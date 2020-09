POSTA! – L'ANNO SCORSO È CAPITATA ANCHE A MIA MOGLIE UNA VICISSITUDINE SIMILE ALLA TURISTA DEL MUSEO FRANCESE. LA LOCATION È STATA SANTA CROCE A FIRENZE. CI SIAMO SEPARATI PER QUALCHE ISTANTE E TANTO È BASTATO PER FARE UDIRE ALLE MIE ORECCHIE INEQUIVOCABILI FRASI CHE HO SUBITO INTUITO ESSERE RIFERITE ALLA MIA MERAVIGLIOSA METÀ. LE PAROLE ESATTE, IN UN INCONFONDIBILE E FEMMINILE ACCENTO FIORENTINO, SONO STATE…”

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Istat, crollano gli occupati nel secondo trimestre, -841mila sull'anno. Chissà se anche su questo, come sul Pil, il ministro Gualtieri prevede un "grande rimbalzo" nel terzo trimestre. Magari a 7 cifre...

John Reese

Lettera 2

Caro Dago, omicidio Willy, i testimoni hanno svelato che i fratelli Bianchi "stavano facendo sesso nel cimitero con alcune ragazze quando hanno ricevuto la telefonata di un amico". Ma che cos'è, "Pulp fiction"?

Lino

Lettera 3

Caro Dago, elezioni, Zingaretti: "Uniamoci intorno ai candidati antidestra". Lo scarso senso del segretario Pd per la matematica. A cosa serve unirsi se è palese che dall'altra parte hanno un maggior numero di elettori?

J.N.

Lettera 4

Dagovski,

Dal Corriere.it “I focolai (nelle scuole) ci saranno. E’ probabile che saranno molti. Eppure non è detto che siano troppi”.

Arridateci Wanna Marchi (consigli inutili ma almeno si ride).

Aigor

Lettera 5

Caro Dago, scuola. I cervelli fini che ci governano non hanno pensato che con l'arrivo dei nuovi banchi monoposto si sarebbe presentato il problema di dove smaltire quelli vecchi biposto. Sulla testa della ministra Azzolina sarebbe poco elegante, ma l'Esecutivo non sembra avere dato istruzioni sul da farsi.

Gaetano Lulli

Lettera 6

Caro Dago: Trump: "Se le cose che ho detto a febbraio riguardo il Covid in una intervista a Bob Woodward erano così gravi, perché il giornalista non le ha raccontate subito?".

E infatti, perché uno degli "eroi" del Watergate ha atteso 8 mesi per rivelare cose di "assoluta gravità" (minimizzare la malattia per non scatenare il panico)? Forse perché pensava che sia lecito sacrificare la salute di milioni di americani nel tentativo di far perdere le elezioni a Donald? O perché credeva che la notizia gli avrebbe potuto far vendere un maggior numero di copie del libro in uscita a settembre? In entrambi i casi una scelta moralmente ingiustificabile.

Fabrizio Mayer

Lettera 7

Caro Dago, a causa della coltre di fumo dovuta agli incendi che stanno distruggendo vaste aree della California, a San Francisco il cielo è diventato arancione. E meno male che i democratici che governano lo Stato dovrebbero essere quelli che hanno più a cuore la difesa dell'ambiente e che si impegnano di più contro i cambiamenti climatici!

Theo Van Buren

Lettera 8

Davide serra, quello di algebris, sta twittando a manetta, che sia in quarantena?

Lettera 9

Caro Dago, esponenti PD contro Roberto Saviano: "Tafazzista, si è bruciato il cervello". Magari, eh? Così per spegnerlo avrebbe bisogno del "vapore acqueo"...

Dario Tigor

Lettera 10

Caro Dago, "Potremmo impugnare il decreto della Regione Piemonte che impone alle scuole di verificare la temperatura degli studenti", ha detto la ministra Lucia Azzolina. Ma non sarebbe più vantaggioso per tutti se lei impugnasse un foglio di carta e rassegnasse le dimissioni?

