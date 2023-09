POSTA! – EUROPEE. RENZI TRATTA CON LA MELONI PER ABBASSARE LA SOGLIA DI SBARRAMENTO AI 3%. FATICA INUTILE, ORMAI HA UNA FACCIA DA 2,5-2,6% – MA PROPRIO FAVINO PARLA, CHE HA INTERPRETATO D’ARTAGNAN? – IL SUPERBONUS 110% DEL CONTE 2, CHE HA LASCIATO BUCHI PAUROSI NEL BILANCIO, PASSERÀ ALLA STORIA COME LA "SUPERCAZZOLA DEL M5S"

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

pierfrancesco favino comandante

Ma proprio Favino parla, che ha interpretato D’Artagnan?

Vincent

Lettera 2

Mio colendissimo Dago,

vedo che ti profondi in lamenti per la sorte lavorativa di Daniele Franco, manco fosse un precario della scuola o della sanità (sul cui destino le lacrime sono sempre molto poche). Capisco che lui ci terrebbe tanto ad andare alla BEI, ma ti faccio notare che nello scorso giugno Franco ha compiuto 70 anni.

Ora in un paese normale questo signore dovrebbe andare ai giardinetti, non a caccia di poltrone: siamo il solito paese gerontocratico, come se non avessimo figure più giovani altrettanto autorevoli e preparate.

GIANCARLO GIORGETTI DANIELE FRANCO

Franco ha sicuramente un’esperienza notevole e di qualità che potrebbe condividere, ad esempio, in corsi universitari o, ancor meglio, in master di formazione di alto livello: farebbe un’opera meritoria, si godrebbe il meritato riposo e darebbe spazio ai più giovani, come dovrebbe fare un vero servitore dello stato.

Besos,

Sergius

Lettera 3

Caro Dago, musicista ucciso a Napoli, 16enne: "Pronto a chiedere scusa alla famiglia". Come no. Poi ci saranno i 7 che chiedono scusa per lo stupro di Palermo e i 12 che chiedono scusa per l'uccisione della capretta ad Anagni... E per l'uccisione dell'orsa Amarena in Abruzzo? Già fatto!!!

Fritz

Lettera 4

Caro Dago, Europee. Renzi tratta con la Meloni per abbassare la soglia di sbarramento ai 3%. Fatica inutile, ormai ha una faccia da 2,5-2,6%...

Pop Cop

giorgia meloni e matteo renzi meme by fawollo pubblicato dal fatto quotidiano

Lettera 5

Caro Dago, il Superbonus 110% del Conte 2, che ha lasciato buchi paurosi nel bilancio, passerà alla storia come la "Supercazzola del M5s".

Theo

Lettera 6

Sareste così gentili di dire ai nostri italici attori di studiare la lingua inglese, e di smetterla con questa boria di provincialità che ci contraddistingue a livello planetario?

Invece di farsi le solite ospitate televisive x promuovere i loro film di pessima fattura (abbiamo pochissimi talenti... purtroppo) studiate studiate studiate le lingue e evolvetevi... il mitico Giannini docet...

Salutoni.

Vittorio Andreose.

Lettera 7

Gentil Dago

GIORGIA MELONI MATTEO RENZI CARLO CALENDA FOTOMONTAGGIO

parafrasando Vannacci, il problema non è tanto e solo il mondo al contrario, ma il cervello rovesciato! Quello dei sinistri che pensano di esser fighi, à la page, super intelligenti prendendo per il culo uno che ha detto semplicemente la sacrosanta verità: se non volete correre rischi non ubriacatevi!

Ma no, come ha osato dire una cosa di buon senso... e quindi via al dileggio mediatico da parte della cosiddetta intellighenzia di sinistra (che visti gli argomenti addotti dovrebbe piu' propriamente essere definite la stupidazia di sinistra...). Anzi, a giudicare dalle reazioni, parrebbe che invece gli astutissimi padri di sinistra le figlie le mandino fuori già ubriache, tanto per dimostrare oltre ogni dubbio quanto siano illuminatissimi, modernissimi e ben al di la' del "volgare senso comune" di quei retrogradi destrorsi! Piu' mondo al contrario di così…

cordiali saluti

gioR

ROBERTO VANNACCI COME HARRY POTTER MEME BY DAGOSPIA

Lettera 8

Caro Dago, Kim Jong Un va a Mosca. Non è il titolo di un film di Frank Capra, ma un'altra conseguenza della brillante politica estera di Biden. Cina, Russia, Iran e Corea del Nord si stanno coalizzando tra di loro. È il mondo di pace e armonia promesso da Sleepy Joe, il presidente "non divisivo"...

