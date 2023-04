POSTA! – CARO DAGO, È LA COMPLESSITÀ DEL SISTEMA ITALIA: UN TRENO MERCI CHE DERAGLIA A FIRENZE FA ISTANTANEAMENTE BESTEMMIARE UN PENSIONATO A REGGIO CALABRIA – QUANTI PRIVILEGI PER LE BORSEGGIATRICI CHE FANNO FIGLI. OLTRE A NON METTERLE IN GALERA, ORA TAGLIANO LORO ANCHE LE TASSE –CERTO CHE LA SCHLEIN, A SENTIRLA PARLARE, SEMBRA USCITA DA UN FILM DI VERDONE DEGLI ANNI ’80

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

LA FUGA DI ARTEM USS - VIGNETTA DI ELLEKAPPA

Caro Dago, Joe Biden voleva Artem Uss per darlo ai russi in cambio del giornalista americano Evan Gershkovich. Può dare Volodymyr Zelensky, tanto fra un anno, con le presidenziali in arrivo, comunque non gli servirà più....

Theo

Lettera 2

Ciao Dago, senti che storia: ...poi nel 2023, giù a Trevignano, ci fu un vero miracolo... la statua, la teca, le panche e i cartelli, fu tutto rimosso perché dichiarato abusivo...

Rob

Lettera 3

achille costacurta

Caro Dago, Achille Costacurta, figlio dell'ex calciatore Alessandro Costacurta e di Martina Colombari, è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo che avrebbe sferrato un pugno in faccia a un vigile urbano a Milano. E meno male che doveva essere Fedez quello un po' "stronzo"...

P.S. A noi sembrano due...

M.H.

achille billy costacurta martina colombari

Lettera 4

Caro Dago, Ucraina, Mattarella: "Disinformazione Russia insidia da contrastare con forza". E invece vanno rilanciate con forza tutte le informazioni, precise, accurate e verificate, sulle molteplici patologie di Putin?

Kevin DiMaggio

Lettera 5

Caro Dago, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, sulla vicenda dell'orsa Jj4 e la morte di Andrea Papi: "È chiaro che la soppressione dell’orsa non può essere una vendetta. Ucciderla non ridarà la vita al giovane runner, come ha sottolineato con parole di grande umanità la madre della vittima". E allora la si prenda e la si porti altrove. Si spostano migliaia di migranti e non ci sono i soldi per spostare un'orsa in una zona del globo non frequentata dall'uomo?

vignetta di osho sull'orsa jj4

Cocit

Lettera 6

Caro Dago, molti soldati ucraini soffrono di depressione. È strano. Con un presidente comico come Zelensky dovrebbero essere sempre allegri!

Scottie

Lettera 7

Globalizzato Dago,

è la complessità del sistema Italia: un treno merci che deraglia a Firenze fa istantaneamente bestemmiare un pensionato a Reggio Calabria.

Alberto

treno merci deragliato vicino a firenze

Lettera 8

Caro Dago, Mattarella: "Il virus del nazionalismo è insidioso e non dà risposte". Quello dell'europeismo e del globalismo è ancora peggio: dà sempre risposte negative o insoddisfacenti (migranti, inflazione, economia) e ci ha pure portato in guerra.

Ulisse Greco

Lettera 9

Drago Dago,

VIGNETTA DI NATANGELO SUL FATTO QUOTIDIANO SU ARIANNA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

«Satura tota nostra est» scrisse Quintiliano per rivendicare l'unico genere letterario creato dai romani e non ripreso dai Greci. La satira, dunque, appartiene al genio latino e non si tocca, per quanto risulti sgradevole e, talora, volgare.

Premesso che il quotidiano "Il Fatto quotidiano" mi fa il medesimo effetto dell'ortica sui testicoli, nel caso della vignetta sulla sorella di Georgia Meloni, sono costretto a ribadire l'intoccabilità della satira, tanto più efficace quanto più mordace, magari sino a far sanguinare. Non solo dai meloniani, ma anche da parte del Pd sono giunte condanne per sessismo e lesa femminilità, come a dire che tutto e tutti possono essere esposti al ludibrio ironico, fuorché le donne.

giorgia e arianna meloni

Ebbene, un simile approccio, in realtà, offende l'eterno femminino regale, assai più della vignetta di Mario Natangelo, visto che lo considera debole, indifeso, minore, impari, ergo da tutelare.

