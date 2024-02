POSTA! – CARO DAGO, CASO FEDEZ: NON SO SE È PEGGIO NULLATENENTE O NULLAFACENTE – DURANTE LE PERQUISIZIONI DELLA SCORSA SETTIMANA, LA GUARDIA DI FINANZA AVREBBE TROVATO CONFERMA DEI 500 MILIONI DI EURO NEI CONTI ESTERI DELLA FAMIGLIA AGNELLI-ELKANN. QUELLI TANTO PREOCCUPATI PER “L'ITALIA IN VENDITA”?

Lettera 1

Caro Dago,

MICHELA MURGIA

personalmente di vie e piazze a gente incommentabile ce ne sono parecchie, ma intitolare a Murgia una via prima che a Umberto Eco mi sembra un po' eccessivo! Insomma trai due, con buona pace dell'autrice queer e super strombazzata, penso che sia più Eco meritevole e anche noto in Italia e fuori. Penso anche che i testi di Eco abbiano un impatto tutt'oggi, mentre quelli di Murgia avrei dei dubbi venissero anche solo ricordati tra 5 o 10 anni...

Leggevo che a Milano è dal 2017 che ne parlano di dedicare a Eco una via...

Saluti alla via Eco,

Lisa

matteo salvini elon musk

Lettera 2

Buonasera Dago,

Abbi pazienza; ma quando Salvini fa il predicozzo a Geolier per l’uso delle parole ‘alcol e droga’ nelle sue canzoni, si scorda della foto di qualche settimana fa che lo ritrae con il tossicodipendente Elon Musk?

Tanto per puntualizzare, caro Dago!

Alb

Lettera 3

Caro Dago,

Chissà come voterebbe la sala stampa di Sanremo nei confronti del campano De Luca che ha dato della stronza a Giorgia Meloni, la quale lo esortava a lavorare piuttosto che a manifestare contro l'autonomia? Non so perché, ma qualcosa mi dice che a De Luca riserverebbero un trattamento diverso rispetto al suo conterraneo Geolier...

La goliardia del campano ora fa comodo... Complimenti a De Luca... Un gran cavaliere...

Un caro saluto,

Mary

VINCENZO DE LUCA CONTRO GIORGIA MELONI: LAVORA TU, STRONZA

Lettera 4

Caro Dago, la morte di Navalny in un carcere russo meglio del sabotaggio del gasdotto Nord Stream 2! Arriva a un mese dalle Presidenziali in Russia e proprio nel momento in cui Zelensky e l'Ucraina sembravano ormai, viste anche le pressioni di Biden, sul punto di capitolare...

Frankie

Lettera 5

Caro Dago, ma la UE che vorrebbe dimezzare l'uso dei pesticidi in agricoltura è la stessa che ha autorizzato lo spandimento sui campi coltivati dei fanghi di depurazione addirittura non trattati?

Paloma

VINCENZO DE LUCA

Lettera 6

Caro Dago,

Con la morte di Naval’nyj (mandato forse a passeggiare in tenuta estiva, con una temperatura artica??), la “Giornata di Ivan Denisovic” continua. Checche’ ne dicano o scrivano gli storici, l’URSS e le purghe continuano. Nulla dunque è cambiato. A quando la nemesi (in russo ?????????) attanaglierà finalmente Putin? Ciò non dipende solo dai russi...

Dago, anche oggi una brutta giornata ma grazie per prenderne atto.

Alb.

Lettera 7

ultimo video di alexei navalny dal carcere 1

Dago carissimo,

nella sempre civile Firenze, almeno tre operai morti durante la costruzione dell'ennesimo, stupido e inutile supermercato. Ho il vago sentore che nessun "artista impegnato" si prenderà la briga di ricordare tre uomini morti durante lo svolgimento del loro lavoro. Meglio continuare a parlare di fantomatici genocidi e di fascismo, ci mancherebbe.

Un mesto saluto,

Nick Pagnotta

Lettera 8

Caro Dago, durante le perquisizioni della scorsa settimana, la Guardia di Finanza avrebbe trovato conferma dei 500 milioni di euro nei conti esteri della famiglia Agnelli-Elkann. Quelli tanto preoccupati per "L'Italia in vendita"?

Soset

alexei navalny e la moglie yulia 2

Lettera 9

Caro Dago, Alexei Navalny morto in carcere, Cremlino: "Cause da accertare". Se Putin, nel nome della "glasnost", mandasse la salma in Germania per l'autopsia, farebbe un figurone proprio cone nell'agosto del 2020 quando i tedeschi confermarono che era stato Vladimir a ordinare di far avvelenare l'avversario politico...

Pop Cop

Lettera 10

Caro Dago, morte di Navalny in prigione, mi aspetto una richiesta di chiarimenti di Schlein a Putin, uno sciopero generale di Landini, raccolta firme di intellettuali e artisti di sinistra, magistrati democratici in assemblea a sostegno dei diritti dei prigionieri politici in Russia...

FB

fedez a miami 9

Lettera 11

Caro Dago

Caso Fedez. Non so se è peggio nullatenente o nullafacente.

Saluti, Usbergo

Lettera 12

Dago,

a parlarne si viene tacciati di eresia. Ma vendere quote di aziende pubbliche per far cassa e ripianare (forse) debiti è assurdo. Societa' che producono utili vanno mantenute. Riducano, bonus, prebende, elargizioni, tutto il fiume di denaro pubblico sperperato per il consenso politico. In questo il governo di destra e' deludente, cambino rotta economica dai predecessori.

MP

Lettera 13

Esimio Dago,

Giorgia Meloni ai ministri in Cdm: "Andiamo tutti in Africa!". Che nessuno si illuda: poi ritornano...

Bobo

JOE BIDEN

Lettera 14

Caro Dago, il sindaco di New York ha fatto causa a TikTok, Facebook e YouTube per "danni alla salute mentale di bambini e ragazzi". E allora Biden che è cresciuto senza i social?

Ugo Pinzani

Lettera 15

Caro Dago, la solita ipocrisia! Ci si scandalizza del processo alla Salis rinviato a maggio, anche se - a quanto pare - è stato anticipato a marzo. Tutti muti o quasi di fronte invece ai processi lumaca cui sono sottoposti gli imputati in Italia: si chiamino Rossi, Bianchi o Salvini. Il cui processo, al di là del merito, si trascina quasi da cinque anni senza ancora avere il diritto di sapere se sia colpevole o no.

Antonio Pochesci

Lettera 16

giorgia meloni zelensky

Caro Dago, migranti, Cei: "L'accordo con l'Albania sono soldi buttati in mare". E invece quelli "regalati" a Casarini sono ben spesi?

Ettore Banchi

Lettera 17

Caro Dago, tutti preoccupati a scervellarsi sul perchè Zelensky sia andato in visita solo da tedeschi e francesi e non sia venuto anche da noi italiani. Non dipenderà dal fatto che noi gli abbiamo fornito armi di magazzino ricondizionate, fucili 91 e magari qualche squadriglia di F24 (però piegati bene !), invece di potenti carri armati, F16, ecc ecc ??

Cincinnato 1945

geolier 2

Lettera 18

Buonasera,

certo che se pubblichi foto abbracciando un kalashnikov dorato come usano fare i peggiori narcotrafficanti colombiani, poi non ti puoi lamentare se c'è qualcuno che con un briciolo di lucidità nutre qualche pregiudizio su di te.

Saluti a Kalashnikov.

Domenico Oiano

geolier GEOLIER SUL BALCONE