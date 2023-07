POSTA! – CARO DAGO, I GIORNALISTI DI REPUBBLICA SI DISSOCIANO DAI RAGIONAMENTI “CLASSISTI” CONTENUTI NELLO SCRITTO DI ALAIN ELKANN. SI RIBADISCE COMUNQUE CHE COLORO CHE HANNO VOTATO A DESTRA ALLE ULTIME ELEZIONI SONO SOLO UNA MASSA DI IGNORANTI – IL CIUFFO DI ANDREA GIAMBRUNO, COMPAGNO DELLA MELONI, HA SCATENATO IRONIA E VELENI SUI SOCIAL. RIPENSIAMO ALLA POLEMICA PER LE CRITICHE ALLE ACCONCIATURE DI GIOVANNA BOTTERI: CHISSÀ SE CHI SI È RISENTITO ALLORA HA PROVATO LO STESSO SDEGNO ADESSO...

ALAIN ELKANN IN TRENO - MEME

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Chi si lamenta del treno che va a Foggia poi si becca una scoreggia.

Signoramia

Lettera 2

Dago

Certamente Elkann e' un signore ricco e con la puzza sotto il naso, ma altrettanto certamente i giovani 'lanzichenecchi' sono privi di educazione, buon gusto e rispetto. Dare addosso ad uno e difendere la massa con lo slogan sono giovani, e' segno di come siamo messi.

MP

nubifragio a milano 4

Lettera 3

Caro Dago, per il 34,7% degli italiani troppo allarme su riscaldamento globale. Comincia a essere chiaro che tutto è finalizzato alla vendita di prodotti, con conseguente arrichimento, delle multinazionali green vicine alla sinistra?

Vic Laffer

Lettera 4

Caro Dago, gli eventi atmosferici di questi giorni, sono il risultato della "sensibilità ambientale" e lotta ai cambiamenti climatici del Pd al governo negli ultimi 10 anni! Bel lavoro, complimenti.

Diego Santini

Lettera 5

RYANAIR SU ALAIN ELKANN

Caro Dago, sono su un treno, ho una cartella di cuoio, indosso una giacca di lino, porto l'orologio, sto leggendo Camus in francese e il National Geographic in inglese, cosa potrà mai andare storto?

Olimpico il londinese

Lettera 6

Caro Dago, Ucraina, Kiev: 20enne uccisa da bombe a grappolo russe nel Donetsk. Mentre con le bombe a grappolo donate da Biden... solo "morti giuste"!

Lino

Lettera 7

Caro Dago, ma ci rendiamo conto che solo 4 mesi fa il verde Angelo Bonelli attaccava il governo sulla siccità portando le pietre del fiume Adige alla Camera e ora, con nubifragi e grandinate, arriva acqua da tutte le parti? Questo ne sa di eventi climatici quanto il mio bimbo di 4 anni ne sa di informatica!

Piero Nuzzo

ANGELO BONELLI CON DUE SASSI ALLA CAMERA

Lettera 8

Mon Dagò,

rievocato Proust nell' affaire Elkan - treno per Foggia - lanzichenecchi e cose varie, ricordo che il sommo Marcel scriveva: "snob è colui che appartiene ad una certa coterie" in senso trasversale. Ad oggi attualizzato, lo diremo per genti appartenenti ai mondi di sopra, di sotto e di mezzo che si restringono in esclusivi clan.

Per questo il direttore di Repubblica non ha autorizzato la stampa del comunicato di critica classista fatto dal comitato di redazione di Largo Fochetti in merito al suddetto affaire. Editore e direttore appartengono entrambi ad una ristretta coterie del mondo di sopra, per motivi culturali e per interessi economici e spirituali. Un ricordo al Foggia Calcio di Zeman dal mondo di sotto.

peprig

Lettera 9

ALAIN ELKANN - LANZICHENECCHI - VIGNETTA VY LE FRASI DI OSHO

Caro Dago, quando la sinistra è al governo le nomine RAI, e quelle di tutte le istituzioni con persone "affiliate" sono un esercizio di democrazia. Se la stessa cosa lo fa per la prima volta un governo di destra è arroganza del potere...ma cresceranno mai quei ragazzi di sinistra?

FB

Lettera 10

Caro Dago, parlamentare ucraino, dello stesso partito di Zelensky, avvistato in vacanza alla Maldive... Solo gli imbecilli che ci governano non riescono a capire che questi le armi se le rivendono per fare i soldi e poi ridono come pazzi per quanto siamo stupidi!

Ferguson

Lettera 11

Spettabile Dago,

ALAIN ELKANN IN TRENO - MEME

uno degli effetti più evidenti del caldo che fonde le meningi già labili di suo del giornalismo italiano (di quello straniero non mi curo) è quello di dedicare tutto questo spazio e questo tempo a uno scritto di Alain Elkann, di fatto strappandolo dall'anonimato che gli è consueto, e scalzando addirittura la già soporifera polemica su Facci.

Siccome fa effettivamente caldo, proporrei un interludio di silenzio, di ombra mediatica, all'interno della quale l'estensore potrà tornare in quel limbo inane che gli è tipico, e noi a qualche giorno di meritata pausa; almeno fino alla prossima, ennesima, stremante polemica da roto-ricalco.

