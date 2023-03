POSTA! – CARO DAGO, L'AGGRESSORE DI MILANO CHE HA FERITO SEI PERSONE ERA RECIDIVO! SE INVECE DI FARE BATTAGLIE IDEOLOGICHE SOLO PER L'ACCOGLIENZA I DEM, I RADICAL CHIC E TUTTA LA GANG DEGLI ILLUMINATI LOTTASSE PER INTEGRARLI EFFETTIVAMENTE, FAREBBE UN GRAN BEL SERVIZIO ALL'ITALIA - IERI LEGGEVO CONTINUAMENTE IL SITO DI "REPUBBLICA" PER AVERE NOTIZIE SULL'AGGRESSIONE DI MILANO. NESSUNA NOTIZIA SUL COLPEVOLE: TANTA RETICENZA MI HA FATTO PENSARE CHE FOSSE UN EXTRACOMUNITARIO. E INFATTI...

Riceviamo e pubblichiamo:

JET F16

Lettera 1

Caro Dago, Ucraina, Usa: "La questione F16 non è sul tavolo". Ovvio. Già è difficile decollare da una portaerei, figurarsi da un tavolo!

Soset

Lettera 2

Caro Dago, ieri leggevo continuamente il sito di Repubblica per avere notizie sulla aggressione di Milano. Nessuna notizia sul colpevole, tanta reticenza mi ha fatto

pensare che fosse un extracomunitario. Infatti altri siti parlavano proprio di una persona di origine africane che parlava arabo...che bella cosa il giornalismo schierato!

FB

accoltellamenti stazione centrale milano 4

Lettera 3

Gentile Dago, solo il vostro sito ha avuto il coraggio di dare una cronaca esatta degli accoltellamenti di Milano. Ieri i quotidiani hanno fatto di tutto per non menzionare la natura degli assalitori. Per fortuna ci siete Voi, oramai l’unica fonte d’informazione libera in Italia.

Olho.

Lettera 4

Papà Francesco ha condannato gli scafisti ... forse in appoggio al governo Meloni che non deve dare retta all'UE e far (finalmente) pagare l'Imu agli immobili di Santa Romana Chiesa?

bergoglio funerali di ratzinger

Patrizia Allegritti

Lettera 5

Caro Dago, naufragio Cutro, Provenzano (Pd): "Governo sia accusato di strage". Long Covid?

Claudio Coretti

Lettera 6

Caro Dago dai giornaloni: "la Von der Leyen pronta a guidare la NATO se salta la riconferma alla UE". Allora anche in Europa tutti incollati ad una poltrona qualsiasi...a proposito perché quando sono tedeschi basta essere semplice ex ministro per avere una posizione api

Amandolfo

Lettera 7

URSULA VON DER LEYEN - CHRISTINE LAGARDE - PASCAL DONOHOE

Caro Dago, Cospito chiede i domiciliari per motivi di salute. Va alimentato forzatamente, come chi è affetto da anoressia. Che cosa aspettano?

Bibi

Lettera 8

Caro Dago, il Governo stia attento alla genialata di portare - per chi non può lavorare - il limite Isee per avere diritto alla Mia, che sostituirà il Rdc, da 9.360 euro a 7.200 euro. L'inflazione del carrello della spesa è cresciuta almeno del 30% e quindi i 9.360 odierni corrispondono già ai 7.200 di un anno e mezzo fa. Caso mai bisogna essere inflessibili nei controlli anti furbetti.

Achille Gambini

Lettera 9

accoltellamenti stazione centrale milano 7

Caro Dago, fatto salva la disgrazia naturalmente, qualcuno ha messo Piantedosi da una parte e qualcuno dall'altra. Io lo metterei in mezzo: da una parte gli italiani che non fanno figli per motivi economici ed insicurezza lavorativa e dall'altra parte del mondo quelli che li fanno senza stabilità economica e certezza lavorativa più guerra al contorno....

Amandolfo

Lettera 10

Caro Dago, l'ex ministro della Salute Roberto Speranza, sentito dai pm di Bergamo, sull'emergenza Covid ha affermato che "la bussola l'abbiamo sempre avuta e ci portava a difendere innanzitutto la salute delle persone ma ciò che ci mancava era il manuale di istruzione su come fronteggiare un virus sconosciuto". Strano. Perché a sentirlo parlare in quel periodo pareva sapesse tutto... Ma evidentemente era solo prepotenza e arroganza.

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov al g20 di new delhi

Marino Pascolo

Lettera 11

Caro Dago,

venerdì scorso, al G20 di New Delhi, il ministro degli esteri russo Lavrov, suscitando l'ilarità generale, ha seriamente dichiarato che la Russia sta "cercando di fermare la guerra che le è stata scatenata contro usando il popolo ucraino".

Il problema, a mio avviso, non sono le frottole che sistematicamente la propaganda russa, a partire da Putin in giù, propina al mondo intero.

Il problema è che con una simile controparte russa che ogni giorno falsifica sistematicamente la verità non può esistere alcuna possibilità di una seria e credibile trattativa.

accoltellamenti stazione centrale milano 6

Chi mai può firmare un accordo con una controparte che fa della falsificazione sistematica della verità il suo credo (chi non ricorda della corazzata Moskowa affondata dal mare in burrasca o dell'incidente alla centrale di Chernobyl negato sistematicamente dai russi anche di fronte all'evidenza delle rilevazioni della radioattività in occidente) ?

