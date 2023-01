POSTA – CARO DAGO, INDIVIDUATO IL SECONDO COVO DI MESSINA DENARO. MA ALLORA LO FANNO APPOSTA PER FAR SBROCCARE ROBERTO SAVIANO! – ROMA ALLO SFACELO! MA IN QUALE CAPITALE DEL MONDO IL SINDACO PENSA DI BLOCCARE UNA DELLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA CITTÀ PER BUTTARE GIÙ UN PAIO DI ALBERI? CI VOLEVA IL GENIO DI GUALTIERI PER PARTORIRE OLTRE 5 CHILOMETRI DI CODA…

roma via nomentana chiusa per potatura alberi

Roma allo sfacelo! Dalla padella alla brace! Ma in quale capitale del mondo il sindaco pensa di bloccare una delle principali arterie stradali della città per buttare giù un paio di alberi? Ci voleva il genio di Gualtieri per partorire oltre 5 km di coda sulla Nomentana alle 8 del mattino. Gente in strada e traffico in tilt. Ringraziamo gli stakanovisti di Ama e del Servizio Giardini che di lavorare il fine settimana non se ne sono parla.

Un lettore indignato

roma via nomentana chiusa per potatura alberi

Caro Dago, "Intercettazioni telefoniche fondamentali per la cattura di Matteo Messina Denaro". Ah, e lo hanno preso soltanto ora perché dove stava per trent'anni non c'era campo?

Ranio

Caro Dago, segreteria Pd, stando ai sondaggi Stefano Bonaccini in grande vantaggio su Elly Schlein. Chissà se la signora aveva messo la possibilità di una sconfitta in a-gender...

F.T.

elly schlein foto di bacco (4)

Caro Dago, Matteo Messina Denaro durante il disbrigo delle formalità prima di entrare in cella: «Fino a stanotte ero incensurato. Poi non so che è successo». Ma altro che Fiorello! A Sanremo Amadeus doveva chiamare lui.

Nino Pecchiari

manifestazioni a Castelvetrano per l'arresto del boss

Caro Dago, Messina Denaro: "Non mi pentirò mai". E per forza. Il 41 bis prevede che sia messo in una cella da solo, tutto tranquillo... Una pacchia. Bisognerebbe invece metterlo assieme ad un rompiballe che non gli dia tregua 24h. E allora sì che, nel giro di poche settimane, accetterebbe di parlare pur di evitare il tormento!

John Reese

chirurgia estetica

gli specialisti di chirurgia estetica dovrebbero urgentemente essere obbligati a seguire corsi speciali internazionali per imparare a differenziare le facce delle signore che si sottopongono ai loro interventi.

Saranno anche dei maghi del silicone Botox e affini, ma sono completamente privi di fantasia e ripetitivi, così ormai non si distingue piu' Madonna dalla Ferragni, ne' la Ferilli dalla Parietti o da Belen: sembrano sempre di piu' fatte con lo stesso stampino.

chirurgia estetica

Tutte hanno il nasino affilato gli zigomi alti le sopracciglia ad ala di gabbiano e i labbroni imbronciati regolamentari con un buchetto al centro ....

Poi, se queste bambole di gomma fanno dei bambini.....

una mia amica, incontrando una vecchia conoscenza completamente rifatta che portava a spasso il suo figlioletto ha esclamato:

"ma come ti somiglia!" .

chirurgia estetica

La signora, sorpresa, ha risposto: "strano, non me lo dice nessuno!"

E la mia amica, sbadatamente :

“ma io ti conoscevo PRIMA!”

HOOPS!

Giovanna Maldasiaz

Caro Dago, tutte queste attrici o presunte tali, che a distanza di anni denunciano richieste di prestazioni sessuali per poter lavorare aggiungendo sempre che il sistema era quello e valeva per tutte, sono di una gravità assoluta. Cioè significa che le attrici di successo che abbiamo oggi hanno consapevolmente accettato queste cose? Nessuna delle nostre star di successo sente il bisogno di smentire avallando quindi le affermazioni, ancorché tardive, e prive di nomi, di quelle signore? Non sarà mica vero che "tutte" dovevano accettare? Si attendono smentite indignate...

FB

lucetta scaraffia foto di bacco

condivido tutto quello che Scaraffia ha scritto. Solo un minuscolo appunto: solo in Italia #MeToo è stato recepito come un fenomeno legato al cinema, teatro e/o tv.

