Caro Dago, Zelensky totalmente fuori dalla realtà. Continua a dire di non volersi confrontare con Putin. Volenti o nolenti da sempre la pace si fa col nemico. Comunque non si preoccupi: prima delle presidenziali Usa 2024 sarà Biden a dirgli con chi deve trattare!

Matt Degani

Caro Dago, in Francia il Senato ha approvato l'articolo chiave del progetto di riforma delle pensioni che innalza l'età di pensionamento da 62 a 64 anni. Catturati dal lavoro. Sessantaduenni ridotti a sperare che buttino la chiave!

E.S.

In fin dei conti, Montanelli e Minzolini hanno molto in comune, oltre ad essere stati direttori de “Il Giornale”: l’iniziale del cognome, e sempre nel cognome qualche “n” e “i”.

Giuseppe Tubi

Caro Dago, Inps, Tridico: "Non credo che lo Spid verrà superato". Come Speedy Gonzales nei cartoon: insuperabile!

Neal Caffrey

Caro Dago, Delmastro - Donzelli: il duo canterino che - come leggevo ieri sul tuo sito - sembra andato in letargo su volere della Meloni. In letargo sembra caduta anche la Procura di Roma che ad un mese dalla denuncia, nonostante che il fatto imputatogli sia stato accertato e non contestato dall'indagato Delmastro, non lo ha ancora giuridicamente qualificato come reato o no.

Prendiamo esempio dal VAR nel calcio: se si tratta di un potenziale rigore, la valutazione spetta all'arbitro, ma se si tratta di un fuorigioco, trattandosi di un episodio oggettivo, o è fuorigioco o non lo è. Quindi o è reato o non lo è. Tertium non datur

Antonio Pochesci

Caro Dago,

ho capito bene? Io faccio a meno di eliminare lo yogurt già scaduto ma spesso ''buono oltre'', così quello che avrei dovuto ricomprarmi rimane negli scaffali del supermercato; ci penserà poi a suo tempo il supermercato a eliminarlo per sovrabbondanza di merce invenduta. A meno che non si imponga all'industria casearia di produrne di meno. Et voilà, les jeux sont faits.

Tonyborg

Caro Dago, Ue, Borrell: "A Zaporizhzhia situazione molto pericolosa. Forte aumento del rischio di un incidente nucleare". E allora oltre a inviare "armi per la pace" si inviino anche "armi per evitare l'incidente nucleare". Ci vuole tanto?

Theo

Caro Dago, sprechi alimentari, la Commissione Ue ha proposto di rendere più chiara la data di scadenza degli alimenti, aggiungendo una nuova dicitura: "Spesso buono oltre". Ma ci faremo dire da questi anche quando dobbiamo andare al bagno? La data di scadenza vale - e non deve essere superata - solo per chi deve vendere il prodotto. Una volta a casa è da cretini buttare via qualcosa che è integro, di aspetto normale e non puzza. Non c'è bisogno di essere presi per la manina dai burocrati di Bruxelles!

F.T.

Caro Dago, ho letto oggi che una delle prossime battaglie del PD a guida Schlein sarà il "matrimonio egualitario". Mi permetto di ricordare che a forza di farlo più "uguale" possibile a quello eterosessuale per la regola del "gioca dell'oca" alla fine si ritorna al punto di partenza: matrimonio tra uomo e donna...

Amandolfo

Caro Dago, notizia di oggi: «Nord Stream, Medvedev: "Lupi solitari dietro sabotaggio? Siamo a Hollywood"». Dagospia ieri: «Gli americani non sanno che inventarsi: per negare di essere dietro al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream si inventano un fantomatico "gruppo pro-Ucraina"». Anche Medvedev tra i lettori del sito?

P.T.

Caro Dago, Carlo De Benedetti su Elly Schlein. «Io l’avrei votata ma non sono andato ai seggi perché mia moglie avrebbe votato Bonaccini e così non sarebbe servito a nulla». Come no. Se avesse voluto votarla per davvero bastava dire alla moglie che usciva a comprare il vino...

John Reese

Caro Dago, a leggere le indiscrezioni sulle prime iniziative parlamentari del PD della Schlein, sembra di leggere il programma di un collettivo di un centro sociale piuttosto che quello del principale partito di opposizione. Per fortuna che a difendere i diritti dei pensionati, i privilegi dei lavoratori delle municipalizzate ci pensa il buon Landini...

FB

Travaglio scrive che Minoli non sarebbe credibile essendo stato craxiano, martelliano, berlusconiano, veltroniano, prodiano, montiano e renziano; detto da uno che ha appoggiato Di Pietro, Ingroia, Grillo e Conte non è proprio esempio di coerenza.

Angelo Giordano

Caro Dago,

ogni giorno una nuova faccia di lolla che accusa gli ucraini di avere aggredito la Russia. Non meraviglia perchè la disinformazione anche sfacciata è sempre stata una specializzazione particolare del KGB, del quale Putin era alto funzionario.

Ora però il problema non è se Putin abbia spedito casse di bottiglie di vodka a Tizio o a Caio, il problema è cosa ne ha fatto chi le ha ricevute.

Sembra che ci sia continuamente gente che quelle bottiglie se le scola subito appena arrivano, a gargarozzo e tutte insieme. Cincinnato 1945

Hai capito il provolone (Joe)?!

Giuseppe Tubi

