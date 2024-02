POSTA! – CARISSIMO DAGO, UNA DOMANDA: È PIÙ BARBARO METTERE I CEPPI IN TRIBUNALE A UN IMPUTATO OPPURE TENERE IN GALERA UN INNOCENTE PER 32 ANNI? – I CRETINETTI CHE SI DIVERTONO A PROTESTARE NEL NOSTRO SVENTURATO PAESE, DOVE NON VAI IN GALERA NEANCHE SE HAI UCCISO UN BAMBINO DI 5 ANNI, AVRANNO CAPITO CHE ESISTONO ANCORA PAESI PIÙ O MENO DEMOCRATICI DOVE, DETTO EN FRANÇAIS, SE ROMPI I COGLIONI TI ROMPONO IL CULO?

Lettera 1

ILARIA SALIS

Caro Dago, da un pezzetto non pubblichi le mie lettere e la cosa un po' mi dispiace.

La questione di Ilaria Salis mi fa venire in mente due quesiti:

1: tra un assalto a un pericoloso gazebo leghista e un’aggressione ai nazisti dell'Illinois, quando trova la suddetta il tempo di fare l'insegnante?

2: i cretinetti che si divertono a protestare nel nostro sventurato paese, dove non vai in galera neanche se hai ucciso un bambino di 5 anni, avranno capito che esistono ancora paesi più o meno democratici dove, detto en français, se rompi i coglioni ti rompono il culo?

Un saluto cortese,

Nick Pagnotta

Lettera 2

Dagosapiens,

Pulp Fiction de noantri: “Mi chiamo Amadeus e risolvo problemi: Sinner mi ha dato buca, vieni tu Travolta”.

Vittorio Anchetravoltaèunpo’italiano... ExInFeltrito

Lettera 3

Caro Dago, Meloni: "Ho chiesto a Orban rispetto e giusto processo per Salis". Perfetto, non c'è bisogno di estradarla in Italia, l'Europa è un'unica grande famiglia. O almeno così ci è stato sempre detto...

F.T.

Lettera 4

Buongiorno

scrivo a proposito dei giornalisti... Leoni..che hanno obiettato a Sinner di non pagare le tasse in Italia....Dopo la stupida risposta che ha dato nessuno dei ...Leoni... presenti è stato capace di far presente al signor Sinner che dalla sua risposta si evince che per potersi allenare o lavorare a Montecarlo si deve obbligatoriamente avere la cittadinanza ....grande campione...ma un po’ impostore...

Grazie Mauro

Lettera 5

Caro Dago,

Sgarbi silurato perché si è comportato in modo poco "edificante"? Dopo decenni che insulta turpiloquia sbraita defeca emette peti e si lava le pudende in TV qualcuno se n'è accorto?!?!?

Giovanna Maldasia

Lettera 6

Caro Dago, caso Ilaria Salis, il padre querela Salvini per diffamazione. Avanti così e il signor Roberto ce lo ritroviamo sui banchi Pd del Parlamento europeo!

Nino Pecchiari

Lettera 7

Carissimo Dago super partes,

una domanda:

è più barbaro mettere i ceppi in tribunale a un–una imputato-a oppure tenere in galera un innocente per trentadue anni?

Chi è senza peccato, scagli la prima pietra.

Libero pensiero

Lettera 8

Caro Dago, caso Salis, “Salvini vuol difendere Orban più di quanto possa fare la Meloni”. Repubblica ha scoperto l'acqua calda: nelle coalizioni di governo ognuno tira l'acqua al proprio mulino cercando di rubare voti oltre che agli avversari anche agli alleati. Che grande notizia!

Tuco

Lettera 9

Caro Dago, la Juve vuole trattenere Max Allegri ma con uno stipendio più basso. E quindi pagherebbe anche meno tasse... Non temono l'ira di Aldo Cazzullo?

Bug

Lettera 10

Caro Dago

I tanti soldi spesi dall'Italia nello sport non ci procurano solo insalatiere, ci ritornano pure in preziose informazioni sulla libertà di shopping nei supermercati di Montecarlo.

