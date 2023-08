POSTA! – CARO DAGO, CALENDA ANNUNCIA LA FINE DELL'ALLEANZA CON RENZI: “NOSTRI PARTITI SEPARATI”. FINALMENTE SONO RIUSCITI A TROVARE UN ESPERTO IN NANOTECNOLOGIA? – ANCHE I RICCHI TORINESI PIANGONO, SPECIE QUANDO SONO CORNUTI – SOLO A ME LA VICENDA DI CORNA E DI SPUTTANESCION DI TORINO RICORDA QUELLA FANTASTICA SCENA DE “IL MIO MIGLIOR NEMICO” DOVE ACHILLE DE BELLIS ALIAS CARLO VERDONE VIENE SPUTTANATO DI FRONTE A TUTTI GLI OSPITI RIUNITI IN OCCASIONE DEL XXV ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO?

massimo segre cristina seymandi meme

Ciao redazione,

Solo a me la vicenda di corna e di sputtanescion di Torino ricorda quella fantastica scena de "Il mio miglior nemico" dove Achille De Bellis alias Carlo Verdone viene sputtanato di fronte a tutti gli ospiti riuniti in occasione del XXV anniversario di matrimonio?

Giulio Franchi

Caro Dago,

fammi capire. Gli italiani non si possono più permettere da tempo un capo di abbigliamento o un auto fatti in Italia e ora ci si stupisce se non si possono permettere una vacanza fatta in Italia?

LA DUCE VITA - MEME BY EMILIANO CARLI

Caro Dago, sull'affaire De Angelis non capisco perché il portavoce della Regione Lazio, da privato cittadino su Facebook, non possa esprimere dei dubbi - condivisibili o meno - su una sentenza, al punto da essere lapidato ed "usato" per terremotare il Governo, mentre l'ex Presidente della stessa Regione, Piero Badaloni, in una mozione che coinvolge istituzionalmente l'Ente che presiede, non solo non viene criticato per aver nutrito anni fa i medesimi dubbi, ma si impanca a giudice per sentenziare che De Angelis "ha sbagliato". Mistero! O il daltonismo politico ci fa vedere solo certi colori?

Antonio Pochesci

Dagovski,

Il Giuseppe Conte che da della inconsistente alla Meloni è lo stesso che organizzò il circo Barnum delle consultazioni a Villa Pamphili? Il buco con la politica intorno più spettacolare della storia d’Italia.

Aigor

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 15

Il magnifico cornuto. Massimo Segre for president. Bello, onesto e benestante, cerca signora/ina, nn necessariamente illibata, età dai 18 alla pensione purché sincera, fedele. Astenersi queer, rainbows ed esponent* ms5.

Grazie

Caro Dago,

Bella tenzone tra i Tre. In questo caso Giordano ha recuperato qualche punto rispetto a certi suoi usuali do di petto.

Grande, come sempre, Mattia Feltri - analisi precisa! Grande!

Porro? Lasciamo stare. Non lo si può definire nemmeno pennivendoli perché scrive poco. Però, parla come sempre a vanvera. Cortigiano.

Alb.

giorgia meloni in versione barbie 4

Caro Dago, il Governo ha tassato gli extraprofitti delle banche per aiutare le famiglie che non riescono a pagare il mutuo a tasso variabile. Ma allora perché non aiutare anche chi non riesce a pagare le spese condominiali? La casa la perdi in entrambi i casi. I secondi sono figli di un dio minore?

Max A.

Anche i ricchi torinesi piangono, specie quando sono cornuti.

Giuseppe Tubi

Dago,

giorgia meloni in versione barbie 2

Ancora tanto parlare della tassazione sugli extraprofitti delle banche. Quando si toccano i centri di potere, si scatena la difesa degli interessi corporativi. Cosi come balneari e tassisti. Ma dove si trovano i soldi per coprire gli aiuti, i bonus, le regalie, che da anni sperperano le tasse degli italiani? Sotto le piante di insalata?

MP

Dago,

i giornaloni al momento giusto abbassano la maschera, vedi la frenesia contro la tassazione sugli extra profitti della banche; quella fatta in Spagna però andava bene. Dice Salvini " hanno guadagnato senza muovere un dito 10 miliardi in cinque mesi " e solo il gran capo di Intesa San Paolo approva la gabella. I giornaloni sono di proprietà storica, tutti in deficit da anni e sopravvivono grazie ai fidi bancari che non sono paragonabili a quelli dei paganti mutui per case ed uffici, un tempo lettori.

