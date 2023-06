POSTA! – CARO DAGO, UN CUOCO A CAPO DI UNA BANDA DI MERCENARI È RIUSCITO A PENETRARE COME UN COLTELLO NEL BURRO LA RUSSIA DI PUTIN, ARRIVANDO IN POCHE ORE A 200 KM DA MOSCA. ECCO PERCHÉ UNA COALIZIONE DI PIÙ DI 50 STATI, CON USA, NATO, SATELLITI SPIA, CIA, I PIÙ MODERNI ARMAMENTI E LA CRÈME DE LA CRÈME DEGLI STRATEGHI MONDIALI IN UN ANNO E MEZZO NON È RIUSCITA A CACCIARE QUATTRO RUSSI DELL'UCRAINA: GLI È MANCATO QUALCUNO CHE SAPESSE CUCINARE IL RANCIO PER LA TRUPPA!

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

evgeny prigozhin

Caro Dago, la marcetta su Mosca del pelato non ha avuto come ideale colonna sonora la "Cavalcata delle Valchirie" di Wagner, ma il motivo della Tarantella Napoletana: "ta-tatà ta-tatà etc." Leo Sclavo

Lettera 2

Caro Dago, immigrazione, la commissaria dei diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic: "Umanità di Lampedusa esempio per tutti". Ma certo, siamo i più "buoni", cioè i più "stupidi". Nessuno è più ingenuo nel farsi raggirare come lo siamo noi! Ci rifilano qualunque storia...

Baldassarre Chilmeni

Lettera 3

vladimir putin parla alla nazione dopo il colpo di stato di prigozhin

Caro Dago, la Danimarca avvia l'addestramento dei piloti ucraini sui caccia su F-16. ? E a cosa dovrebbero servire gli F-16? È da sabato che tutti, ma proprio tutti, dicono che la Russia di Putin non esiste più. A meno che non ci abbiano raccontato una marea di balle, gli ucraini non hanno bisogno di altre armi...

Tommy Prim

Lettera 4

Il tentato golpe solleva molti interrogativi e crepe nell'apparato di potere in Russia che ha dinamiche simili a uno stato medievale. Putin ha destabilizato il Paese e tutti, dalle veline del minculpop che lo sostengono, sono rimasti scottati dal tentativo di rivolta della brigata Wagner.

SERGEI SHOIGU VISITA LE TRUPPE IN UCRAINA

Deve essere umiliante per Mad Vlad solo l'idea che dietro le quinte ci possano essere dei rasputin dell'apparato di sicurezza che si siano messi d'accordo con il capo della Wagner che ha osato sfidarlo. Le lotte per il potere sul successore sono tornate in auge tra i generali dell'esercito regolare, il deep state e gli oligarchi, che non vedono l'ora di infliggere il colpo di grazia definitivo all'autoproclamatosi Zar. Chi si fida più di Mad Vlad che vorrebbe tenere sotto controllo 'la grande Russia' ma non riesce a tenere a bada nemmeno il suo cuoco?

Impeto Grif

Lettera 5

evgenij prigozhin e vladimir putin 2

Caro Dago, pensioni minime, l'Inps conferma: a luglio arriva l'aumento. L'incremento è pari all'1,5% per l'anno 2023, e del 2,7% per il 2024. Cacchio! Ma ce li immaginiamo tutti questi anziani che al supermercato possono finalmente permettersi le mentine esposte in prossimità delle casse?

Fritz

Lettera 6

Caro Dago, Russia, il ministro della Difesa Shoigu e il capo di Stato Maggiore Gerasimov sono degli incapaci... E invece chi ha organizzato il ritiro degli Usa dall'Afghanistan per Biden che cos'era?

Dario Tigor

Lettera 7

DOMENICO QUIRICO

Caro Dago, Marco Albino Ferrari, da otto mesi direttore editoriale delle testate del Cai: «È anacronistico l'innalzamento di nuove croci in vetta». Ahi, ahi, ahi! In questi mesi estivi, mai fermarsi troppo in vetta senza una protezione dal sole sul capo....

Soset

Lettera 8

Caro Dago, ma i nostri commentatori, opinionisti, giornalisti esperti ed editorialisti sono consapevoli che nel descrivere la pochezza della Russia di Putin contemporaneamente denunciano l'inadeguatezza dei leader occidentali che dal 24 fenbraio 2022 ad oggi, in Ucraina, ancora non sono riusciti ad aver ragione di un "signore" così modesto?

A.B.

Lettera 9

kyriakos mitsotakis vittoria elezioni 25 giugno 2023

John Reese

Lettera 10

soldi trovati nel rifugio di prigozhin 1

Caro Dago, "Se qualcuno è caduto nella trappola lo scopriremo a poco a poco, o forse non lo scopriremo affatto". Così Domenico Quirico su "La Stampa" dopo avere ipotizzato che l'incompiuto golpe russo fosse stato organizzato da Putin in accordo con Prigozhin per far venire allo scoperto eventuali traditori. Beh, intanto nella trappola ci sono caduti tanti suoi colleghi e "colleghe esperte di cose russe" che, in editoriali degni di ultras del calcio, hanno festeggiato come ebeti il dimezzamento del potere di Putin...

Tas

Lettera 11

Caro Dago, Grecia, Mitsotakis trionfa: maggioranza assoluta con il 40,5% dei voti. La Meloni prenda nota: la linea durissima sui migranti, paga. La fa la Grecia e non può farla l'Italia? Se la premier, in materia, continua a compiacere Bruxelles, non si aspetti un gran risultato alle europee 2024.

Giuly

prigozhin

Lettera 12

Caro Dago, I giornali ci hanno informato dell' insegnante (?) che in 24 anni di servizio ha lavorato (male) solo 4. Non è la prima volta che si leggono cose simili, altre volte la scusa era una inesistente malattia, altre un abuso della 104. La domandona è: quanti casi simili ci sono in Italia non ancora venuti alla luce?

PS in relazione alla erogazione del Tfr ai dipendenti statali con notevole ritardo dall'uscita, qualcuno ha evidenziato la differenza con il datore privato. Sarebbe il caso di notare che dopo un breve periodo di assenze ingiustificato il dipendente privato viene licenziato, nel pubblico si può essere assenteisti a vita...

FB

kyriakos mitsotakis al seggio

Lettera 13

Esimio Dago,

elezioni regionali in Molise. Sulle prime pagine dei "giornaloni" neanche un trafiletto. Allora è proprio vero: "il Molise non esiste".

Bobo

Lettera 14

Caro Dago, e se Putin avesse scambiato quelli della Wagner, col passamontagna, per le "brigate del reddito di cittadinanza" pensando stessero andando a Mosca per sistemare marciapiedi e aiuole?

Bobby Canz

Lettera 15

Caro Dago, a proposito dell'insegnante destituita, ciò che lascia stupiti e perplessi è il fatto che sia stata destituita in quanto il suo insegnamento è stato ritenuto non valido, confuso etc etc. Nessuna sanzione o reprimenda per i 20 anni di assenze?

Ric