Luisito Coletti

Lettera 11

Caro Dago, a Torino un 47enne travestito da prete rapina una coppia di anziani: arrestato. Per forza, ha sbagliato travestimento. L'abito talare è più adatto per i pedofili.

Ranio

Lettera 12

Franco Maria Ricci era un uomo ricco: erede di una ricca famiglia italiana, ma soprattutto saggio, degno della migliore aristocrazia italiana; tanto saggio da dedicare la vita alla bellezza praticando quella ricchezza che diventa bontà per il prossimo.

Bibliofilo, collezionista raffinato, ma soprattutto editore: divulgava ciò che di meglio trovava. Un uomo illuminato, dallo spirito fecondo: fece costruire il più grande labirinto del mondo, il Labirinto della Masone , un’opera d’arte testimonianza dello spirito del tempo; a tutti visitabile nelle campagne parmensi.

Oggi, dei molti rampolli delle famiglie aristocratiche italiane, sempre impegnati a creare app. innovative, a gestire aziende ammodernate, a esibirsi come influencer, ospiti di reality o novelli cantanti, nessuno più incarna quella colta e raffinata tradizione aristocratica italiana.

Giovanni Negri Brusciano

Lettera 13

Caro Dago, sulla vicenda di Donald Trump che ha minimizzato il Covid per non creare panico interviene anche uno che non è certo un suo amico, il virologo Anthony Fauci: "Il presidente non ha mai distorto in maniera sostanziale ciò che gli dicevo". Poveracci. Lo scoop elettorale che i dem pensavano di avere in mano si sta sgonfiando rapidamente...

Nino

Lettera 14

Caro Dago, omicidio Willy, ma se i fratelli Bianchi erano conosciuti come picchiatori abituali, pericolosi e incapaci di controllo, come mai andavano in giro liberamente senza alcuna restrizione?

Ranio

Lettera 15

Ciao Dago Daghetto,

l'anno scorso è capitata anche a mia moglie (28anni, bella come una dea greca) una vicissitudine simile alla turista del museo francese.

La location è stata Santa Croce a Firenze.

Durante la visita, io e la mia splendida consorte, ci siamo separati per qualche istante.

Tanto è bastato per fare udire alle mie orecchie inequivocabili frasi che ho subito intuito essere riferite alla mia meraviglisa metà.

Le parole esatte, in un inconfondibile e femminile accento fiorentino (tanto da sembrare un avanspettacolo degno di Zelig), sono state: "oh tu guarda ella. Hon la minigonna! E hanche hi tacchi a spillo! Molto sobria".

Subito mi sono diretto nella sua direzione, onde evitare di lasciarla sola in un momento potenzialmente imbarazzante.

Una persona (uomo) del servizio d'ordine le ha sporto una sorta di lenzuolo/gonna degna della peggiore festa di Halloween e, ahimè, ella ha dovuto indossarla.

Ma la cosa più triste è che tutto sia partito dalla collega (donna).

E poi si parla di quanto sia importante la solidarietà femminile...

Auguri a tutti di amare la bellezza e di non averne paura.

Armandone

Lettera 16

Caro Dago, la Meloni: "Se vinciamo alle Regionali, Mattarella dovrà riflettere". Già... Ma anche se dovesse andare tre mesi in un tempio buddista, comunque lascerà il Conte Pinocchio a Palazzo Chigi.

Maxmin

Lettera 17

Dago darling, sono tornati "I processi di Norimberga" (8 e 1/2 sulla cairota La7). Ma come ha fatto Lilli Gruber del gruppo (o associazione bene-fica?) Bilderberg a ringiovanirsi così tanto da sembrare la pulzella d'Orleans? Sarà mica stata il mese scorso a Marienbad? Avrà riletto in originale il "Faust" di Goethe? Ah non sapere. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 18

Caro Dago, solo negli ultimi giorni abbiamo appreso di minacce ad un ristoratore che doveva servire il pranzo a Salvini, tentativi di impedire comizi della Meloni, aggressione a Salvini...il tutto con l'approvazione e soddisfazione di registi, influencer, giornalisti e commentatori tutti rigorosamente "democratici" di sinistra. Ma i violenti, odiatori, razzisti, non erano la feccia di destra? Temo che l'unico "sorpasso" riuscito al sinistrume italiano è questo, essere diventati più fascisti dei fascisti! Contenti loro...

