POSTA! – CARO DAGO, CONTE SULLA VACANZA A CORTINA: “HO SENTITO TANTE STUPIDAGGINI, TIPO CHE AVREI PAGATO 2500 EURO A NOTTE. ABBIAMO PAGATO MOLTO MENO DI QUELLA CIFRA”. MENO DI 3 MENSILITÀ DEL REDDITO DI CITTADINANZA? – PER CONVINCERE IL GOVERNO AD ANDARE A DAGOS, SPIEGATE CHE È LA CORTINA D’AMPEZZO SVIZZERA

Lettera 1

IL DAGO SCOOP SU CONTE A CORTINA A OTTO E MEZZO

Caro Dago, Conte sulla vacanza a Cortina: "Ho sentito tante stupidaggini, tipo che avrei pagato 2500 euro a notte. Abbiamo pagato molto meno di quella cifra". Meno di 3 mensilità del reddito di cittadinanza?

Gripp

Lettera 2

Più che le vacanze da riccone di Conte, mi interessa di sapere l'utilità delle scorte, mi interessa di saper chi ha pagato il migliaio di forze dell'ordine al funerale di un ex papa, il vaticano?

Lesteve

OLIVIA PALADINO E GIUSEPPE CONTE A CORTINA MEME BY DEMARCO

Lettera 3

Dagovki,

Per convincere il Governo ad andarci, spiegate che Davos è la Cortina d’Ampezzo svizzera.

Aigor

Lettera 4

Caro Dago,

questa è troppo bella. L’University of Southern California (ma presto tutte le altre la seguiranno), ha bandito l’uso della parola field, campo, in frasi come “campo di studi” o “ricerca sul campo” e di sostituirla con la parola practicum. Il motivo è che gli studenti afro-americani si sentirebbero a disagio o offesi, ricordando che i loro antenati schiavi lavoravano sui campi.

L. A. Voisin

Lettera 5

Caro Dago,

la famiglia finlandese Mattsson a siracusa

non capisco mai la rigidità degli italiani quando stranieri muovono critiche ragionate. Le nostre scuole sono (purtroppo) sotto molto standard europeo. Infatti quanti si pagano con sacrifico scuole estere o private varie per mandare i propri figli in un posto decente…?

E perdonami la critica che i bambini vengono portati fino dentro a scuola come se fossero un pacchetto da fast food al drive in è giusta. Credimi da nessuna parte in Europa, anche molto più a sud della Finlandia, i bambini sono cosi trattati come da noi. Da un lato genitori esaspera(n)ti elicotteri che devono fare tutto, dall’altro scuole per mancanze di fondi e vere riforme (anche contenutistiche) che continuano a tenere i nostri figli in scuole da 1800. Nessuna attenzione allo sport: basta vedere le nostre palestre che esistono nelle scuole all’estero pubbliche.

Classe vuota

Semmai l’unica vera critica sarebbe stata di segnalare ai genitori finlandesi che gli stati del Nord Europa hanno il welfare state perché chiedono tasse molto più alte che da noi (Finlandia 35%) e se evadi… non c’è certo il discorso di fine anno del Capo di Stato a dirti che sei cattivello, va un po’ diversamente altrove.

Saluti ai genitori finlandesi,

Lisa

Lettera 6

Caro Dago,

l'esperienza della famiglia finlandese trasferitasi a Siracusa, appena 3682 km a sud di Helsinki, mi ricorda una memorabile lezione di economia del compianto Prof. Antonio Martino al Master LUISS del 1997: "esportazione di valuta è quando l'Italiano porta le lire in Svizzera...importazione quando lo Svizzero porta i franchi in Italia...dopo essere evaso dal manicomio di Ginevra".

Mullah

emanuela orlandi

Lettera 7

Caro Dago,

il Vaticano dovrebbe dire finalmente tutta la verità sulla sventurata Emanuela, altrimenti gli italiani continueranno (sottolineo continueranno) a pensare che gli allegri Alti Prelati all'ombra del Cupolone, stavano continuando loro stessi la narrazione di "Salò o le 120 giornate di..."

Lorenzo B.

Lettera 8

Caro Dago, tempi cupi per i post-comunisti, dopo le sconfitte elettorali in sequenza, segretari usa e getta, un congresso macchinoso con candidati alla segreteria a dire poco creativi, mancava la ciliegina. I sindaci PD non vogliono che le navi ONG arrivino nei loro porti. Forse si credono capi di stato della Francia o della Germania, quelli che predicano accoglienza purché avvenga lontano da loro...vale sempre la frase del mitico Ricucci "bello fare i f.... con il c... degli altri"!

FB

Lettera 9

roberto ruggiero

Caro Dago,

ci lascia Roberto Ruggiero, grande avvocato, capace di non piegare mai la schiena davanti al forcaiolismo ed ai suoi colleghi ridottisi ad avvocati accompagnatori. Svolgendo con cura ed impegno la difesa di Vincenzo Giovannelli, accusato di gravi reati, dovette subire la nemesi della scuola di pensiero giuridico più demenziale possibile, secondo la quale le colpe attribuite al difeso ricadono sul difensore.

Perciò, Ruggiero fu arrestato con l'accusa di associazione per delinquere, subendo un mese di carcere (i primi 15 giorni in isolamento e mezz'ora d'aria al giorno). L'eclatante lesione del Diritto fece, per un momento, rialzare la testa all'Avvocatura, che deliberò forme di protesta ed astensioni dalle udienze.

