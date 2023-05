POSTA! – CARO DAGO, CALENDA E RENZI: DIMAGRITI, MA MAI COME I LORO PARTITI – ADESSO ABBIAMO BERLUSCONI ASSOLTO E SARKOZY CONDANNATO – NON C'È STATO L'EFFETTO SCHLEIN ALLE ELEZIONI COMUNALI. CHISSÀ, MAGARI ALLE PROSSIME EUROPEE VEDREMO TUTTE LE CANDIDATE PD COL CAPELLO UNTO COME LA LORO SEGRETARIA...

Riceviamo e pubblichiamo:

maltempo in emilia romagna 1

Lettera 1

Caro Dago, maltempo, Protezione civile: "In 36 ore la pioggia di 6 mesi". Ciò significa che tutto è possibile. Stiamo a contare i metri mancanti dei ghiacciai - a causa dei cosiddetti cambiamenti climatici - e poi magari in due o tre inverni freddissimi torna tutto come prima.

Lino

Lettera 2

Caro Dago, è evidente che la multigender Schlein oltre che di una armocromista che la consiglia su come vestire, ha bisogno di un contabile che le spieghi come leggere i risultati delle elezioni, visto che ritiene di aver conseguito un buon successo, le spiegherebbe che PD +Articolo 1 hanno perso sia in voti che in percentuali e, cosa più grave, non hanno preso un voto dai grillini...non ci vuole molto a capirlo! Cara Schlein al panettone proprio non ci arrivi!

FB

ELLY SCHLEIN GIORGIA MELONI

Lettera 3

Caro Dago, ma se a causa dei cambiamenti climatici dobbiamo abituarci alle alluvioni come quelle di questo maggio 2023, entro il 2035 le auto col motore endotermico non vanno sostituite da quelle elettriche ma dai mezzi anfibi.

Bobby Canz

Lettera 4

Caro Dago, "A Napoli una professionista in servizio presso la struttura sanitaria è stata minacciata con una pistola da un paziente psichiatrico". Dev'essere sicuramente una fake news. Perché da noi non è come in America dove chiunque può acquistare un'arma da fuoco...

Fabrizio Mayer

Lettera 5

nicolas sarkozy

Caro Dago, Nicolas Sarkozy condannato in appello a 3 anni, uno da scontare in carcere. Qualcuno ricorda le lodi sperticate dei nostri giornaloni nei confronti di questo signore a cui l'«impresentabile» destra italiana avrebbe dovuto ispirarsi??? Eddai... che adesso hanno il chupa chups Zelensky!!!

Greg

Lettera 6

Caro Dago, alluvione in Emilia Romagna, solidarietà alle popolazioni colpite. Però la sinistra, che lì governa da sempre, è passata dal vantarsi per l'«attenzione per l'ambiente e il dissesto idrogeologico» al «Restate a casa e spostatevi ai piani alti»... Chissà cosa avrebbero detto se con una cosa simile fosse successa in una Regione governata dal centrodestra.

A.B.

SARKOZY E MERKEL RIDONO DI BERLUSCONI

Lettera 7

Caro Dago, allora adesso abbiamo Berlusconi assolto e Sarkozy condannato...

Amandolfo

Lettera 8

Caro Dago, ha ragione Michela Murgia. Roberto Burioni ha rispolverato un classico del suo repertorio: la rassicurazione. Due febbraio 2020: "Tranquilli. In Italia il rischio di contrarre il Covid è pari a zero. Il virus non circola"... Come si fa a dire a un malato oncologico, di cui non si conosce la condizione clinica nei dettagli, che c"e uno studio su 84 pazienti - 84 su 8 miliardi di persone al mondo! - che... È come dire a chi versa in condizioni economiche disperate che ogni tanro qualcuno vince la Lotteria... E meno male che è "professore"!

Sasha

MICHELA MURGIA

Lettera 9

Caro Dago, Ucraina, Russia: "Sostegno Usa potrebbe finire, è già successo con l'Afghanistan". E infatti. Il pdoblema è che quel pallone gonfiato di Zelensky non l'ha ancora capito e continua a parlare di mprobabili "riconquiste" dei territori occupati. Quando a novembre partirà la campagna Usa per le Presidenziali 2024, Joe Biden chiuderà i rubinetti e l'ex comico ucraino si sgonfierà come un soufflé mal riuscito.

D.H.

Lettera 10

Illuminato Dago,

GEORGE SOROS

sarebbe il caso di non accusare di antisemitismo chi critica George Soros, visto che fu battezzato e lavorò da ragazzo (quasi se ne vantò in un'intervista televisiva) nell'ufficio nazista impegnato nel rastrellare tutti i beni degli ebrei ungheresi.

Capisco che la verità può dispiacere, ma le falsificazioni e le omissioni (vedi la dimenticata viltà di Moravia che scrisse in ginocchio a Mussolini, assicurandolo di non essere ebreo) dànno pure la nausea.

