joe Biden: "Hamas non sta dalla parte dei palestinesi". Il problema è che i palestinesi stanno dalla parte di Hamas. Se fosse vero ciò che dice il capo della Casa Bianca, la popolazione aiuterebbe a far catturare i terroristi. Ma così, purtroppo, non è.

Rob Perini

Lettera 6

Caro Dago, leggo con stupore che un sindacato di magistrati, a proposito della presenza di una loro collega ad una manifestazione contro un ministro, dichiara "un uso spericolato di ingerenza nella sua vita privata". Tutto giusto e condivisibile ma dove erano loro quando colleghi intercettavano, indagavano, processavano un uomo che organizzava cene, più o meno etiche, ma private con persone adulte e consezienti? Allora un giudice può fare quello che vuole...un privato cittadino no? Deriva molto molto pericolosa per le libertà dei comuni cittadini...

FB

Lettera 7

Caro Dago,

nel frattempo Nicky Vendola si è trasformato in Angelo Infanti e non ce n'eravamo accorti. Vedi Carta bianca di ieri sera e Bianco Rosso e Verdone a confronto.

Nicola

Lettera 8

Caro Dago,

gli studenti che manifestano per i palestinesi sanno come dovrebbero vestirsi le ragazze se fossero sotto l'ala di Hamas e come verrebbero trattati i "gender fluid"? A frustate, galera e/o seppelliti vivi.

Giovanna Maldasia

Lettera 9

(telegramma) Caro Dago,

come da tuo report ieri, prendo atto giustificazionismo ex diplomatica Basile pro Putin et pro Hamas. Stop. Fosse anche no vax sarebbe magnifico. Stop.

Elettore triste

Lettera 10

Fagioli, quando sei un fedelissimo del mister e lui ti dice che bisogna giocarsi ogni partita…

RC

Lettera 11

Caro Dago, l'11 Settembre non deve averci insegnato nulla se 22 anni dopo è arrivato l'11 Settembre di Israele. Andiamo avanti così, salvando i musulmani che scappano da "regimi brutali" e poi da noi festeggiano in piazza gli orrori di Hamas. Così un giorno, grazie alla miopia dei regimi democratici accoglienti, inclusivi e tolleranti, anche l'Europa avrà il suo 11 Settembre. È nella logica delle cose.

Daniele Krumitz

Lettera 12

La Juventus sempre alla ricerca di giocatori, scommesse per il futuro... Fagioli ha interpretato troppo alla lettera il suo ruolo!

Da oscar!

Ps mitico Dago!

Lettera 13

Caro Dago, consiglio non richiesto per salvare Rai2 dal disastro Pino Insegno: alle 20 mandate in onda la replica della puntata di Fiorello del mattino per chi se l'è persa.

D

Lettera 14

Caro Dago, Ucraina, Zelensky: "Pronto a ricandidarmi se la guerra proseguirà". Detta così sembra la sua non tanto segreta speranza...

Leo Eredi

Lettera 15

Caro Dago, Gaza, gli Usa lavorano a un corridoio per far fuggire i civili. Speriamo non sbuchi a Lampedusa!

Giacomo Francescatti

Lettera 16

Caro Dago

se la giudice Apostolico ha ritenuto di non applicare i decreti migranti per una presunta violazione della Costituzione degli stessi, come mai nessun giudice ha disapplicato i DPCM giallorossi del governo Conte che la Costituzione l'hanno presa e buttata nell'immondizia?

Forse la ns. magistratura è sempre imparziale e obiettiva a tutela sfacciata della sinistra.

Lorenzo B.

Lettera 17

Caro Dago, migranti nel Cpr di Pozzallo, la giudice Iolanda Apostolico non convalida altri quattro trattenimenti.

Che sorpresa... E nessuno slogan all'indirizzo del Governo o delle Forze dell'ordine?

Nereo Villa

Lettera 18

Egregio Dago

l'attuale guerra in Israele e Gaza è la fondazione della fine della società occidentale. Ormai satolli di cibi sempre più "gourmet", vestiti come damerini, rincoglioniti da social e likes, instupiditi da miraggi di accoglienza, integrazione, accettazione di "culture" aliene,

ridicole rivisitazioni e pentimenti storici, ambiguità su identità sessuali e chi più ne ha… verremo annientati da queste nuove civiltà (sic) ed inizierà un secondo e tetro medioevo.

Esattamente come dopo la caduta per degenerazione dell'impero romano.

Condoglianze

Sanvic

Lettera 19

Caro Dago se non mi sbaglio ultimamente ci sono state almeno due sentenze basate sulla "durata" del reato: tempo effettivo di mano sul sedere di una giovane studentessa e adesso i "40" secondi di "intervento" sul povero Willy.

Sono previsti orologi "piombati" come si faceva una volta per i ferrovieri anche per i Magistrati?

Amandolfo