All’estero il #MeToo ha portato tante donne (e qualche uomo) a raccontare che per fare carriera il “do ut des” era una premessa morale e sociale da accettare. Spagna solo per citare un paese EU sul #Metoo nelle università.

metoo 3

Continuo a chiedermi perché le attrici italiche tanto indignate e rimaste shockate dagli avvenimenti non dicano almeno un nome giusto per migliorare alle giovani che verranno la vita (ah la famosa solidarietà femminile!), ma aggiungo pure che chissà perché tanta reticenza da noi in altri settori (forse perché in pochi di ambo i sessi, per la cronaca, potrebbero dirsi innocenti?).

Saluti dai nomi mai fatti,

Lisa

aboubakar soumahoro roberto saviano marco damilano

l'annuncio di sciagura di Roberto Saviano, a proposito del micidiale gomblotto delle società del Nord contro il Napoli, s'è conclamato con l'eliminazione dalla Coppa Italia da parte della Cremonese, squadraccia travestita da ultima in classifica, per mascherare i manganelli gomblottisti.

E nessuno dica che Saviano porta jella, trattandosi soltanto di uno che sa predire le disgrazie.

Giancarlo Lehner

Caro Dago, accetto scommesse. Vuoi vedere che i Bonafede (tutti e due, quello vero e quello falso) riscuotevano il reddito di cittadinanza...?

Cincinnato 1945

MATTEO MESSINA DENARO MEME BY CARLI

Caro Dago, Matteo Messina Denaro. E uno con un patrimonio di 4 o 5 miliardi di euro (così dicono), a cui piace oltretutto la bella vita - donne, abiti firmati, orologi costosi... - , non se ne va in un Paese lontano dove non vi sia possibilità di estradizione ma rimane in Italia a farsi catturare? Ma che storiella ci stanno raccontando?

J.R.

Caro Dago, nel covo di Matteo Messina Denaro trovati abiti firmati e profumi. Voleva essere in tiro per entrare in carcere?

Eli Crunch

Caro Dago, Ucraina, un elicottero precipita vicino ad un asilo a Brovary, un sobborgo di Kiev: tra le 18 vittime anche il ministro degli Interni ucraino Denys Monastyrskyi e il suo vice. Attenti a dare i Patriot a questi qua. Imbranati come sono va a finire che si fanno più danni di quanti ne facciano i russi.

P.F.V.

matteo messina denaro

Caro Dago qualcuno si scandalizza e qualcun'altro fa il sorpreso perché un socialista ha sostituito la vice sempre socialista del Parlamento Europeo coinvolta nel caso Qatar.

Dopo tutti questi anni continuano tutti a far finta che le istituzioni europee non funzionano con la lottizzazione più spinta?

Amandolfo

Caro Dago, Matteo Messina Denaro, individuato il secondo covo del boss. Ma allora lo fanno apposta per far sbroccare Roberto Saviano!

L.Abrami

gina lollobrigida fata dai capelli turchini nel pinocchio di comencini

penso che Cristina Comencini abbia un ricordo errato del rapporto avuto dalla Lollobrigida con suo padre Luigi. La Lollo aveva girato con Luigi Comencini i due film famosissimi Pane Amore e Fantasia e Gelosia che sono stati campioni d’incasso negli anni 53 e 54. Per lo sceneggiato Pinocchio la Lollobrigida non fu imposta ma scelta liberamente dal regista.

I rapporti si incrinarono, in seguito, per il comportamento avuto dal piccolo Andrea Balestri che le lanciò una pietra e che Comencini difese ad oltranza. La Lollobrigida, in una intervista concessa alla giornalista Elvira Serra del Corriere, ne parlò affermando che da quel giorno i rapporti con il regista si interruppero. Se la Lollobrigida fosse ancora in vita, conoscendo il caratterino, avrebbe replicato duramente per questa affermazione imprecisa, gratuita senza onestà intellettuale.

Annibale Antonelli

Poligono di tiro

A chiarimento di quanto detto dal sig. G. Beretta per ottenere il porto armi uso sportivo :

1 - certificato anamnestico rilasciato ds medico famiglia

2 - successiva visita presso ufficiale militare , di P.S: e VV.FF

3 bisogna ottenere ,prima, l'abilitazione al maneggio dell'arma rilasciata da un TSN che pretende anch'esso certificato medico.

Quindi prima di scrivere accendere il cervello.

gina lollobrigida pinocchio di comencini tweet su matteo messina denaro 3 tweet su matteo messina denaro 2

Saluti, Dago da L'informatore

arresto matteo messina denaro meme 8 arresto matteo messina denaro meme 7 tweet su matteo messina denaro 4