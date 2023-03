POSTA! – CARO DAGO, IERI SCHLEIN ELETTA SEGRETARIO DEL PD. DA OGGI COMINCIA IL COUNTDOWN PER LE DIMISSIONI – UNA VOLTA PER TUTTE. CI STAVA FARE DEGLI ERRORI IN PANDEMIA, MA NON LE CRESTE SULLE MASCHERINE – OSCAR 2023, "EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE" TRIONFA CON 7 STATUETTE. E NON HANNO NEMMENO RISCHIATO DI VEDERSELE CONSEGNARE DA ZELENSKY!

GIUSEPPE CONTE E ROBERTO SPERANZA AL SENATO CON LE MASCHERINE

Lettera 1

Dagovski,

Una volta per tutte.

Ci stava fare degli errori in pandemia, ma non le creste sulle mascherine.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, Oscar 2023, "Everything Everywhere All at Once" trionfa con 7 statuette. E non hanno nemmeno rischiato di vedersele consegnare da Zelensky!

Ugo Pinzani

letta schlein bonaccini

Lettera 3

Caro Dago

Ieri Schlein eletta segretario del PD. Da oggi comincia il countdown per le dimissioni.

Saluti, Usbergo

Lettera 4

Esimio Dago,

grande indignazione per il karaoke di Giorgia Meloni e Matteo Salvini sulla base della "Canzone di Marinella" di De Andrè a pochi giorni dalla tragedia di Cutro. Poteva andare peggio: avrebbero potuto cantare "Titanic" di De Gregori...

Bobo

matteo salvini canta con giorgia meloni alla festa di compleanno.

Lettera 5

Caro Dago,

Elsa Fornero: "Ai francesi basta nominare la riforma delle pensioni perché scendano in piazza. Un riflesso condizionato dei nostri cugini d'Oltralpe". Effettivamente non si capisce di cosa si lamentino i francesi: la loro riforma delle pensioni non è mica stata scritta da Elsa Fornero...

Gualtiero Bianco

Lettera 6

Caro Dago, ieri un bombardiere americano B-52 ha sorvolato i Paesi baltici alleati della Nato spingendosi fino ai confini della Russia e poi ha sfiorato Kaliningrad, la fortezza missilistica di Putin incastonata nel territorio della Polonia. Joe Biden ha rubato la droga a suo figlio Hunter? Invece di acqua continua a gettare benzina sul fuoco?

J.R.

naufragio barchino migranti acque libiche 1

Lettera 7

Caro Dago, migranti, allarme dagli 007 italiani sulla situazione esplosiva delle imminenti partenze dalla Libia. Oltre 685mila migranti sarebbero pronti a imbarcarsi per raggiungere le coste italiane. Speriamo li buttino in mare a grandi gruppi e non col contagocce. Altrimenti passiamo tutto il 2023 a parlare di questi anziché dei problemi degli italiani!

P.T.

Lettera 8

NICOLA PORRO

Eccelso Roberto,

Nicola Porro è un liberale prodigo e generoso. Mi ospitò varie volte a casa sua a Milano, quando, da craxiano demonizzato - dipinto come "grande vecchio" non dell'ufficio, bensì del "covo" di via Boezio -, diseredato e morto di fame, chiedevo un letto ambrosiano agli amici come Nicola Porro e Filippo Facci.

FILIPPO FACCI

Andavo a raccontare l'altra verità su mani pulite ed i manipulitisti su una tv milanese animata dallo strenuo anticonformista Gigi Moncalvo. Nicola una volta rimase imbarazzato, perché, forse dimenticando che ero suo ospite, si turbò, scoprendomi, insieme alla sua bella compagna, mezzo nudo a fare ginnastica mattutina.

Ebbene, forse avrà sbagliato a pubblicare il video dei festeggiamenti per i cinquant'anni di Salvini, ma è certo che lo ha fatto non per vanità - come è stato blaterato -, ma per prodigalità.

Giancarlo Lehner

greta thunberg arrestata a oslo 1

Lettera 9

Caro Dago,

nel ricordarti che piove sempre sul bagnato, non starei frettolosamente a bollare come predizioni sballate le affermazioni della Gretina, visto che al 21 giugno 2023 (5 anni dal post incriminato) mancano ancora un centinaio di giorni... disaster movies e Fassino insegnano

un caro saluto

Mullah

Lettera 10

tweet cancellato da greta thunberg

Caro Dago, Greta Thunberg ha cancellato un suo vecchio tweet del 2018 in cui ipotizzava la fine del mondo nel 2023: "Un importante scienziato del clima avverte che il cambiamento climatico spazzerà via l’intera umanità se non smetteremo di usare i combustibili fossili nei prossimi cinque anni".

