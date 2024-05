POSTA! – CARO DAGO, L'EUROFESTIVAL CI HA INSEGNATO CHE NON SI BUTTANO NEI CASSONETTI I VESTITI DEGLI ANNI 70 DI TUA ZIA. SERVONO PER DIVENTARE ARTISTI NON BINARI - COMPRAVENDITA DI VOTI, COMPRAVENDITA DI FAVORI, MONTAGNE DI CONTANTI IN CASA E NELLE CUCCE DEI CAGNOLINI, TACCHEGGIO DI PROFUMI, CANDIDATI PRESENTATI PER NON FARLI ANDARE IN GALERA SINCERAMENTE COMMOVENTE L'APPELLO AL VOTO DEI TRE EURO-PRESIDENTI, MA DIREI DIRETTO NELLA DIREZIONE SBAGLIATA…

Dagovski,

(per curiosità) dopo il vaccino, ritireranno anche il Nobel a chi lo ha inventato ?

Aigor

Caro Dago, Cristiano Iovino: picchiatori col Rolex?

Pikappa

Caro Dago, squadraccia fascista col Fe(de)z?

Fritz

Caro Dago, compravendita di voti, compravendita di favori, montagne di contanti in casa (a proposito non se n'è più saputo nulla ...) e nelle cucce dei cagnolini, taccheggio di profumi, candidati presentati per non farli andare in galera, ecc ecc: sinceramente commovente l'appello al voto dei tre euro-presidenti, ma direi diretto nella direzione sbagliata.

Per fortuna (ma anche per disperazione, perché con il DISIMPEGNO prima e l'astensione poi non si risolve nulla) di fessi addormentati ce ne sono sempre meno. .....

nemo

Cincinnato 1945

Caro Dago,

L'Eurofestival ci ha insegnato che non si buttano nei cassonetti i

vestiti degli anni 70 di tua zia. Servono per diventare artisti non

binari.

Signoramia

«Mi potresti mica girare le coperture vaccinali che abbiamo stimato con tanta sagacia e precisione ieri pomeriggio?», dice Ansaldi, con un tono ironico che non sfugge ai finanzieri. Dati calcolati, come spiega Cozzani, «con un sistema statistico abbastanza diciamo definito... Perché Toti li ha voluti in dieci minuti, se vuoi te lo enuncio anche qual è il modello... a cazzo!», ("La Stampa" del 13/05/24). "... una classe dirigente inetta e famelica", (Ermanno Rea).

Per fortuna c'è ancora qualcuno "... uno scagnozzo di Figliuolo... questo qui... era un militare, cioè ci ha rotto parecchio le palle", (sempre "La Stampa").

Tutta la mia stima a quello "... scagnozzo di Figliuolo".

Rassegnati e desolati saluti.

Carlo Leonardi

Dago,

FRANCO SIRIANNI TITOLARE DELLA SIGIFER

Cose all'italiana. Dopo gli operai morti lungo i binari, i titolari della ditta, indagati, ma in attesa di giudizio, hanno riaperto un'altra ditta di manutenzioni. E poi dicono che siamo sfiduciati dalla politica!

Invece di propinarci quotidianamente le loro corbellerie, i politici che facessero leggi adeguate per salvaguardare i lavoratori da questa tragedia degli incidenti quasi giornalieri. Per esempio togliendo il sub appalto, causa di mille problemi.

MP

Caro Dago, ormai il governatore Pd della Campania è capace di dire solo stupidaggini: Vincenzo De "Fanfa-Luca".

Jonas Pardi

lavrov

Caro Dago, Ucraina, Lavrov avverte: "Se l'Occidente vuole combattere, la Russia è pronta". Dice così perché sa che, per rifornnire Zelensky, siamo rimasti senza armi e munizioni?

Martino Capicchioni

Caro Dago,

ti ricordi dello scandalo di Kamloops? Era un collegio cattolico in Canada che accoglieva bambini indiani, e nel 2021 una ricercatrice di un’università dichiarò di avere scoperto che nei campi attorno erano sepolti centinaia di bambini morti e seppelliti segretamente.

kamloops indian residential 1

Ne venne uno scandalo mondiale, molte chiese in Canada furono date alle fiamme, papa Francesco chiese scusa ufficialmente a nome della Chiesa Cattolica, e le onlus dei nativi americani hanno ricevuto 238 milioni di dollari di indennizzo. Ora le ricerche dei corpi, durate tre anni e costate 8 milioni, sono ufficialmente finite, e il Department of Crown-Indigenous Relations ha comunicato che non è stato trovato alcuno scheletro. Questo per dire, di non essere troppo rapidi nello scandalizzarsi.

L. A. Voisin