Ruggiero sarà risarcito non dal giudice, bensì dai contribuenti, con 100 milioni di lire, mentre lo stesso Giovannelli fu del tutto scagionato.

Ruggiero, difendendo Stefania Craxi, che diede dello stronzo a Rutelli, riuscì a strappare un risarcimento irrisorio, dopo aver fatto sorridere i presenti, reiterando più volte l'epiteto verso Rutelli.

Addio, caro e prezioso Roberto.

Giancarlo Lehner

roberto ruggiero stefania craxi foto di bacco

Lettera 10

Caro Dago, Onu: "Il piano Usa sull'immigrazione rischia di minare i diritti umani". La guerra infinita in Ucraina, i documenti secretati scoperti nel suo ex ufficio... Povero Biden, non ne fa una giusta!

Nino

Lettera 11

Caro Dago, migranti, arrivata ad Ancona la nave Geo Barents, dopo aver sfidato "onde alte 6 metri". Per non parlare dei piranha, di cui è infestato l'Adriatico...

Bug

Lettera 12

Caro Dago, ormai è chiaro che è tutto uno strizzamento. Dopo averci strizzato le tasche e le palle, ora vogliono strizzarci anche il cervello con il bonus psicologo.

Cincinnato 1945

meme sulla benzina 3

Lettera 13

Caro Dago, il Pd farebbe bene a non forzare troppo con le proteste sull'aumento del prezzo della benzina, perché le voci potrebbero arrivare a Greta Thunberg...

Raphael Colonna

Lettera 14

Caro Dago,

grazie per aver riportato le notizie dal Perù. Noto (senza stupore!) che le TV e la stampa nazionale gi aggiorna con dovizia del casino in Brasile ma è parco nell'informazione su quanto sta accadendo in Perù.

Che sia il colore politico dei cattivi che rende le notizie di serie A o serie C?

Viva la nostra stampa libera e non ideologizzata.

Con stima

Ric

meme sulla benzina 1

Lettera 15

Dago,

Il metoo italiano rivela, purtroppo, l'approffitarsi di molti uomini sulle donne, credo che sia reale, quello che non capisco e' perche' quasi tutte tacciano ed escano queste tristi storie anni dopo. Se a fare l'attrice devi subire certe cose e non ti va di farlo, denuncia e cambia lavoro.

MP

Lettera 16

Ciao Dago,

world economic forum davos

l'assenza del Governo italiano a Davos rafforza un'idea struggente e quasi malinconica di questa fase politica (che però sembra accompagnare gli umori profondi degli italiani, dice De Rita). Forse la narrazione del riscatto sociale di Giorgia "underdog" non allude alla novità di un'Italia tosta e giovanile, che si ripropone al mondo, ma confina con un'idea nostalgica (astratta) di recupero del passato perduto. Alla fine, emerge un'estetica povera ma non del tutto compiaciuta, tipo i Vianella che cantano "semo gente de borgata" consapevoli della propria modestia.

Se il mondo esterno è cattivo e in fondo irraggiungibile, se la globalizzazione ci frega perché noi non capiamo le lingue straniere, allora ricordiamoci che l'Italia è il Paese più bello del mondo e che andare troppo in giro non serve. Forse, decenni di Don Matteo, Maresciallo Rocca e Cesaroni ci hanno convinto che la Dolce Vita tornerà, prima o poi, e che basterà chiudere al traffico Via Veneto e non superare i 30 all'ora a Corso Magenta. E poi, da maggio fino a ottobre, godiamoci il lungomare da Trieste in giù. Auguri.

Rob

marta cartabia al senato

Lettera 17

Caro Dago,

il flop della riforma Cartabia, ma soprattutto il fatto che nessuno se ne era accorto prima, mi fa venire (li avevo anche prima) seri dubbi sul meccanismo di selezione dei magistrati, dei giornalisti ecc. ecc.

Ossequi

Enrico

Lettera 18

Caro Dago, aeroporto Jfk di New York: un aereo Ita colpisce un volo Delta e si trancia un'ala. A terra son capaci tutti, vediamo se riescono a rifarlo in volo!

Fritz

Lettera 19

ALA DELL AIRBUS ITA AIRWAYS DANNEGGIATA A NEW YORK IL 2 GENNAIO 2023

Caro Dago,

io però non capisco davvero. Stai zitta per millenni, quando parli (ammettiamo anche perché avevi paura) non dici nomi ma ammicchi e dai indicazioni generiche così da passare tu per vittima (donne prede perpetue di porcelli) e rinforzare gli stereotipi che l’attrice di successo è tale perché “l’ha data via”.

Ma perché? Allora taci, così mi chiedo a cosa dovrebbe servire. Sulla questione Weinstein, almeno dopo anni hanno fatto un nome pubblicamente e ci sono state delle conseguenze. Qua che conseguenze vuoi avere…?

ricostruzione incidente airbus ita airways a new york

Anche la stessa Argento fresca di ribalta del #MeToo raccontò di un regista porcello italiano che l’avrebbe molestata quando era lei ancora minorenne. Tacque sul nome però.

Si fanno chiamare Amleta, ma a me paiono più Iago che insinua…

Saluti da Iaga,

Lisa

Lettera 20

chiara ferragni 1

Tutti a criticare la povera Ferragni, nessuno che si soffermi a pensare come stia vivendo, con due figli piccoli e un marito malato.

chiara ferragni 2 chiara ferragni 7 chiara ferragni 8 chiara ferragni 6 chiara ferragni 2 chiara ferragni 3 chiara ferragni 4 chiara ferragni 5

Giuseppe Tubi