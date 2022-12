POSTA! – CARO DAGO, GIORGIA MELONI: “L'ORIZZONTE È DI 5 ANNI. DRAGHI? SENTO IL PESO DELL’EREDITÀ”. ANCHE NOI! L’INFLAZIONE CI MASSACRA TUTTI I GIORNI – “CARO DAGO, MATURITÀ 2023, VALDITARA: "SI SVOLGERÀ COME PRIMA DEL COVID". SIGNIFICA CHE NON CI SARANNO PIÙ IL 110% DI ALUNNI PROMOSSI COME SE AVESSERO DIRITTO A UN SUPERBONUS?”

Riceviamo e pubblichiamo:

MEME SU PUTIN E IL GAS

Lettera 1

Dago,

gli aiuti per il caro energia, dimostrano la mancanza di programmazione dell'Italia. Invece di essere già avanti con fonti alternative o di essere autosufficenti con il nucleare moderno, si fa il gioco delle tre carte: tasse ai cittadini, che poi vengono restituite con gli aiuti sulle bollette esagerate, tramite altre tasse alle società energetiche. Un sistema contorto che produce disparità. Su molte cose si mettono dei prezzi fissi, perché su metano ed elettricità no?

MP

Lettera 2

GRETA THUNBERG

Caro Dago, all'ex kickboxer Andrew Tate che le chiedeva un indirizzo mail per mandarle l'elenco delle emissioni delle sue 33 automobili, Greta Thunberg ha risposto: "Si, per favore illuminami. Mandami un'e-mail a smalldickenergy@getalife.com (letteralmente, energiadelpenepiccolo@fattiunavita.com)". Dall'attivista svedese per il clima i soliti discorsi del cacchio!

Mario Canale

Lettera 3

Caro Dago, ma se siamo quasi tutti vaccinati, come mai tanto allarme sulla nuova ondata di Covid proveniente dalla Cina? Forse sui vaccini hanno sbandierato cose che non corrispondono al vero?

Ice Nine

GIANCARLO GIORGETTI E MATTEO SALVINI

Lettera 4

Dago,

Parlando da ex lavoratore autonomo, la flat tax non e', come dicono molti un regalo per pagare meno tasse, ma al contrario, pur semplificando gli adempimenti fiscali, ne fa pagare di piu'. E' un provvedimento per spot elettorali e l'opposizione che la demonizza, non sa di cosa sta parlando.

MP

Lettera 5

Caro Dago, Pd in lutto: non solo non si va all'esercizio provvisorio, ma il Governo ha anche raggiunto tutti i 55 obiettivi del Pnrr previsti per fine 2022!

Sandro Celi

Lettera 6

Caro Dago, Firenze, rubata statua Bambin Gesù da presepe Duomo. Una coppia arcobaleno che non aveva i soldi per affittare un utero?

Simon Gorky

giorgia meloni ursula von der leyen 3

Lettera 7

Caro Dago, ecco come un comico debba spendere 1.000 MILIARDI di euro (Zelensky) ha distrutto un paese ed essere al punto di prima, mentre i falchi della finanza dopo aver fornito armi per miliardi per la distruzione ora speculeranno sulla ricostruzione, che finanza di merda… (e non contiamo i morti)

Bobilduro

Lettera 8

Caro Dago,

la notizia dell'uomo disperato per i 20.000 euro in buoni postali inceneriti nel caminetto puzza tanto di fake news (oltre che di bruciato). Non tanto perché non possa succedere, quanto per il fatto che i buoni postali non possono essere emessi "al portatore" ma devono essere intestati ad uno o più nominativi.

Pertanto, in primis non ha senso nasconderli (solo gli intestatari possono incassarli), in secundis basta una denuncia di smarrimento per ottenerne un duplicato. Se lo scopo era far parlare dei buoni postali non sembra che la pubblicità sia particolarmente riuscita...

Gualtiero Bianco

buoni fruttiferi postali

Lettera 9

Caro Dago, Covid, Conte "Siamo prontissimi"

Salvini "Non ci faremo fregare come il M5S"

Dichiarazione fuori tempo massimo.

La volpe è già dentro il pollaio!

Saluti.

Chips.

Lettera 10

giuramento del ministro dell'istruzione e del merito giuseppe valditara

Caro Dago, Maturità 2023, Valditara: "Si svolgerà come prima del Covid". Significa che non ci saranno più il 110% di alunni promossi come se avessero diritto a un superbonus?

J.N.

Lettera 11

Caro Dago Covid, un nuovo test misura le difese dell'organismo contro il virus. Non sanno più cosa inventarsi per far soldi. A cosa serve se poi uno si imbatte in una variante diversa da quella testata?

Spartaco

DRAGHI MELONI

Lettera 12

Caro Dago, la guerra in Ucraina ad oggi è costata alle casse italiane 76 miliardi di euro solo per contenere l'impatto dei rincari energetici su famiglie e imprese. Ecco perché continuano a dire "le sanzioni funzionano" ma sempre senza indicare contro chi, funzionano.

E.S.

Lettera 13

Caro Dago, Governo, Giorgia Meloni: "Orizzonte è di 5 anni. Draghi? Sento peso eredità". Anche noi! L'inflazione ci massacra tutti i giorni...

Martino Capicchioni

MARIO DRAGHI GIORGIA MELONI - BY EDOARDO BARALDI

Lettera 14

Caro Dago, la Meloni: "Msi partito della destra democratica. 25 aprile? Parteciperò". Ma dai, ancora con le polemiche sul Msi dopo che abbiamo avuto al Quirinale un presidente che nel 1956 applaudiva i carri armati sovietici a Budapest?

Nereo Villa

Lettera 15

Caro Dago, Ucraina, la Meloni dice che andrà a Kiev prima della fine di febbraio. Sicura di non trovare Putin al posto di Zelensky?

Vic Laffer

Lettera 16

letizia ruggeri pubblico ministero del processo yara bossetti

Caro Dago, il gip di Venezia Alberto Scaramuzza ha disposto l'iscrizione nel Registro degli indagati del pm del caso di Yara Gambirasio, Letizia Ruggeri, per valutare un eventuale depistaggio da parte del magistrato. Che fiducia possono avere gli italiani nella giustizia se quelli che dovrebbero indagare depistano?

Marino Pascolo

Lettera 17

Caro Dago, ma è Conte e soci che garantiscono la sopravvivenza assistita ai percettori del RdC o sono quest'ultimi a garantire a loro la sopravvivenza politica ed un seggio sicuro al Parlamento vita natural durante?

Antonio Pochesci

Lettera 18

Almeno si è scaldato un po' quella signora che ha bruciato 20.000 euri. Lo stato italiano in un anno ha fatto bruciare 250 MILIARDI dei risparmi dei cittadini con l'inflazione a circa il 12 per cento annuo. Poi ancora con bonus energetici vari ci ha messo altri svariati miliardi per meglio rimpinguare la speculazione del tanto amato Libero Mercato santificato a Bruxelles!

buoni fruttiferi postali 3

Viva i tempi in cui c'erano i prezzi amministrati per i beni di prima necessità ed il singolo cittadino non era lasciato solo a combattere una lotta impari contro i colossi produttivi consorziati tra di loro.

Grazie

buoni fruttiferi postali.

Nicola