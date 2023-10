POSTA! - OGNIQUALVOLTA CHE IN TV COMPAIONO PARLAMENTARI DEI 5STELLE PER LAMENTARSI DELLA MANOVRA FINANZIARIA DOVREBBE APPARIRE SULLO SCHERMO LA SCRITTA “NOI SIAMO QUELLI DEI 150 MILIARDI DI BONUS CHE GRAVANO SULLO STATO” - CARO DAGO, TAJANI: "L'INTESA UE SUI MIGRANTI È UN SUCCESSO PER L'ITALIA". COME NO. È DAI TEMPI DI RENZI CHE ABBIAMO QUESTO TIPO DI "SUCCESSI"

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago,

Lagarde, von der Leyen, Meloni, Schlein, Iolanda Apostolico. Ha ragione Vannacci: quando le donne restavano a casa a fare le mamme e le casalinghe, il mondo andava meglio.

L'elettore triste

Lettera 2

Caro Dago, sai a cosa è dovuta la crisi del cinema? Al caro biglietti! per andare a vedere un film in multisala (ti parlo di Brescia) ci vogliono 11 euro. Poi, non vuoi prendere pop corn e coca cola? combo piccola 7 euro. Fai tu il conto di quanto spende una famiglia per andare a vedere un film al cinema! quanto il costo mensile di tutte le pay tv messe insieme.

(e non farti fregare dalle finte "promo" a 3 euro ...valida solo per film europei, quando ad agosto in sala ci sono solo film USA..)

ti abbraccio

Gus

Lettera 3

Caro Dago,

le celebrate Regine della Moda nostrane sfoggiano Bruttezze Sorprendenti, naturalmente sciattone e/o sapientemente costruite da costosi maestri di architetture siliconiche, pontificando senza ritegno non solo sull'estetica ,ma pure sui diritti civili...

Ma stare almeno zitte, no?

Giovanna Maldasia

Lettera 4

Caro Dago

ogniqualvolta che in tv compaiono parlamentari dei 5stelle per lamentarsi della manovra finanziaria dovrebbe apparire sullo schermo la scritta “Noi siamo quelli dei 150 miliardi di bonus che gravano sullo Stato”.

Saluti, Usbergo

Lettera 5

Caro Dago, Ucraina, Mosca: "Sventato tentativo di sbarco soldati di Kiev in Crimea". Ovvio: senza aiuti non riescono nemmeno a sbarcare il lunario!

Bug

Lettera 6

Caro Dago, tra i poveretti che hanno perso la vita nel tragico incidente del pullman di Mestre (Venezia), diversi turisti provenienti dall'Ucraina. Ma come, 4 milioni di nostri connazionali rinunciano alle cure mediche perché non hanno i mezzi economici e noi mandiamo aiuti a Kiev non per scacciare l'invasore russo ma perché gli ucraini vengano a fare turismo in Italia? E poi ci si meraviglia del successo del libro del generale Vannacci!

P.T.

Lettera 7

Caro Dago, ma perché nel calcio un arbitro non può arbitrare una squadra verso la quale abbia esternato la propria fede, mentre lo può fare un giudice in presenza di LEGITTIMA SUSPICIONE sul suo credo ideologico, prevista dal Codice Penale?

Se si accettano certi teoremi, secondo cui una legge non si applica ma si interpreta, un giudice potrà sempre trovare un appiglio per assolvere o condannare un imputato. Con buona pace della certezza del diritto!

Antonio Pochesci

Lettera 8

Caro Dago, a Palermo sono stati individuati 101 netturbini (così pochi?) che timbravano il cartellino e sparivano!

Alcune amare considerazioni; sicuramente ci sarà un giudice "democratico e antifascista" che li farà riassumere facendogli riconoscere anche un premio produttività. I sindacati al solito non diranno nulla a favore dei pochi lavoratori che sgobbano per chi ruba lo stipendio! E poi basta, basta con la solita storia di aiutare il sud, che il sud e abbandonato, che al sud non c'è lavoro...al sud il lavoro viene scansato come la lebbra, del resto perché lavorare se ogni famiglia di tre persone può contare su tre, se non quattro, pensioni? Dati certi e verificabili...basta davvero basta!

FB

Lettera 9

Caro D'ago,

il ministro Musumeci annuncia a Napoli per il terremoto un piano per evacuare in 72 ore un milione e mezzo di persone... quelli che abitano in centro storico saranno evacuati in Sardegna... Aiutoooo chiamate il Generale Figliuolo... anzi, meglio il Generale Vannacci che è ancora senza incarico!!!

Savogio

Lettera 10

Caro Dago, China Open, al vincitore del torneo 679.550 dollari, allo sconfitto 365.640 dollari. Jannik Sinner si studi le aliquote Irpef, che forse gli conviene arrivare "secondo"...

EPA

Lettera 11

Caro Dago, molte categorie professionali di grande responsabilità, penso ai piloti di aerei, effettuano periodicamente esami per accertarne qualità ed idoneità.

Ogni giorno capita di leggere sentenze che l'opinione pubblica (forse nella sua ignoranza) considera creative e incomprensibili e si chiede se non sia il caso di introdurre anche per i giudici esami periodici per verificarne l'idoneità.

FB

Lettera 12

Caro Dago, “Che cazzata, una balla totale, mai chiesto da nessuno, troiate inventate da Libero". Con linguaggio aulico, tipico del prof universitario, Massimo Cacciari smentisce una sua presunta candidatura alle Europee nella lista di Michele Santoro.

Nino

Lettera 13

Caro Dago, Schlein: "Sulla sanità Giorgia Meloni prende in giro le persone". Mentre Elly riesce a prenderle in giro su tutto...

Sonny Carboni

Lettera 14

Caro Dago

Lituania, dove vivo, e Bulgaria non tassano le pensioni

GP

Lettera 15

Solvente Dago,

se fossi uno degli invitati al matrimonio fraudolento dei due fraudolenti (di cui un carrozziere, già appartenente ad una categoria ingiustamente malfamata) andrei dal ristoratore e pagherei per me e per i miei il pranzo (vero) delle (finte) nozze che ho consumato. Così, per non essere ritenuto consapevole commensale della schifezza.

Che dici? Si lancia la proposta?

Alberto

Lettera 16

Caro Dago, clima, il grido di Papa Francesco: "Non reagiamo abbastanza, mondo verso punto di rottura". Cominci lui a non usare l'aeroplano e a collegarsi in videoconferenza restando dov'è: sarebbe un bel esempio di "reazione".

Marella

Lettera 17

Caro Dago, Tajani: "L'intesa Ue sui migranti è un successo per l'Italia". Come no. È dai tempi di Renzi che abbiamo questo tipo di "successi"!

Theo

Lettera 18

Pietrangeli ha un ego pari al volume del dirigibile Hindenburg.... Tralasciamo che il secondo è esploso... Santa Licia...

George