Cordialmente, Giorgio Betti

Lettera 12

andrea giambruno

Caro Dago, un report di Bankitalia indica che le temperature medie in Italia sono aumentate di circa 2° C dall'inizio del secolo scorso con "un impatto negativo sulla crescita del Pil". Se il trend rimanesse questo, in uno scenario intermedio, con un aumento di temperatura di +1,5° C, il Pil frenerebbe tra il 2,8 e il 9,5 per cento al 2100.

Ma come, in 23 anni, da inizio secolo, la temperatura è aumentata di 2 gradi e "se il trend rimane questo" nei prossimi 77 anni la temperatura aumenterà di 1,5 gradi??? È la logica del "vi stiamo prendendo per il culo"?

Rob Perini

Lettera 13

ANDREA GIAMBRUNO

Caro Dago, non conosco personalmente il signor Elkann, né ho mai letto i suoi libri; ho, invece, letto il suo conciso articolo su quanto ha potuto testimoniare nel suo viaggio in treno verso Foggia, e ha perfettamente ragione! La maleducazione di moltissimi italiani, giovani o vecchi, è insopportabile, uno schifo. Ancor più schifoso e ridicolo che tutti gli diano addosso, a partire dal CdR di Repubblica. Viva Elkann e tutti gli italiani che, infischiandosene della δ?ξα, gridano il loro sdegno contro questo volgare imbarbarimento. Cordialità

Gianluca Belotti

andrea giambruno

Lettera 14

Caro signor Gian Paolo Serino,

In merito alla sua difesa del diritto allo snobismo di chi, bene o male, ha sempre ricevuto anche dallo stato privilegi (yes) che noi comuni mortali nemmeno ci possiamo sognare,

Io sto con Umberto Eco:

W i Franti!!!

Giovanna Maldasia

MICHELA MURGIA CHIARA VALERIO alessandro giammei

Lettera 15

Mio caro Dago,

ti pongo questo dilemma: come sarebbe stata la scena del treno se al posto di Elkann ci fosse stato il compianto Silvione? Me la immagino…prima qualche battuta sul calcio, poi grandi e metafisiche discussioni sulla gnocca, tonnellate di barzellette e infine selfie per tutti (magari con lui che indossava il cappellino e a commentare “mi fate sentire sempre giovane!”)! E tutti poi a votarlo! Da Proust si sarebbe facilmente passati a Totò (ma anche questa è cultura, checché ne pensino i radical)

Besos,

MICHELA MURGIA E ROBERTO SAVIANO

Sergius

Lettera 16

Caro Dago,

perdonami questa missiva tardiva, ma l'ho visto solo ora sul tuo sito vorrei sapere una cosa sola: esattamente l* Murgia che si veste in Dior come una Ferragni qualunque al suo di matrimonio (altra grande icona di sinistra e di femminismo, sia chiaro), in che senso sarebbe contro gli stereotipi?

Il bianco? La marca più sognata dalle donne danarose di mezzo Occidente? La scritta/slogan in inglesss per essere international (ma io almeno mi sarei aspettata una qualche chicca in sardo)? la marchetta - o scusami, product placement - del suo ultimo testo è tristissimo e non originale? Il matrimonio open - in altri tempi chiamata poligamia - che pratica anche un cantante come Pupo?

michela murgia alessandro giammei festa queer

Scusami, e l'armocosa che dice? Mi spiace per lei e per la sua salute, davvero; ma trovo che una cosa così ridicola definisca il corto circuito e la povertà di contenuti in realtà della sinistra.

Saluti alle icona di sinistra in Dior,

Lisa

Lettera 17

Caro Dago, Ferragni in Sicilia, Codacons: "Ospite non gradita, lasci immediatamente l'isola". Premesso che non abbiamo alcuna simpatia per l'influenzer, ma questi chi si credono, i padroni dell'isola? Peggio loro di lei

Bug!

Lettera 18

Caro Dago,

JOE BIDEN E GIORGIA MELONI

i giornalisti di Repubblica si dissociano dai ragionamenti classisti contenuti nello scritto di Alain Elkann. Si ribadisce comunque che coloro che hanno votato a destra alle ultime elezioni sono solo una massa di ignoranti.

Tonyborg

Lettera 19

Caro Dago,

Il ciuffo di Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, ha scatenato l'ironia e le critiche, sui social e non solo. Ripensiamo alla polemica per le critiche rivolte alle acconciature di Giovanna Botteri. Chissà se chi si è risentito per le critiche rivolte alla giornalista, abbia provato lo stesso sdegno per le quelle rivolte al bel Giambruno.

Non credo... TU UOMO beccati le battute e le critiche, a maggior ragione che la tua compagna è a capo del governo di destra!

Un caro saluto,

Mary

joe biden giorgia meloni vertice nato vilnius 2

Lettera 20

Caro Dago, stasera Giorgia Meloni sarà a Washington per la prima visita ufficiale alla Casa Bianca. Speriamo che Sleepy Joe indovini, non diciamo la nazionalità, ma almeno nome e cognome della mostra premier!

ABBRACCIO GIORGIA MELONI JOE BIDEN - G7 HIROSHIMA JOE BIDEN GIORGIA MELONI - G7 HIROSHIMA

Neal Caffrey