Chi contesta Soros per le malefatte finanziarie, per l'odio verso Israele ed anche per aver affermato di voler cambiare la geografia del mondo, non è antisemita.

E' soltanto restio ad applaudire i megalomani.

Giancarlo Lehner

giorgia meloni

Lettera 11

Caro Dago, direi che i danni che il Governo è riuscito ad arginare per i balneari (twiga incluso) glieli sta rendendno indietro il meteo.... chissà che Giorgia e Daniela non riescano a fare qualcosa anche per questo...

Gabriele Arcuri

Lettera 12

Caro Dago, Meloni a Zelensky: "Il mondo libero è grato all'Ucraina". Ma certo. Sopratutto Biden, visto che gli ucraini crepano al posto degli americani per dare a Sleepy Joe un balcone della Nato davanti alla Russia.

R.P.M.

fabio fazio 1

Lettera 13

Caro Dago, lo Spoil System, con annesso caso Fazio, è come il VAR nel calcio. Se dà ragione alla tua squadra, è il non plus ultra: il Vangelo, la Cassazione. Se le dà torto, allora lo si deve abolire e buttare alle ortiche.

Antonio Pochesci

Lettera 14

Caro Dago, non c'è stato l'effetto Schlein alle elezioni comunali di domenica e lunedì. Chissà, magari alle prossime Europee vedremo tutte le candidate Pd col capello unto come la segretaria...

Theo

Lettera 15

Dago,

ANNA PARATORE

Repubblica potrebbe dedicarsi ad altro, invece di scrivere articoli di dubbio gusto sulla meloni. Dimenticandosi che le colpe dei padri non ricadono sui figli, se questo e' il 'giornalismo' che abbiamo oggi in Italia, siamo messi male.

MP

Lettera 16

Caro Dago,

Alluvioni, frane, gente senzatetto, famiglie ospitate dai vicini, disastro ambientale, scuole chiuse, ospedali inagibili in Romagna, disastro economico e sociale e governo che ringrazia gli ucraini per accettare graziosamente i miliardi di aiuti che stiamo elargendo per fare vedere a quel rimbambito di Biden che siamo alleati "affidabili".

giorgia meloni con la sorella arianna e la madre anna paratore

Uno sfoggio di leccapiedismo senza precedenti nella nostra storia. Mentre Elli, all'opposizione, aspetta che l'amica armocromista le suggerisca che colori abbinare col fango.

Giovanna Maldasia

Lettera 17

Sei mesi di siccità non sono stati sufficienti affinché amministratori locali, provinciali o regionali provvedessero alla pulizia dei letti dei corsi d'acqua, pieni di detriti, alberi secchi e immondizia di ogni genere.

Alle prime piogge solito copione: argini che cedono, esondazioni, frane, allagamenti vari.

In ogni regione la medesima situazione, che peggiora di anno in anno.

In un Paese di incapaci, incompetenti, irresponsabili e ipocriti, mi aspetto il solito balletto delle responsabilità.

e.r.

renzi calenda meme by macondo

Lettera 18

Stimato Dagospia, nulla questio sull'identificazione degli "invasori"... ma pure questo illibato vittimismo di Fazio (come pure del comico ucraino) sono lassativi democratici. Con viva cordialità, Federico

Lettera 19

Caro Dago

Calenda e Renzi: dimagriti ma mai come i loro partiti.

Signoramia

CARLO CALENDA MATTEO RENZI

Lettera 20

Caro Dago, vorrei rinfrescare la memoria agli eco-terroristi, quelli secondo cui stiamo sempre sull'orlo della fine del mondo. L'Emilia Romagna è da sempre una terra di alluvioni. Per quanto riguarda quest'ultimo, come per i precedenti, il cosiddetto "global warming" non c'entra una ceppa. Forse, l'alluvione più famoso e disastroso, con oltre 100 morti e quasi 200.000 senza tetto, è quello del 1951 che colpì soprattutto il Polesine e la Bassa reggiana, riportato anche nel film "Il ritorno di Don Camillo". A confronto, quello di ieri è una pioggerellina primaverile.

MATTEO RENZI CARLO CALENDA

Il problema non è il cosiddetto global warming. Il problema è che non abbiamo imparato nulla dalle catastrofi precedenti per difendere il territorio che da anni è assolutamente privo di manutenzione. Anzi, lo abbiamo peggiorato non poco con un'urbanizzazione selvaggia irrispettosa degli spazi che devono avere i boschi, i fiumi e le lagune. E invece, pensiamo di risolvere il tutto con le auto elettriche e con la lavatrice AAA+++.

CARLO CALENDA MATTEO RENZI BY DE MARCO poster meloni calenda renzi

Il Gatto Giacomino