Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Governo, Salvini: "Con Giorgia e Silvio clima ottimo". Ah, 'sta sinistra che vede sempre cambiamenti climatici...

RPM

Lettera 2

Dagovski,

la intervistano e la giornalista collassa.

Vede la Regina e dopo due giorni quella muore.

Diventa premier e subito il paese va in default.

Sarà la nuova Thatcher, ma in Italia Liz Truss non sarebbe manco autista dell’ATAC. “For evident reasons”.

Aigor

Lettera 3

Carissimo Dago,

lo stabilimento di INTEL, su indicazione del governo Draghi, verrà creato in Veneto o Piemonte e non a Catania, come inizialmente suggerito dal colosso americano, dando lavoro a 5.000 persone tra fabbrica e indotto. Mi sembra l’ennesima occasione persa per togliere il Reddito di Cittadinanza a 5.000 fannulloni meridionali.

Bob

Lettera 4

Caro Dago,

bollette della luce, arriva la stangata: nel prossimo trimestre aumenti del 59%. Ricci (Arera): "Prezzi mai visti". Evviva il 'cambiamento'?

La Lega dei Giusti

Lettera 5

Caro Dago,

la ragazza, non è più tanto ragazza, e perlatro sembrava avesse frequentato bene. Ma le buone maniere, semmai le avesse imparate, come diceva uno che ci capiva, tale Oscar Wilde, sono altra cosa rispetto alla buona educazione!

Insomma, inviatele questo breve compendio, 2/3 cosette basiche basiche:

1) le colpe dei padri non devono mai ricadere sui figli

2) semmai la prima che ha subito, da cotanto padre, è stata proprio Giorgia

3) quel genitore è totalmente assente dalla sua vita praticamente da sempre...è come dice Sgarbi di sé: genitore, non padre.

Adieu...non a te, a Lei. Che tornasse in USA, quì le cretine di certo non mancano!

Lettera 6

Caro Dago,

la soddisfazione per la vittoria del centrodestra, è superata da quella del rosicamento, a livello di paranoia mentale, dei sinistrati e sinistrate (copyright Dago) in particolare queste ultime da anni cianciano di poco spazio alle donne e per cercare di emergere, mancando di qualità, si uniscono, si accoppiano, con il politico di potere. Poi ne arriva una che vince con il voto degli italiani e loro vanno fuori di testa e sbraitano invidia...continuate così brave!

FB

Lettera 7

Caro Dago,

Quanto affermato da Rula Jebreal su Giorgia Meloni a proposito del padre, peraltro di fatto ripudiato e rifiutato quando era bambina, dà l'idea della credibilità della jebreal anche quando parla dei palestinesi.

Rm

Lettera 8

Caro Dago,

Bruce Springsteen, "Solo i forti sopravvivono". Non è vero. Con il reddito di cittadinanza possono farcela anche gli altri.

Greg

Lettera 9

Caro Dago:

fra Rula Jebreal e Chiara Ferragni possiamo aspettarci a Sanremo 2023 il congresso mondiale dell'anti-melonismo fighettoso.

Ovviamente le signore in questione possono dire quello che vogliono, ma è mai possibile che il palcoscenico glielo debbano pagare i contribuenti italiani (di cui 1 su 4 vota Meloni e 1 su 2 centrodestra) con il canone RAI estorto in bolletta elettrica ...

Z.R.

Lettera 10

Dopo la fuga di gas dai gasdotti Nord Stream 1 e 2, il livello di metano su Svezia e Norvegia è a livelli record. I media parlano di una "grande nuvola". Biden, Buden... Cos'hai combinato? Era l'unica promessa che potevi e dovevi non mantenere...

A. Sorri

Lettera 11

Caro Dago,

con le mancate informazioni forse i vertici di ITA si ostinano a non capire che : "deve" diventare francese. A proposito anche il parere filotedesco di Draghi non è servito a niente.

Amandolfo

Lettera 12

Caro Dago, elezioni, Letta: "Abbiamo perso ma siamo vivi, organizzare l'opposizione". Temeva che la Meloni di mettesse a sparare?

Gian Morassi

Lettera 13

Caro Dago,

anche oggi il buon Giusti nella sua rubrica ci indirizza verso alcuni film da vedere.

Peccato che,non per colpa sua,siano sempre gli stessi.Trasmessi decine e decine di volte.La serie di Milian centinaia.E per di piu' ogni due tre settimane.

Credo che Mediaset e Rai abbiano capito che possono trasmettere lo stesso film un giorno si' e uno no,tanto c'e' sempre pubblico che li guarda.Ci sarebbero tanti film interessanti ma non vengono considerati.

Un'offesa all'intelligenza direi.

Per la Rai in fatto di comicita' classica ci sono solo Stanlio e Ollio!Trasmessi decine e decine di volte.

Che ne pensa Marco Giusti?

Ciao

Giorgio

Lettera 14

Caro Dago,

prezzo del gas, Cingolani: «L'Ue lavora a un "tetto con forchetta"». Perfetto. Solo una domanda: in quanti saranno a mangiare?

Bug

Lettera 15

Caro Dago,

vediamo un po'... Chi potrebbe mai essere stato a sabotare i gasdotti Nord Stream 1 e 2? Sicuramente i russi, in modo da non dover più vendere gas all'Europa e favorire gli americani che potranno venderci il loro gas liquido... Ma sì, la logica occidentale dice che deve essere andata proprio così... Restiamo uniti...

Frankie

Lettera 16

Caro Dago,

ma di che cosa si lamenta Laura Boldrini, contestata in piazza? Lei e la sinistra non hanno sempre insegnato che bisogna avere un bersaglio, un avversario su cui concentrare il proprio odio? Le tostissime ragazzine di sinistra che l'hanno affrontata in piazza, mentre manifestavano in favore dell'aborto, hanno trovato in lei la "soggetta" su cui focalizzarsi. Dovrebbe essere soddisfatta per quanto accaduto: significa che è stata una buona maestra.

Nereo Villa

Lettera 17

Le coppie vip si dicono addio, perché l'amore è finito e pure i soldi. Esattamente come nel Pd.

Signoramia

Lettera 18

Caro Dago, governo, Tajani: "Sarà un esecutivo di alto profilo". Tengano presente che non tutti hanno il telescopio...

Lino