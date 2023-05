POSTA! – CARO DAGO, EFFETTO SCHLEIN ALLE COMUNALI, LA DESTRA RINGRAZIA FRANCESCHINI E DE BENEDETTI! AVANTI IL PROSSIMO SEGRETARIO – MA IL VOLO SUL PALCO DI SPRINGSTEEN AD AMSTERDAM JE L’HA GUFATO LO “STUPEFATTO” MANUEL AGNELLI? – FAZIO E LITTIZZETTO HANNO DATO L’ADDIO AI LORO TELESPETTATORI. SPROVVISTI DI FAZZOLETTI BIANCHI, HANNO SALUTATO SVENTOLANDO…

Lettera 1

Reverendissimo Dago,

ma il volo sul palco di Springsteen ad Amsterdam je l' ha gufato lo "stupefatto" Manuel Agnelli ?

Tuo Mullah

Lettera 2

Caro Dago nel '90 in tarda serata in banlieue a Parigi mi trovai il mitico Gabriel Pontello che usciva dal fioraio sotto casa con un cestino immenso di fiori ed entrava in una grossa jeep non ancora di moda...

Cordialmente

Amandolfo

Lettera 3

Dago colendissimo,

ahimè, il tempo passa e gli intellettuali della Garbatella University si mostrano per quello che sono. La gestione del PNRR sta andando a sbattere? Il problema è la Corte dei conti. Il PNRR sta imbarcando acqua? La colpa è del precedente governo. Il PNRR sta evaporando? Il problema è l’opposizione (come se Schlein/Conte sapessero di che cosa si sta parlando!).

Basta una occhiata “lombrosiana” al nucleo forte del governo, per capire che – di loro – avrebbero qualche difficoltà a gestire un negozio di frutta e verdura. Adesso trattano miliardi di euro come fossero zucchine e cetrioli.

Saluti da Stregatto

Lettera 4

Caro Dago, Fabio Fazio, "Grazie Rai sono stati 40 anni bellissimi". Ha ringraziato anche i pagatori di canone?

F.T.

Lettera 5

Caro Dago, Milano, trans presa a manganellate: agenti denunciati per tortura. La 41enne Bruna è stata chiusa in auto per venti minuti ammanettata, con spray al peperoncino negli occhi e insultata con frasi del tipo "fr*cio di merda" e "trans basta*do". La polizia locale della Milano "inclusiva e tollerante" governata dal sindaco Pd Beppe Sala!

Eli Crunch

Lettera 6

Caro Dago

Ieri sera Fazio e Littizzetto hanno dato l’addio ai loro telespettatori. Sprovvisti di fazzoletti bianchi hanno salutato sventolando banconote di grosso taglio.

Saluti, Usbergo

Lettera 7

Caro Dago, Abbiategrasso (Milano), studente di 16 anni ferisce in classe la professoressa con un coltello. Un compagno: "Non era agitato". Magari ha voluto solo fare il "numero" sperando che poi lo invitino in tv come quelli che imbrattano monumenti e opere d'arte...

Max A.

Lettera 8

Dagosapiens, studente accoltella l’insegnante. “Dopo il Covid i ragazzi vanno fuori di testa per un voto negativo”, dice il professore. Ecco, e bravo il prof: adesso diamo la colpa al Covid, poveri ragazzi!

Vittorio Exprofmadiunaltrotipo ExInFeltrito

Lettera 9

Caro Dago, tutto sommato mi sono sembrate molto deboli le critiche alla Meloni che parla di "pizzo di Stato" a proposito del controllo dell'evasione dei commercianti, i piccoli dice lei. Io trovo che sia una dichiarazione gravissima che colpisce a 3 livelli: ferisce i lavoratori dipendenti e i pensionati (sai che stipendi e pensioni quelli italiani),tassati alla fonte; quasi deride i commercianti corretti che pagano il dovuto ;incoraggia gli evasori a perseverare. Per non parlare della figura di m. che fa a livello internazionale.

Paloma

Lettera 10

Caro Dago, Papa Francesco ha consegnato a Sergio Mattarella il Premio internazionale Paolo VI. Ma dai! Si premiano tra loro. Peggio degli Oscar e dei Nobel...

Simon Gorky

Lettera 11

Caro Dago, le forze armate ucraine hanno intercettato 37 missili da crociera e 29 droni da combattimento russi lanciati sul suo territorio in una nuova ondata di attacchi aerei durante la scorsa notte. Ormai è come al Luna park: quanti centri? Zelensky preferisce l'orsacchiotto di peluche o la paperella galleggiante gonfiabile? Se va tutto così meravigliosamente bene, come mai i russi non se ne vanno?

P.T.

Lettera 12

Caro Dago, la procura di Brescia ha chiesto al Tribunale dei Ministri di archiviare l'indagine nei confronti dell'ex premier Giuseppe Conte e dell'ex ministro della Sanità Roberto Speranza finiti indagati per la gestione della prima ondata di Covid nella bergamasca.

Ma figurarsi se possono aver sbagliato qualcosa! Per difendersi i due giustamente direbbero: "Abbiamo seguito le indicazioni degli esperti, delle Chiara Ferragni della Scienza..." e verrebbe giù tutto. I familiari e i parenti delle vittime si rassegnino: il banco non può perdere.

Ferguson

Lettera 13

Caro Dago,

La descrizione della pizza da 2000 dollari di chef Bae, ammannita con pesto "vegano" ( come se il pesto si facesse con la carne nella ricetta del pesto) e fichi caramellati al miele neozelandese (nientemeno...) mi ha ricordato due immortali capolavori:

La descrizione ironica della cena cafonalissima del parvenue Trimalcione nel "Satiricon" e "l'apprezzamento dei commensali" di detta pizza mi ricorda quello dei cortigiani imbecilli dell'imperatore, che si esibiscono in lodi sperticate dei suoi vestiti inesistenti per non sembrare stupidi.

A'ridatece Petronio,Andersen e la pasta e fagioli!!!!

Giovanna Maldasia.

Lettera 14

Si dava per scontato che il Tesoro non sarebbe stato in grado di pagare le proprie obbligazioni e il congresso incapace di aumentare il tetto del debito, blateravano come scenario probabile il "fallimento" degli USA . Come se il default non fosse dipeso dalla crisi energetica e le conseguenze economiche della pandemia ma solo per la lista della spesa a Kiev (Tra l'altro come può il tetto del debito equivalere a 32 miliardi e spendere la cifra mostre di 100 miliardi in aiuti militari). Che fessi.

Gli USA sono una gioiosa macchina di soldi. La California da sola supera il PIL di UK con poco più della metà della forza lavoro. E lo stesso vale per New York, Texas, Florida nel confronto con altri stati del mondo. Solo l'industria del gioco d'azzardo contribuisce ogni anno all'economia per 250 miliardi di $. A parte il fatto che sarebbe intervenuta la Federal Reserve, il Congresso avrebbe potuto trovare subito una soluzione aumentando le tasse per i super ricchi che amministrano Las Vegas.

Impeto Grif

Lettera 15

Caro Dago, effetto Schlein, la destra ringrazia Franceschini e De Benedetti! Avanti il prossimo segretario...

FB

Lettera 16

Non mi sorprende che Magalli sia fuori dalla RAI, e furoreggi uno come Guardì. Siamo un Paese fatto al 90% di stupidi, le conseguenza non possono uscire fuori dalla traccia.

Giuseppe Tubi