Sì, ma la cosa più sorprendente è che quando lo aveva scritto tutti i leader europei e mondiali facevano a gara per incontrarla e farsi fotografare assiema a lei. Tutti tranne uno: Donald Trump.

Theo

ELLY SCHLEIN

Lettera 11

Caro Dago, avevamo capito che Elly Schlein avrebbe masticato come un chewing gum i vecchi tromboni del Pd per poi sputarli via. E invece come prima cosa si è preoccupata di assicurare un posto di rilievo nel partito al suo avversario alle primarie, Stefano Bonaccini. Nei Dem le comiche non finiscono mai.

Benlil Marduk

Lettera 12

Caro Dago, il caso Silicon Valley Bank agita i mercati. Biden: "Il sistema bancario è solido". Se lo dice colui che aveva previsto il crollo della Russia in poche settimane grazie alle sanzioni, è bene che tutti inizino a pregare...

Vic Laffer

folla per bergoglio in congo 6

Lettera 13

Caro Dago, Papa Francesco: "Per i miei 10 anni di pontificato chiedo come regalo la Pace". Sempre cose impossibili! Non poteva accontentarsi di una batteria di Patriot?

Neal Caffrey

Lettera 14

Caro Dago il fallimento della SVB conferma che i "grandi" banchieri di oggi sanno gestire solo espansione e mercato in crescita automatica.

Amandolfo

Lettera 15

sede della silicon valley bank

Caro Dago, stop auto benzina e diesel, l'Ue: "Lavoriamo a una soluzione". Si potrebbe iniziare limitandosi a vietarne l'utilizzo sulle strade sterrate...

Bobby Canz

Lettera 16

Dago colendissimo,

ma Bonaccini (o forse Bonaccioni) si accontenta del peluche di consolazione (tipico dei parchi delle giostre per bambini), pomposamente chiamato “presidenza”?

schlein bonaccini

Ma ancora non ha capito che la cosca PD (Letta, Zingaretti, Franceschini, Orlando, etc) ha tirato in lungo l’elezione del nuovo segretario (6 mesi!) per impedirgli di vincere? In questo lasso di tempo, la cosca si è dedicata all’assemblaggio in laboratorio di pezzi vari per creare un nuovo soggetto: giovane, donna, lgbt, una spruzzatina di ecologia, q.b. di antifascismo, tanta fuffa, etc etc. Ed ecco il cocktail: Franke-Schlein!

Sconosciuta a tutti, senza alcuna esperienza di qualche natura, è stata subito adottata ed osannata da giornaloni e giornaletti, media e camerieri vari. A seguire, un elegante by-pass della volontà degli iscritti (evidentemente minus quam merdam) e infine – siori e siore, non c’è trucco, non c’è inganno - il voto popolare. Dove pare abbiano votato per la “creatura” legioni di persone che non voteranno mai il PD.

Saluti da Stregatto

Lettera 17

sede della silicon valley bank 1

Carissimo Dago,

per comprendere le ragioni del crac SWB e le forti turbolenza dei mercati finanziari, basta rivedere il film Mary Poppins, la scena del bambino che non vuole depositare il suo penny nella banca dove lavora il padre.

un saluto

Domenico

Lettera 18

Ciao Dago,

tre settimane fa, mia figlia (27) parla a mia moglie di un film eccezionale, che infine parla proprio di lei, donna tosta che accudisce, combatte, lavora, etc. etc. Segue insistenza della signora per vederlo a tutti i costi e finiamo in una sala di Roma arrivando in ritardo. Dopo trenta secondi di immensa caciara immagino di aver sbagliato sala ma resisto; poi ammetto che il film è quello giusto e cerco di capire ma non riesco. Preso da un attacco di mezzo panico sensoriale e mezza rottura di cgln, esco dalla sala e aspetto sereno al bar per quasi due ore con una tazza di cioccolato caldo. Mia moglie arriva, commossa, etc. etc. e io evito il dibattito. Poi il film vince 7 Oscar e io mi godo l'idea che è bello avere più di 60 anni e non capire più un czz di quello che avviene intorno, compresa la nuova svolta del piddì. Rimbambito è bello.

Rob

everything everywhere all at once miglior film oscar 2023

Lettera 18

Esimio Dago,

Papa Francesco: "Si parla del problema delle discriminazioni che spesso colpiscono le donne (...), denunciamo con forza le ingiustizie a cui sono soggette". Si riferisce al ruolo delle donne nelle gerarchie ecclesiastiche?

michelle yeoh oscar 2023 1 michelle yeoh oscar 2023 4

Bobo