Signoramia

Lettera 11

Caro Dago, Chiara Ferragni ha trascorso un weekend in Valle d'Aosta soggiornando presso l'Hotellerie de Mascognaz a Champoluc. Dopo aver condiviso un post dell'influencer, la struttura ha dovuto rimuoverlo perché sommerso da commenti negativi. Morale della "favola": Ferragni non porta più guadagni...

Mauro Soffianopulo

Lettera 12

Caro Dago, record di occupati in Italia a dicembre 2023: l'Istat registra 23,75 milioni di lavoratori. Senza reddito di cittadinanza i divanisti hanno alzato le chiappe: chissà "Giuseppi" che triste...

Marino Pascolo

Lettera 13

Caro Dago, Ilaria Salis come Jannik Sinner. Il tennista ha scelto la residenza a Montecarlo. L'estremista il carcere in Ungheria... A questo punto bisognerebbe chiedersi: cos'è che allontana i giovani dal nostro Paese?

SdA

Lettera 14

Caro Dago, a "Repubblica" sono proprio messi male se hanno bisogno di una nuova eroina come la Salis! Dopo la Rakete ora tocca a lei, mi preoccupa chi sarà la prossima...

FB

Lettera 15

Caro Dago, Mattarella: "Inaccettabile aumento delle vittime civili nelle aree di guerra". Inviando armi in Ucraina si aspettava diminuissero?

Lucio Breve

Lettera 16

Caro Dago,

Le condizioni nel carcere ungherese dove langue l'insegnante italiana sembrano essere veramente degradanti e ci si domanda perché l'Europa, che rompe le palle anche sulle buste dell'immondizia e gli interruttori, non si muova su questioni ben più urgenti. Ma possiamo anche chiederci perché c'è gente che si fa arrestare perché va in gita a protestare in Turchia per i curdi o Ungheria contro i nazi invece di supportare, in casa nostra, che so: i lavoratori dell'Ilva o gli agricoltori o perché le scuole sono fatiscenti e i salari indecenti?

Giovanna Maldasia

Lettera 17

Mi spiace dirlo, ma siamo finiti come popolo, come nazione già da tempo. Jannik è un vincente. In qualsiasi altro paese, sarebbe un dio per tutti. Per noi no, perché alcuni sedicenti giornalisti invece di occuparsi seriamente dei problemoni che abbiano hanno iniziato a demolizione perché ha la residenza a Montecatlo. Come mai per gli innumerevoli sportivi che hanno la stessa situazione si chiudono gli occhi? Penso solo che gli avvoltoi abbiamo ormai preso il volo.

TA

Lettera 18

Ma perché noi italiani non sappiamo mai gioire per una vittoria importante come fanno le altre nazioni? Sinner ha vinto il suo primo slam da pochi giorni e giù, critiche; è sudtirolese, vive a Montecarlo, non va a giocare a Marsiglia, non va a Sanremo. Siamo sempre pronti a criticare e mai ad essere felici che un ragazzo di 22 anni abbia dato soddisfazione dopo 50 anni al suo paese. Cazzullo e Gramellini saranno perfetti come italiani.? Fatelo giocare è questo che chiede. Tutto il resto sono chiacchiere.

Gloria

Lettera 19

Dago,

Le proteste esistono ancora, i belgi, francesi, tedeschi, scendono ancora in piazza, anche con violenze, contro decisioni governative non gradite. I latini invece sono anestetizzati in una passività deprimente.

MP

Lettera 20

Dago,

Che Sinner abbia dichiarato che gioca per sé stesso non sorprende. Il tennis è gioco individuale e i lauti guadagni che porta sono un obiettivo da perseguire con serietà. Piuttosto è l'appropriarsi delle vittorie altrui, per farle diventare dei simboli a proprio tornaconto che è stucchevole. Saltare sul carro del vincitore è il nostro sport nazionale.

MP