Giancarlo Lehner

Lettera 10

Caro Dago, a Charlotte, in Carolina del Nord, negli Stati Uniti di Biden, il 24enne Robert Louis Singletary ha sparato a un vicino di casa e alla sua bambina di 6 anni, dopo che una palla da basket è rotolata nel suo cortile. Però qui non è come in Ucraina, eh! I motivi per sparare c'erano tutti...

E.S.

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

Lettera 11

Dago colendissimo,

un esponente della Garbatella University inciampa nel concetto di “sostituzione etnica”, ordito da tenebrosi complottisti. Seguono fuochi di artificio e fiumi di indignazione da parte degli intellò. Il tutto condito dall’assenza di qualsiasi numero che possa apportare un qualche chiarimento.

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA GIORGIA MELONI AL VINITALY

E allora provvediamo. I non autoctoni residenti nello Stivale sono almeno 8,5 milioni (si attendono smentite…), fra immigrati legali, ricongiungimenti, immigrati clandestini, immigrati con cittadinanza, etc. Cioè il 14% della popolazione residente di 60 milioni, da cui si può dedurre che gli autoctoni sono 51,5 milioni. Se 20 anni fa gli autoctoni erano 56 milioni, adesso sono 51,5. Ed ora, dopo approfonditissime indagini, abbiamo lo scoop su chi sta dietro il complotto: gli italiani!

Saluti da Stregatto

prima conferenza stampa di elly schlein 10

Lettera 12

Caro Dago, la multigender Schlein nella sua memorabile conferenza stampa ha dichiarato che il governo è campione di scarica barile! Nella stessa conferenza ha dichiarato che il termovalorizzatore di Roma è "stato deciso da altri prima della sua segreteria". Questo non si chiama scaricabarile? Senso del ridicolo non si conosce da quelle parti...

FB

Lettera 13

Caro Dago,

certo che la Schlein a sentirla parlare sembra uscita da un film di Verdone degli anni ’80…

prima conferenza stampa di elly schlein 4

Saluti, Usbergo

Lettera 14

Caro Dago,

scandalizzato come tutti, ci mancherebbe. La sostituzione etnica è una fake news complottistica. Però, dati ufficiali, i bianchi britannici formano oggi solo il 36,8 per cento della popolazione di Londra, i bianchi americani il 41,2 per cento della popolazione della California. L’importante è far finta di nulla.

L. A. Voisin

Lettera 15

L ORSA JJ4 IN TRAPPOLA NEL 2020 DOPO LA PRIMA AGGRESSIONE

Caro Dago, io penso che l'individuo che ebbe la balzana (eufemismo) idea di introdurre gli orsi nel Trentino,

avesse ancora l'infantile ricordo che questi si sarebbero comportati come Joghi e Bubu.

E ora c'è qualcuno che vorrebbe spostarli in altre regioni.

Spostateli negli uffici degli animalisti!

Cari saluti:

Cips.

Lettera 16

Caro Dago,

Finalmente! Gli studenti della Sapienza esultano perche' potranno farsi chiamare coi nome con cui si percepiscono... e' una forma di fascismo ,una discriminazione orribile, perche' i metalmeccanici o gli operatori ecologici non possono ?!!!?

CARRO ARMATO LEOPARD

Adesso stiamo a vedere se gli studenti vittoriosi saranno in grado di mettersi a studiare... oppure saranno talmente esausti dopo questa battaglia ( vinta) che si prenderanno un semestre di riposo?

Giovanna Maldasia

Lettera 17

Caro Dago, emergenza orsi in Trentino, Fugatti: "Almeno 70 esemplari da trasferire o abbattere". Se basta portarli a spasso 3-4 volte al giorno, due posso prenderli io!

A.B.

MEME SULLE ARMI ITALIANE A KIEV - BY DEMARCO

Lettera 18

Caro Dago, i Paesi Bassi doneranno 14 carri armati Leopard 2 a Kiev: potrebbero arrivare in Ucraina all'inizio del 2024. Non resta che convincere Mosca a fare una pausa di nove mesi!

Ezra Martin

Lettera 19

Caro Dago, quanti privilegi per le borseggiatrici che fanno figli. Oltre a non metterle in galera, ora gli tagliano anche le tasse.

Cincinnato 1945

UTERO IN AFFITTO

Lettera 20

Caro Dago, Giorgetti: "Tasse tagliate per chi fa figli". Ed equo canone per chi affitta uteri?

borseggiatrici in azione a milano 7

Jantra

BORSEGGIATRICI 4 BORSEGGIATRICI 3 arrestate le borseggiatrici di milano 5 borseggiatrici in azione a milano 2 borseggiatrici in azione a milano 3 borseggiatrici in azione a milano 4

borseggiatrici in azione a milano 1