- peprig -

XI JINPING COME 007

Caro Dago, ai cinesi non tira più l'economia né il pisello: dopo la deflazione anche il calo della popolazione per il secondo anno consecutivo.

Berto

Da quando il governo ha obbligato i gestori dei distributori di benzina a indicare il prezzo medio regionale, spendo molto meno!

I comunisti sostengono che forse c’entra il fatto che ora vado a piedi, ma sono comunisti.

Giuseppe Tubi

Gentile direttore D'Agostino,

meme sulla benzina 3

Un passato che ritorna perché si cerca di nascondere il presente. Tipico di un certo giornalismo intellettuale schierato, ma non certo per amore di verità, ma per salvaguardare solo le proprie posizioni. Si aprono le tombe quando butta male a sinistra, ormai è la prassi e, mi fa meraviglia che ancora nessuno abbia tirato fuori la solita litania del golpe borghese del generale de Lorenzo, il golpe bianco. Un vero miracolo. Sara' l'effetto dell'anticiclone africano, anche se io mi aspettavo che la cassazione annullasse la morte di Berlusconi, ordinando di rifare il funerale da capo per vizio di forma. Ammesso che sia morto, o lo hanno ammazzato facendolo morire visto che non si sono volute rispettare le volontà del de cuius fino in fondo. Amdreotti dovete.

Buon ferragosto. Giuseppe Faso.

Consigliamo ai politici che vogliano comprendere come evolverà la situazione economica, di leggere i volantini dei supermercati.

Signoramia

Caro Dago, Calenda annuncia la fine dell'alleanza con Renzi: "Nostri partiti separati". Finalmente sono riusciti a trovare un esperto in nanotecnologia?

Theo

Dago colendissimo,

dopo la mega sputtanescion a opera del suo quasi marito, che ha catalogato e reso pubbliche le tresche adulterine della quasi moglie, alla povera Cristina Seymandi non resta che riusare una tecnica che stanno utilizzando con frutto molti suoi ex compagni, questa volta di partito (Cinque stelle): la riverginazione.

Besos,

cristina seymandi 2

Sergius

Caro Dago, showdown di ricatti finanziari tra BCE e Governo italiano. Chi riuscirà a vincere ?

La BCE che - giova ricordare - non è un ente pubblico, ma privato, di proprietà e diretto dalle banche, come tutte le banche centrali, dopo aver attirato più cittadini possibile con i bassi tassi di interesse ad indebitarsi fino al collo, improvvisamente decide di alzare i tassi di interesse sugando denari a più non posso dalle tasche dei medesimi.

Il Governo giustamente reagisce con una tassa - sacrosanta, ma probabilmente mal proposta - su questi "redditi" moralmente mostruosi più che ingiusti, ma formalmente rebus sic stantibus pressochè inattaccabili.

Le banche già contro-ricattano perchè detengono un enorme quantitativo di titoli del debito pubblico, che se "dismessi" provocherebbero il default dello Stato.

Diventerà di esplicito pubblico dominio che le "lobby" fatte crescere (ad arte ?) oltre ogni accettabile umana dimensione, non elette da nessuno, sono ormai in grado di gestire a loro piacimento gli Stati sedicenti "democratici" ?

Cincinnato 1945

CARLO CALENDA E MATTEO RENZI

Caro Dago, maxi furto da Hermès a Milano: sparite quattro borse del valore di quasi 100 mila euro, tra cui una Birkin Himalaya. Speriamo vadano alle famiglie bisognose.

Fabrizio Mayer

Caro Dago, Notte di San Lorenzo, occhi puntati su st-Elly Schlein.

Ugo Pinzani

Caro Dago,

che la questione di corna torinesi di questi giorni sia null'altro che lo specchio della pochezza provinciale di quella (una volta gloriosa) città lo possiamo dire o no?

TEMPTATION ISLAND - MEME BY EMILIANO CARLI MEME SU MATTEO RENZI CARLO CALENDA 3 MEME SU MATTEO RENZI CARLO CALENDA 1 MEME SU MATTEO RENZI CARLO CALENDA 4

Sorenio