Lettera 19

Evviva Dago, adesso abbiamo la prova!! Il medico personale ha confermato che Silvio è morto di Covid a marzo, ma risorto ad aprile! E tu che non credi nè all'uno nè all'altro...

Laretino

Lettera 20

Caro Dago,

secondo il Dr. Galli, direttore del reparto malattie infettive del Sacco di Milano, è contraddittorio votare durante un’emergenza sanitaria. Poiché il Covid-19 è presente nel nostro paese già da una decina di mesi e presumibilmente lo resterà per anni, gli italiani, secondo il Dr. Galli, non dovrebbero più votare per chissà quanto tempo fino a che qualcuno deciderà che l’emergenza sanitaria è finita.

Penso che applicando la stessa logica anche gli americani dovrebbero rinviare le loro elezioni presidenziali, cosa cui non pensano affatto. Con le opportune precauzioni si riapron le scuole, gli italiani sono andati in vacanza ed hanno ripreso la quasi totalità delle attività economiche.

Perché non si dovrebbe poter votare ?

Pietro Volpi

Lettera 21

Caro Dago, coronavirus, secondo l'Istat in tre mesi sono andati in fumo quasi mezzo milione di posti di lavoro. Segnali di fumo, indice che il Governo manca di concretezza.

Bibi

Lettera 22

Caro Dago, Usa, oltre 100 incendi stanno devastando la California, l'Oregon e lo Stato di Washington. Non è che i dem stavano organizzando delle fiaccolate contro Trump?

Daniele Krumitz

Lettera 23

Dago carissimo,

leggo che per i cronisti giudiziari di Repubblica i tre commercialisti indagati per il caso Lombardia Film Commission "non sono dei Savoini qualunque". Ma come? Fino a ieri trattavano Savoini come un potentissimo notabile in piena rappresentanza di Salvini! Vedrete che prima delle prossime elezioni politiche salterá fuori il caso di qualcun altro leghista veramente importante, "non un commercialista qualunque".

Fabio

Lettera 24

Caro Dago, direi che tutti quanti noi dobbiamo smetterla di accettare ogni umiliazione in nome del fantomatico Coviddi. Ti pare possibile che un ragazzino scelga con cura lo zainetto e il giubbotto per andare a scuola e poi venga costretto a buttarlo dentro ad un sacco dell'immondizia? So che si tratta di una piccola cosa, ma tu l'avresti fatto? Chiedo lumi alla neo dirigente scolastica (congratulazioni) Azzolina.

Livi(d)o

Lettera 25

Caro Dago, mancano i banchi monoposto, gli insegnanti, le mascherine e scarseggia il gel igienizzante. Il Governo ha organizzato la riapertura delle scuole sulla falsariga dell'accoglienza ai migranti: in modo disastroso.

Sonny Carboni

Lettera 26

Caro Dago, ma del nuovo look di Del Debbio che mi dici? Visibilmente dimagrito, ciuffo bello alto, barba di una settimana in stile Formigli. È il preannuncio dell'autunno caldo by Mediaset?

Paul

Lettera 27

Ma perchè questa gente non si aggredisce di persona e non in televisione??

Questa televisione contribuisce a generare odio. Del Debbio e Grillo fanno una pessima figura e sono dei cattivi esempi. Televisione così, soprattutto di questi tempi dovrebbe essere proibita.. Libertà non significa fare quello che si vuole ma avere il coraggio del rispetto per il prossimo e uno che fa televisione dovrebbe saperlo.