Caro Dago, guerra Ucraina-Russia, Kiev: "Non potremo difenderci con caccia F-16 nel 2023". Che scoperta. Pensavano che imparare a pilotare un F-16 fosse come quando si compra uno smartphone nuovo?

Edy Pucci

Ciao Dago, l'articolo di Cremonesi di oggi è bello ma incompleto, non ha detto che i russi sono cannibali e che staccano le braccia e le gambe ai bambini ancora vivi e poi le arrostiscono allo spiedo mentre le madri guardano, e che cavano gli occhi ai bambini e alle madri e li arrostiscono come fanno i greci con gli occhi di pecora, che ovviamente violentano in duecento soldati ogni donna, rai1 e rai2, e che ammazzano i vecchi e svuotano il cranio e lo usano per bere.

Tenete queste notizie per un secondo articolo o le nascondete perché siete filorussi?

Baci, sei un mito

Isa

Dago,

Dispiace per la hostess italiana imprigionata in Arabia Saudita. Ma il possesso di droga dovrebbe essere ovunque un reato, punito con il carcere. Non come da noi dove si è solo 'segnalati all'autorità giudiziaria'. Gli arabi su certe cose sono molto rigidi, in questo caso non è un male.

MP

Caro Dago, nella sventolata e presunta concorrenza e libero mercato aereo interno alla UE ci si dimentica sempre degli "aiuti" locali. Tutti sanno quanto è costata Alitalia ma nessuno sa a quanto ammontano complessivamente questi aiutini sempre pagati dai contribuenti.

Amandolfo

Caro Dagos,

a quanti si indignano per l'articolo de La Nuova Bussola Quotidiana e per le dichiarazioni del vescovo di Ventimiglia, mons. Suetta, in ordine alla figura di Michela Murgia, si vorrebbe dire di vedere le cose e leggere la storia, ammesso che e quando lo fanno, senza gli occhiali deformanti dell'ideologia.

Appellarsi, al solito, a Santa Inquisizione, Crociate, persecuzione degli eretici richiederebbe maggiore attenzione, a cominciare dal fatto che c'è una sproporzione macroscopica rispetto alla vicenda di una singola persona, per quanto pubblica e con delega di rappresentanza collettiva conferita dai media che la coccolavano (e dunque, come osa, un singolo uomo in tonaca, contraddire l'iconizzazione acquisita?): per finire con la Meloni, delle cui scelte personali non può rispondere altri che la stessa.

Poi, si consolino, tutti coloro che stigmatizzano rivista e vescovo: la religione cristiana è la più perseguitata al mondo fin dal suo sorgere, nella Persona stessa dal Suo Messia. Facciano, quanti sono insorti contro il presunto abuso e sopruso, un confronto utile con le altre religioni, musulmana, ebraica, induista, ecc...: e con categorie e figure di perseguitati, come eretici e omosessuali: potranno notare con soddisfazione che i cristiani hanno pagato e pagano il prezzo più alto di tutti per l'intolleranza di cui sono oggetto e che, ora, non permette loro di non considerare, non diciamo martire delle idee e laicamente santa, ma neppure cristiana e tanto meno cattolica Michela Murgia, pace all'anima sua.

Raider

Caro Dago, Rainews24: "In un ipotetico scontro tra Biden e Trump alle Presidenziali Usa 2024, sarebbe un faccia a faccia tra i due". Forse intendevano dire un "testa a testa"? Servirebbe un test Invalsi anche per i giornalisti Rai.

Bug

Caro Dago, torna il caldo torrido, fino a 40 gradi nel weekend. E meno male: già temevamo volessero tenerci nascoste le ultime novità sui cambiamenti climatici...

Fabrizio Mayer

«Il governo sta lavorando perché le vacanze devono essere accessibili a tutti».

Santanchè.

La fanno ministro, poi non ci si stupisca che se ne esca con frasi del genere.

