Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, domani primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Sta a Putin fermare la guerra... E a Biden continuarla.

Greg

Lettera 2

Caro Dago, "Quando ci sarà la lettura della sentenza il primo pensiero a chi lo rivolgerà?", così una giornalista Rai al fratello gemello di una delle vittime di Rigopiano... Grande professionalità!

Gildo Cervani

Lettera 3

Caro Dago, guerra in Ucraina. Se passa il principio che la Nato può armare e addestrare qualsiasi Paese in ogni dove - anche quando non fa parte dell'Alleanza - e che i vicini confinanti devono tacere perché si tratta della parte "buona" del mondo, siamo fritti: scoppieranno conflitti in ogni parte del Globo!

Tommy Prim

Lettera 4

Caro Dagospia,

buongiorno, sono un vostro lettore della prima ora, ed ho deciso di scriverle per esternare la mia delusione maturata nei vostri confronti. A mio modesto parere, vi state macchiando di uno dei peggiori "peccati" del giornalismo, la mancanza di obiettività.

Peccato che ricorra spesso, e in più argomenti da voi trattati. La vostra maggiore dote era il non essere tifosi di nulla e nessuno.

Distinti saluti.

Giuseppe Tolis

Lettera 5

Caro Dago, mentre bombarda l'Ucraina il dittatore Putin minaccia Moldavia e Transnitria. Chissà cosa si inventeranno i suoi fans italiani, da Conte a Berlusconi, Santoro e Travaglio per giustificarlo? Ah saperlo!

FB

Lettera 6

Caro Dago, Ignazio La Russa accetterebbe la notizia di un figlio gay "con dispiacere". E subito sui social Alessandro Gassmann parte in quarta: "Se avessi avuto un padre stronzo sarebbe stato un dispiacere"., Come no. Ha parlato il figlio del protagonista del film «Il sorpasso», con la "checca di campagna Occhiofino-Finocchio", nota battuta contro l'omofobia...

Gary Soneji

Lettera 7

Dago,

Qualcuno si era illuso che Putin volesse solo l'ucraina? Altro che attacco dell'occidente! Se non lo si ferma, ce lo ritroviamo a trieste, come ai bei tempi.

MP

Lettera 8

Caro Dago, da domenica gelo russo, termometri giù di 15°C e neve in pianura. Dopo l'attacco hacker di ieri, Putin tenta di fiaccarci con il freddo?

Camillo Geronimus

Lettera 9

Caro Dago, Andrea Bocelli ricorda Mario Mulas: "Grande fotografo e artista gentile e geniale". Non vorrei essere indelicato, ma non è un po' bizzarro che a ricordare la grandezza di un fotografo sia un non vedente?

Max A.

Lettera 10

Caro Dago, Meloni: "Quando gli hanno chiesto di Berlusconi, Zelensky ha tentato di gettare acqua sul fuoco. Poteva dire cose ben più pesanti e non lo ha fatto"". Interessantissima, questa. Ad esempio? Cos'è che avrebbe potuto dire che noi non sappiamo?

M.H.

Lettera 11

Caro Dago, nel viaggio in Ucraina Giorgia Meloni è rimasta colpita dalla "attenzione delle persone normali, una cosa che mi ha molto commossa". Ma dai! A 46 anni suonati davvero pensa che ci fosse qualcosa di spontaneo in tutto quello che ha visto?

Bug

Lettera 12

Caro Dago, forte esplosione nella zona ovest di Kiev. I russi hanno centrato il pallone gonfiato Zelensky?

Carlo Gradi

Lettera 13

Caro Dago, sicurezza, la Commissione europea ha chiesto a tutti i dipendenti con la app di TikTok installata sui dispositivi aziendali e su dispositivi personali con accesso al servizio di telefonia mobile della Commissione di disinstallarla al più presto. E quando tutti gli europei avranno l'auto elettrica chiederanno di disinstallare la batteria?

Lucio Breve

Lettera 14

Caro Dago,

Cosa c'è di più fascista della sinistra intollerante verso chi non condivide i loro pensieri??

Un caro saluto,

Mary

Lettera 15

Caro Roberto,

mi piace molto Dagospia. Leggendolo da anni ti chiedo: che Italia sarebbe senza Alba Parietti?

Marco Sostegni

Lettera 16

Caro Dago, Zelensky: "Mosca ha scelto la strada dell'assassinio e del terrore". E invece lui ha scelto la via della democrazia sciogliendo 11 partiti di opposizione?

Leo Eredi

Lettera 17

Caro Dago, Calenda:"Entro settembre partito unico con Renzi". Per gli italiani emozioni a non finire con questa unione e le primarie Pd.

A. Sorri

Lettera 18

Caro Dago sono un po' preoccupato per l'importanza della Presidenza italiana: alla fine la nipote di Mubarak ha funzionato, il "nipote" di Mattarella no...

Amandolfo

Lettera 19

Caro Dago,

ti spiego cos’è la vittoria e cosa è la sconfitta: considerando che se vince l’Ucraina questa diventa membro dell’UE e la ricostruzione del paese (almeno 1500 miliardi) la paga l’Unione Europea (cioè noi) mentre se vince la Russia l’Ucraina diventa Loro quindi pagano i russi, tu cosa preferisci?

Larry

Lettera 20

Caro Dago, domenica andrò a votare alle primarie PD per Elly Schlein. Sarà la volta buona che con un segretario donna multigender, alto borghese truccata da centro sociale, filogrillina, nessun programma ma tanti slogan, ci togliamo di torno il PD...

FB