RPM

Lettera 9

Caro Dago, riguardo all'incidente ferroviario bisognerebbe riguardare un vecchio film del 2001 di Ken Loach, il titolo è Paul, Mick e gli altri - titolo originale The Navigators. Descrive una situazione delle ferrovie britanniche molto simile a quella avvenuta.

Saluti. Antonio Bacchi

ken loach

Lettera 10

Caro Dago, Biden: "Le leggi della mia amministrazione hanno rilanciato l'economia". Se è necessario spiegarlo, significa che gli americani non se ne sono accorti. Ma magari è più evidente ai produttori di armi...

Ice Nine

Lettera 11

Caro Dago, non passa giorno che si parli del ritiro delle merci nei supermercati. Dagli alimentari ai formaggi che se li hai comperati sono già stati consumati. Ora c’è la LIAL sostanza genotossica contenuta negli shampoo, sapone liquido e alle tinte, con marchi importanti reclamizzati in televisione. Mi chiedo ma un controllo a monte non c’è? Siamo tutti cavie dell’industria?

Bobilduro

MEME SU GIUSEPPE CONTE E SUPERBONUS BY USBERGO

Lettera 12

Dago,

la tragedia economica del superbonus edilizio era annunciata. Quando mai si ricevono soldi prima di aver effettuato la prestazione? Cose fantascientifiche partorite dalle menti assistenzialiste di 5stelle e Pd, che vedono le casse statali come una mucca da mungere continuamente. Ma attenzione: la Grecia dovrebbe essere un monito costante.

MP

Lettera 13

“Sono belli e abbronzati: lei 73 anni a ottobre, lui 81. Ne dimostrano meno. Si prendono in giro. Lei: «Ma dai che ti diverti un sacco! Se non era per me, sai che noia la tua vita!» e fa la sua risata fragorosa. Lui: «Ma veramente nella mia vita mi sono divertito tanto». Lei: «Oh Nicò guarda che è un po’ che non mi fai regali... ultimamente te li ho fatti solo io». Lui serafico: «Mi metterò a pari..». Nel frattempo, chiamate continue di amici, messaggi, inviti.”

Il Corriere della Sera (5.IX.2023, pagina 23) mi fa commuovere, a leggere queste righe di una sconvolgente umanità, dedicate a una delle più grandi artiste italiane, anzi mondiali, e a un genio dell’imprenditoria, che si è fatto da solo.

Grazie

Giuseppe Tubi

Lettera 14

IL CONTO DEL SUPERBONUS - MEME BY OSHO

Caro Dago, a Caivano (Napoli) una vasta operazione interforze è scattata all'alba. Carabinieri, polizia e guardia di finanza hanno eseguito numerose perquisizioni e identificazioni di persone e veicoli sospetti nel quartiere "Parco Verde" e nelle località limitrofe. Si tratta di un controllo straordinario svolto in contemporanea da oltre 400 operatori delle diverse forze dell'ordine. Il premier Giorgia Meloni: "E' iniziata la bonifica, mai più zone franche". Trattandosi di un controllo "straordinario" è una cosa che non potrà essere ripetuta in molti altri posti dove ce ne sarebbe bisogno. Dove andiamo a prendere le risorse?

P.T.

benedetta scuderi andrea giambruno 8

Lettera 15

Caro Dago, leggo l'opinione di Tiziana Ferrario su quali orologi indossare quando si va in giro. Mi chiedo che differenza ci sia da quanto affermato da Giambruno. Ma le potenziali prede non sono tutte libere di andare in giro sobrie o ubriache, mostrare le chiappe o coprirle e indossare un orologio al polso o un orologio a cucù?

Non vorrei che si distinguesse tra lupi che violentano e lupi che scippano per dare lezioni di etica. Chissà se il comico Crozza vorrà imitare anche la giornalista.

Ric

Lettera 16

andrea giambruno a diario del giorno

Caro Dago, uccisione orsa Amarena, «Potremmo dire che è responsabilità dell’orsa perché se non fosse uscita di notte da sola non avrebbe incontrato il cacciatore, o il lupo, e quindi queste cose non sarebbero successe…». Divertente presa per il culo in tv di Benedetta Scuderi - attivista dei Verdi - ad Andrea Giambruno. Ma ad una mamma interessa di più che i diritti delle donne vengano rispettati o che la propria figlia eviti uno stupro?

Max A.

Lettera 17

Caro Dago, una giovane donna è stata fermata mentre passeggiava sulla Piazza Rossa, a Mosca, avvolta nella bandiera ucraina. Più coraggiosa lei o i giovani ucraini renitenti alla leva?

ANDREA GIAMBRUNO - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

Giuly