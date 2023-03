POSTA! – CARO DAGO, ELLY SCHLEIN HA CHIESTO A PIANTEDOSI DI DIMETTERSI, MA DOPO CHE IL MINISTRO HA RIFERITO IN AULA, LA NEOSEGRETARIA PD NON HA RITENUTO OPPORTUNO FARE ALCUN INTERVENTO. FORSE PERCHÉ TUTTI L'AVEVANO VISTA ARRIVARE? – IL MANDATO DEL MINISTRO PIANTEDOSI È ORMAI ASSIMILABILE A UN “INCARICO RESIDUALE” – ARRESTATO IL QUARTO SCAFISTA DEL NAUFRAGIO A CUTRO. SCOMMETTIAMO CHE IL PD SMANIA PER MANDARE UNA DELEGAZIONE A VISITARLO IN CARCERE?

Caro Dago, Franco Mari, parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra, sui locali che ospitano i migranti sopravvissuti al naufragio di Cutro: «Sarebbero utili come spazio coperto per un gregge di pecore». Ma certo. Bisognava mandarli dalla famiglia del suo collega di partito Aboubakar Soumahoro...

Caro Dago, Elly Schlein ha chiesto a Piantedosi di dimettersi, ma dopo che il ministro ha riferito in Aula, la neo segretaria Pd non ha ritenuto opportuno fare alcun intervento. Forse perché tutti l'avevano vista arrivare?

Caro Dago,

spiace che il mondo radical chic, ossia chi per moda o convenienza, professa idee anticonformistiche e tendenze politiche radicali (Treccani), debba purtroppo constatare che in Grecia sparano alle carrette del mare, e che in Inghilterra il premier Rishi Sunak accelera su un testo che renderà un crimine gli attraversamenti a bordo di imbarcazioni di fortuna. Spiace pure per coloro che radical chic non sono, ma che per coerenza non vorranno più visitare le isole greche, o Londra nei week-end.

A loro tutta la mia comprensione

Esimio Dago, con tutte queste dagonota sulla prossima caduta del governo Meloni ti stai facendo troppo sangue amaro, e peraltro inutilmente. Ti conviene fartene una ragione o, in alternativa, farti consigliare da Grillo un buon fornitore di Maalox.

Caro Dago,

mi fa sorridere l’idea che un navigato politico come Fini possa, come lui afferma, essere stato ingannato dai Tulliani.

Io resto convinto invece che sia lui che, sulla vicenda dell’appartamento a Montecarlo, abbia imbrogliato fino all’inverosimile gli italiani e che continui a cercare di imbrogliarli sostenendo di essere una vittima dei Tulliani.

Il lupo perde il pelo ma non il vizio.

Stimato Dagospia, il mandato del Ministro Piantedosi è ormai assimilabile ad un "incarico residuale".

Viva cordialità, Federico

Caro Dago,

divertente intervista di Bianca Balti a Belve: a parte l’ottimo italiano incluso il corretto uso di congiuntivi, simpatica, disarmata, e libera nel dire senza filtri di sorta cose (apparentemente) semplici e pazzarelle, mai cadendo nel “giustificarsi” della tipica intervista incalzante mirata a prendere in castagna l’ospite di turno

Caro Dago, è ormai una tradizione consolidata di associare i maggiorenti del PD ognuno al suo insaccato . Ora gli emiliani mortadella e culatello sono già occupati. Per la nuova segretaria di origini svizzere sarà meglio rivolgersi al campo dei formaggi: gruyere potrebbe andare benissimo, anche perché è sicuramente un formaggio multigender, pieno di buchi com'è.

Caro Dago, nel centro dove sono ospitati i migranti sopravvissuti al naufragio di Cutro, donne e uomini condividono lo stesso bagno. Beh, come a Montecitorio ai tempi di Vladimir Luxuria...

Caro Dago, Nord Stream, indagine tedesca propende per la pista Ucraina. Carino da parte di Zelensky sabotare il gasdotto che portava il metano all'Europa. Avrà usato le bombe che gli mandiamo noi?

Caro Dago, non capisco come mai le migliori "risorse" del PD, da Orlando a Zingaretti, dalla Boldrini alla neoentrata Schlein, impieghino le loro capacità e impegno per "combattere il fascismo" una entità scomparsa il Italia negli anni 40. Forse perché combattere crisi economica, disoccupazione, problemi della sanità, disabilità e tanti altri temi concreti comporterebbe avere idee, soluzioni, programmi, tutte cose che a sinistra sono scomparse dai tempi di Berlinguer. Molto meglio e più facile combattere inesistenti fantasmi che affrontare problemi veri...

Caro Dago, ho letto suo tuo "disgraziato sito" l'intervento di Travaglio a un giorno da pecora, da lui mi dividono idee e molte sue simpatie politiche, vedi Conte, ma è sicuramente una delle penne più attente e incisive rimaste, e si legge sempre volentieri. Mi ha sorpreso e piaciuta la frase sulla Schlein, "deve ancora dimostrare tutto, ora siamo nella fase delle supercazzole". Cosa nella quale la neo stellina dem sembra primeggiare...

Caro Dago, Stoltenberg: "Non possiamo escludere che Bakhmut possa cadere nei prossimi giorni, questo non sarà necessariamente una svolta nella guerra ma evidenzia solo che non dobbiamo sottovalutare la Russia e dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina". Invece di girarci tanto attorno non era più onesto dire che le cose si stanno mettendo male?

Caro Dago, naufragio di Cutro, in Parlamento Elly Schlein non dice mezza parola! Pensa di essere stata eletta solo per mostrare i denti?

Caro Dago, arrestato il quarto scafista del naufragio a Cutro. Scommettiamo che il Pd smania per mandare una delegazione a visitarli in carcere?

Caro Dago, nuovo reddito di cittadinanza: chiunque troverà la carta smarrita da altri potrà affermare "È Mia"!

Caro Dago, dl Superbonus, pressing bipartisan per possibilità di compensare con F24. Facciamo così: intervengano gli F-16 e non se ne parli più!

Caro Dago,

Covid, Matteo Bassetti: "Andare a sindacare sulle decisioni prese a inizio pandemia è un esercizio profondamente sbagliato". Giusto. Anche perché le persone - basta chiedere in giro - sono assai più preoccupate per quelle prese dopo. Se hanno tenuta nascosta la gravità della situazione per non suscitare panico, avranno fatto lo stesso coi possibili effetti collaterali dei vaccini nel lungo periodo?

Caro Dago, migranti, barca naufraga al largo di Lampedusa: 38 persone in salvo. Immaginiamo lo sconcerto della sinistra: come mai il Governo non ha lasciato affogare anche questi?

Lucio Breve