L'improvvida uscita di Lavrov non fa che confermare purtroppo che l'unica cosa cui Putin e soci prendono in seria considerazione è la forza.

Tutto il resto per Putin non conta.

Pietro Volpi

Lettera 12

MELONI SCHLEIN 1

Caro Dago, Meloni: "Donne sottovalutate un vantaggio, non ti vedono arrivare". Vero. E poi quando a palesarsi è una come Elli Schlein ci si sente un po' come in "Non aprite quella porta"...

Ezra Martin

Lettera 13

Caro Dago, tragedia di Cutro, il ministro Piantedosi: "Sulla base degli elementi acquisiti dal Ministero della giustizia, gli scafisti decidono di sbarcare in un luogo ritenuto più sicuro e di notte, temendo che nella località preventivata vi potessero essere dei controlli; il piano prevedeva l'arrivo a ridosso della riva sabbiosa, con il successivo sbarco e la fuga sulla terraferma". L'ha detro il Papa , l'ha detto il Governo, l'ha detto il ministro: i responsabili di queste morti sono gli scafisti. Riuscirà questa cosa ad entrare nelle zucche Halloween di esponenti e giornalisti dell'opposizione?

P. T.

MATTEO PIANTEDOSI MEME BY VUKIC

Lettera 14

Caro Dago,tu hai capito perchè la magistratura italiana assista passivamente e non tenti di indagare e fermare il vergognoso traffico di minorenni,bambini compresi,che sui barconi arrivano soli sulle nostre coste ? Nessuno sa quanti ne partano nè quanti ne arrivino,quali e quante violenze abbiano subito durante il durissimo e rischiosissimo viaggio,nè in quale buco nero finiscano una volta approdati.

La mia opinione è che mai si debba affidare la vita dei propri figli minorenni ad avventurieri privi di ogni scrupolo, ma che comunque( ed è oggettivo) si debba agire per tentare di fermare questa tratta, cercando di riportare ,ad es. attraverso consolati e diplomazie , questi giovanissimi alla tutela delle proprie famiglie,dove possibile, o ad altre istituzioni ad hoc.E' inaccettabile che si chiudano gli occhi di fronte a questa fenomeno orrendo.

Paloma

Lettera 15

Caro Dago, a Milano un marocchino irregolare rapina e accoltella sei persone. Ecco perché vanno salvati e accolti tutti: poi trovano sempre un modo per sdebitarsi!

accoltellamenti stazione centrale milano 2

Piero Nuzzo

Lettera 16

Sempre più imbiancati questi sepolcri della verità di Travaglio. Come un mantra ripete che " l' 'Ucraina fortunatamente non fa ancora parte né dell’Ue né della Nato" L'ipocrisia del direttore pennuto è pari solo all'ego spropositato dei dittatore Putin.

E’ abbastanza ovvio che la Russia sia una "bodenza di fuogo " come direbbe Giuseppi , ma, secondo la sua sconfinata logica, gli ucraini, che stanno lottando per la loro sopravvivenza, andrebbero lasciati da soli. Cosicché dall'alto della sua torre eburnea anziché risparmiaci i suoi sermoni pone il veto turco sull'Ucraina come Fratoianni sull'adesione della Svezia alla NATO. Della serie scemo e più scemo (di guerra).

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov al g20 di new delhi

Impeto Grif

Lettera 17

Caro Dago, Turchia, l'opposizione sceglie Kilicdaroglu come candidato unico contro Erdogan. Ma non potevano scegliere uno col nome più semplice?

L.Abrami

Lettera 18

Caro Dago, essere antifascisti è condizione necessaria ma non sufficiente per ritenersi democratico ed osservante dei principi della Costituzione, i più sacri dei quali sono il pluralismo e il rispetto delle opinioni altrui.

naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone 4

Emblematiche sono le lettere di due presidi in questi giorni. La preside di Firenze cavalca il deprecabile pestaggio di ragazzi non della propria scuola - è bene sempre precisarlo - per emanare motu proprio un'enciclica indirizzata non tanto ai suoi studenti quanto al Parlamento, quasi fosse stato eiettato da "rigurgito fascista" ( sic! ) e non espresso invece dalla volontà del Popolo Sovrano.

Il preside di Milano invece usa la tribuna di un'istituzione pubblica come la scuola non per esternare i suoi orientamenti politici, ovviamente legittimi alla sezione del proprio partito, ma - in quanto garante di tutti gli studenti e dei loro genitori senza alcuna discriminazione per chi la pensa diversamente - solo per richiamare oltre agli alti valori della scuola anche i principi fondanti della Costituzione.

Antonio Pochesci

Lettera 19

naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone 1

Dago,

L'aggressore di milano che ha ferito sei persone era recidivo! Se invece di fare battaglie ideologiche solo per l'accoglienza i dem, i radical chic, i progressisti e tutta la gang degli illuminati, lottasse per integrarli effettivamente, farebbe un gran bel servizio all'Italia. Ma sono solo dei parolai, fuori dalla realta', ma attentissimi ai loro interessi.

MP

Lettera 20

Caro Dago, Milano sei persone sono state accoltellate nel corso di una serie di rapine messe in atto per strada nella zona della stazione Centrale da un un 23enne marocchino irregolare con un precedente per furto con strappo un mese fa. Sono cose che, soprattutto in questi giorni, fanno riflettere. Se fosse rimasto a casa sua o - senza voler augurare la morte a nessuno - fosse, per ipotesi, affogato in un naufragio, nessuna delle sei vittime sarebbe stata aggredita e ferita.

J.N.