Giuseppe Tubi

Caro Dago, in un servizio Rai per gli 80 anni di Robert De Niro, l'esperto di cinema racconta che l'anno scorso il sindaco Eric Adams gli ha consegnato le chiavi della città di New York: "E chi ne aveva più diritto di lui? È l'icona vivente della Grande Mela. Sta a Manhattan come la statua in bronzo della Sirenetta sta a Copenhagen". Raffrontare uno dei più grandi attori di sempre ad una statua in bronzo... Difficile trovare un paragone più offensivo!

Neal Caffrey

Dagovski,

Urso: al netto delle accise la benzina costa poco.

Pure io al netto di mia moglie sono ancora celibe.

Aigor

Caro Dago,

fino ai primi anni del 2000 volare era un lusso riservato a pochi cittadini. Un volo a/r Milano Parigi fatto con Alitalia negli ultimi anni del secolo scorso costava, se non ricordo male, fra 1.500.000 e 1.600.000 lire che equivaleva allo stipendio mensile di un impiegato.

Poi, grazie alla liberalizzazione imposta dall’Europa, sono arrivate le compagnie aeree low cost, in primis Ryanair, che hanno ridotto drasticamente il prezzo dei voli rendendo possibile l’uso dell’aereo a tutti.

Mi ricordo di un volo a/r che ho fatto con Ryanair da Milano a Londra in cui ho pagato un centesimo di euro a tratta più 10 euro di spese per la carta di credito.

Nel frattempo Alitalia, i cui voli erano molta più cari, è fallita ponendo a carico degli italiani decine di miliardi di perdite pagati con le nostre tasse.

Adesso il ministro Urso, violando le più elementari regole del mercato comune, ha deciso di fare la guerra a Ryanair.

In tanti hanno tentato, senza riuscirci, di sconfiggere il "mercato" che, piaccia o non piaccia, governa incontrastato i fenomeni economici da che mondo è mondo.

Anche il nostro governo con il decreto con validità retroattiva sugli "extra profitti" delle banche (chissà poi perché solo quelli delle banche) ed il ministro Urso con quello contro Ryanair hanno deciso di andare contro il "mercato".

Sembra che sia ritornato di moda la volontà di “punire” qualcuno per “educarne” molti dando l’impressione, ma solo l’impressione, di voler difendere i cittadini.

Come sempre è successo ogni volta che si è tentato di condizionare il "mercato", anche questa volta i danni provocati da tali provvedimenti saranno di certo superiori ai presupposti vantaggi.

Il "mercato" ha sconfitto il marxismo.

Non ci metterà molto a sconfiggere pure il governo Meloni ed il ministro Urso.

Pietro Volpi

Caro Dago, la benzina ancora in aumento, al self in autostrada a 2,019 euro. Se continuano ad acquistarla vuol dire che va bene così.

L.Abrami

Caro Dago, Kuleba: "Non rinunceremo ai nostri territori per aderire alla Nato". Ha ragione. Forse sarebbe più semplice e comodo per tutti se aderissero alla Federazione Russa...

Ricky

Caro Dago, caro-affitti, Milano al top: una camera per gli studenti costa 626 euro. Milioni di italiani hanno fatto per anni i pendolari per motivi di studio o lavoro - accumulando chilometri su chilometri in treno e pulman - e questi bamboccioni di oggi devono avere tutte le comodità?

Axel

Caro Dago, "Il mondo al contrario", bufera sul generale Roberto Vannacci per un libro sgradito all'establishment. È tutto uno sgomitare per chi riesce ad essere più talebano!

Casty

Caro Dago, bufera sul generale di divisione Roberto Vannacci, l'Esercito: "Opinioni personali mai sottoposte a vaglio". In un libro autoprodotto, l'ex capo della Folgore ha attaccato gay ("Non siete normali"), femministe, ambientalisti e immigrati irregolari.

Il ministro della Difesa Crosetto: "Esame disciplinare. Farneticazioni che screditano la Costituzione". E fortuna che in "Democrazia" c'è la libertà d'opinione. Serviranno i Canadair per spegnere le numerose code di paglia che stanno andando a fuoco!!!

Gary Soneji