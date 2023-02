POSTA! – CARO DAGO, ECCO PERCHÉ NEL PD HANNO PREFERITO ASPETTARE LE REGIONALI PRIMA DI ELEGGERE IL NUOVO SEGRETARIO. COSÌ POSSONO SCARICARE SU LETTA ANCHE LA COLPA DEL SECONDO DISASTRO ELETTORALE IN NEANCHE 5 MESI – IL PIANO DEI CINESI È CHIARO. INVIANO MIGLIAIA DI PALLONI SUGLI STATI UNITI. QUESTI LI ABBATTONO CON MISSILI DA 500.000 DOLLARI L'UNO. E VANNO IN BANCAROTTA

Caro Dago, cattura Matteo Messina Denaro, Mattarella: "È la supremazia della legge sulla mafia". "Supremazia" con uno che si è fatto 30 anni di latitanza?

Caro Dago, la Meloni si affanna tanto per correre a Kiev a baciare la pantofola a Zelensky, ma stando ai segnali che arrivano da Washington, a breve, raggiunto un tot di danni alla Russia, di quel che succede in Ucraina non fregherà più una mazza a nessuno.

Caro Dago, ecco perché nel Pd hanno preferito aspettare le Regionali prima di eleggere il nuovo segretario. Così anche la colpa del secondo disastro elettorale, in neanche 5 mesi, è sempre attribuibile a Letta che è già dimissionario e non al nuovo eletto che altrimenti avrebbe dovuto prendersi la responsabilità e lasciare pure lui.

Fa tanto piacere a tutti sapere che le Poste Italiane possono offrire ai cittadini una vastissima gamma di servizi di ogni genere!

Naturalmente tutta questa nuova attivita' esclude che il servizio postale possa occuparsi di bazzeccole insignificanti come recapitare un pacco o lasciare un avviso nella cassetta della posta se il destinatario non e' in casa.

Gli ingenui cittadini che si sono illusi di poter usufruire di questo servizio sono stati fortunati se il pacco e' stato fatto tornare al mittente, magari lanciandoglielo nel giardino senza nemmeno prendersi la briga di suonare il campanello ,i meno fortunati devono accontentarsi di perdere tempo a fare un inutile reclamo e dimenticare ......

Caro Dago, il piano dei cinesi è chiaro.

Inviano migliaia di palloni sugli Stati Uniti.

Questi li abbattono con missili da 500.000 dollari l'uno.

E vanno in fallimento.

Silvia Sardone, leghista (a proposito, devo prima salutare: “Padania libera!”) e fine intellettuale (non a caso il Mondo c’è la invidia), commenta da par suo il fatto che ascoltatori radiofonici dicano che sia incredibile che Fontana abbia vinto dopo la pessima gestione del Covid: “Sono tutti comunisti!”.

Il bravo Zanchini esclama “Eh la Madonna” e deve pure buscarsi il rimbrotto, e scusarsi…

(14.II.2023, ore 7 e 40, “RadioUno”).

Caro Dago il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg: "La priorità ora è consegnare i tank, i Leopard e gli altri che sono stati promessi, nonché i veicoli blindati di fanteria. Poi bisogna far sì che ci siano le munizioni". Incredibile! Mandano i tank, con tutti i costi che comporta portarli a destinazione, senza sapere se ci saranno le munizioni per utilizzarli? Ma hanno il cervello nelle scarpe? È così che buttano i soldi dei contribuenti?

Giacomo Francescatti

Caro Dago, La Stampa: "Inviati ed emissari di Washington stanno spiegando a Zelensky che questo è il momento chiave e che non si potrà andare avanti in eterno". Insomma, tempo qualche mese e Biden avrà scavalcato Berlusconi facendolo sembrare, sull'ex comico ucraino, una colomba.

Ulisse Greco

Caro Dago, Canone Rai, Salvini: "Bisogna ridurlo o eliminarlo". Se significa che poi sarebbe il Governo a tamponare le spese pazze di Viale Mazzini, non risulterebbe essere, tutro sommato, un gran cambiamento: i soldi arriverebbero da qualche nuova tassa mascherata. Solo in Italia si danno centinaia di migliaia di euro ad un comico per "leggere" in tv una cosa che tutti possono trovare gratis su Internet: la Costituzione.

Ezra Martin

Caro Dago,

chiediamoci perché i caccia che hanno intercettato gli ultimi “oggetti volanti” non hanno ripreso immagini. È molto strano. Chiediamoci perché, pur disponendo di cannoni da 20mm capaci abbattere qualunque “oggetto”, hanno invece usato i missili AIM-9X, che costano 400 mila dollari e che polverizzano l’oggetto rendendo poi impossibile identificarlo. Molto strano.

Quanto al pallone, nessuno lo userebbe per spionaggio, quando i satelliti spia hanno oggi una risoluzione delle immagini da 5 cm a 1 cm.

Il pallone pericoloso i cinesi lo hanno mostrato in una immagine nei giorni scorsi: provvisto di tre missili glider nucleari. I tre missili possono dirigersi su aree diverse del paese nemico ed esplodere nell’alta atmosfera provocando una tempesta magnetica che frigge tutta l’elettronica a terra e mette KO per mesi le reti elettriche. Bloccati trasporti terrestri e aerei, banche, comunicazioni, internet… Peggio di una bomba nucleare.

Caro Dago, ammettere la sconfitta è da sportivi, arrampicarsi sugli specchi è da ridicoli. Nessuno nega l'astensionismo anche se ritengo che almeno il 10% degli astenuti, pur volendolo, non abbia potuto - per ragioni oggettive - andare a votare.

Quando però si prova a sminuire con l'alibi dell'astensionismo la vittoria altrui, si ammette di fatto l'incapacità di motivare ed attrarre gli elettori, con il rischio quindi di trasformare la sconfitta in disfatta .

Antonio Pochesci

Caro Dago, anche la scorsa domenica il pubblico da Fazio indossava le mascherine. Invece Fazio, la Littizzetto e gli ospiti erano liberi. Credo sia l'unica trasmissione !Che succede? Il virus imperversa solo in quello studio?

L'attaccamento di Luciano Nobili a Renzi e al suo entourage fa quasi tenerezza e suscita ammirazione. Resta il fatto che i tempi della partita a bigliardino con Matteo e Lotti sono ben lontani e a fine mese qualcosa si deve portare a casa per campare... chissà che ora le sirene del PD non diventino più piacevoli...

chi opina e prevede diventa opinionista informato, con anticipazioni in stile Ciapa Nò! E' il caso di veggenti opinionisti del calcio, specializzati di news della compagine AS Roma, tipo quelli che anni addietro indicavano in De Rossi Daniele il "Capitan Futuro", con Totti in piena forma, poi inserito nel top team della Maggica, adesso prossimo allenatore a giugno nel post Mourinho.

Che sia una conferma della suddetta serie, i tifosi meritano altro.

Caro Dago,

ma dopo le nozze chimiche tra le due Rose (Rosa Chemical e Rose Villain), qualcuno si è accorto che il riadattamento musicale della canzone 'America' di Gianna Nannini sembra essere basato su 'Uprising' dei Muse? Non un brano secondario della band britannica.

Sei d'accordo anche tu?

Caro Dago, Oscar Pistorius, l'atleta paralimpico condannato a 13 anni e 5 mesi per aver ucciso la fidanzata, "a fine mese potrebbe uscire dal carcere: vuole venire in Italia". Possibile che noi dobbiamo prenderci tutta la feccia?

