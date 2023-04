POSTA! – CARO DAGO, IO NON SAPEVO CHI FOSSE QUESTA RACHELE SILVESTRI, E PENSO IN TANTI NON LA CONOSCESSERO PRIMA DELLA LETTERA APERTA AL CORSERA. IO MI PREOCCUPEREI SE COME PROFESSIONISTA (IN QUALSIASI CAMPO: NELLO SPECIFICO LA POLITICA) FOSSI PIÙ NOTA PER I TEST DI PATERNITÀ CHE PER IL MIO LAVORO... – LA LOBBY DELLE ARMI NON SI FERMA DAVANTI ALLE STRAGI IN AMERICA, FIGURATI IN UCRAINA

RENZI BIN SALMAN MEME

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, la stampa internazionale ci presenta un grande attivismo dell'Arabia Saudita. Sarà il nostro Renzi esport in modalità "Macchiavelli" che manovra da dietro le quinte? Per uno che ha tentato il controllo del PD è pur sempre un lavoretto da poco...

Amandolfo

Lettera 2

Caro Dago, Berlusconi ha la leucemia. La procura di Milano aprirà un fascicolo?

Greg

Lettera 3

Caro Dago, Stoltenberg: '"Fiducioso che la Svezia entri presto nella Nato". Ma certo, con l'entrata di potenze militari come Finlandia e Svezia per il Patto Atlantico è una vera e propria svolta!

Nick Morsi

emmanuel macron xi jinping ursula von der leyen

Lettera 4

Caro Dago:

(tanto non mi pubblicate) ma che titoli fate? Xi Jinping: “bisogna rispettare rigorosamente il diritto internazionale” che detto da uno che non lo rispetta…” Potete dire quando mai la Cina non ha rispettato il diritto internazionale?

L. A. Voisin

Lettera 5

Caro Dago, Taiwan, Von der Leyen a Xi: "Uso della forza è inaccettabile". Ma senti chi parla, con le tonnellate di armi che mandiamo in Ucraina... È come se un produttore di vini parlasse di sobrietà!

Ranio

Lettera 6

donald trump in tribunale per l'incriminazione

Ma sul serio non è ancora chiaro che non è il procuratore ma il Grand Jury di Manhattan che ha votato per incriminare Trump? Bragg sostiene solo l'accusa e comunque l'incriminazione non impedisce a Trump di portare avanti la sua nuova candidatura per la Casa Bianca nel 2024. Quindi di cosa si sta parlando? Maniere di pagamenti sottobanco sono vecchie come il cucco. E senza andare troppo lontano, ai tempi di Nixon, durante le campagne presidenziali, venivano accettati bigliettoni verdi provenienti dai fondi pensioni dei sindacati che erano legati a cosa nostra statunitense.

Impeto Grif

donald trump arriva al tribunale di manhattan per essere incriminato

Lettera 7

Caro Dago, Rai, mobilitazione per tutto maggio e sciopero generale il 26. La vergogna del Paese. Super privilegiati e si lamentano. Gli manca la Luna?

Ezra Martin

Lettera 8

Caro Dago,

la Meloni ufficialmente vuole che la UE in tema migranti cambi musica. Intanto, rimangiandosi ciò che ha contribuito in modo determinante al suo successo, stando zitta e buona, ha ampliato l'azione dell'Italia inviando mezzi ed uomini in acque Sar non di competenza, salvando e poi accogliendo, anche quando secondo il diritto del mare, tocca ad altri.

il cavallo della rai di viale mazzini

Tra confusi flussi regolari, fuffa di riporto da Bruxelles, comincio a pensare che utilizza i migranti come merce di scambio con l'Europa. Certo la ragazza non difetta in furbizia, tanto da sfiorare la spregiudicatezza.

Paloma

Lettera 9

Caro Dago, in Russia, Putin ha fatto arrestare il principale capo dell'opposizione. Ah no, scusa, è negli USA che Biden ha fatto arrestare Trump.

Il Gatto Giacomino

Lettera 10

Donald Trump e Melania

Caro Dago, Melania Trump, moglie di Donald? C'è "chi la descrive come prigioniera di un matrimonio infelice con un uomo di 24 anni più anziano di lei" Che infelicità! Con un miliardario che è stato, e potrebbe essere di nuovo, Presidente degli Stati Uniti... Meglio in miniera?

F.T.

Lettera 11

Dagosapiens, mah, noi poveri cristi di italiani coscienti continuiamo a sperare che in futuro le cose vadano meglio per l’Italia e che diventi un Paese serio; e che barzelletta ci tocca sentire oggi? Quel tale Furbizio Corona tra qualche anno vorrebbe fare il Presidente del Consiglio. Ma vada a cag**e!

Vittorio Telodoioilconsiglio ExInFeltrito

Lettera 12

GIUSEPPE CONTE MARCO TRAVAGLIO

In merito alla qualità dell'informazione profusa a otto e mezzo quando ospita Travaglio. L'altro ieri paonazzo, come quando disse che l'invasione dell'Ucraina fosse una fandonia, ha detto che quello di Draghi sia stato il governo più servile agli USA mai avuto.

Quindi il noto Giuseppi, a capo di una scalcagnata truppa di governo giallo-verde aggiungerei, non si sarebbe mai messo a cuccia scodinzolando al cospetto di Trump? Inizio seriamente a pensare che, probabilmente, il suo lato sorcino come fan di Renato Zero in cerca di esperienze di vita, non lo abbia vissuto senza l'uso di sostanze psichedeliche.

Impeto Grif

donald trump 1

Lettera 13

Dagovski,

la lobby delle armi non si ferma davanti alle stragi in America, figurati in Ucraina.

Aigor

Lettera 14

Caro Dago, Macron a Xi: "Conto sulla Cina per portare la Russia alla ragione". La tipica arroganza dell'Occidente che pretende di insegnare agli altri ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Così non si va lontano.

Soset

Lettera 15

Dago storico,

i giornali padronali cambiano direttori vedi il Riformista e il Domani. E' passato più di ventennio, senza padroni umorali il tuo sito rimane immutato nella forma, sostanza e direzione. Trova un erede che tra altri venti anni ti sostituisca, quando i futuri laureandi faranno le tesi sulla fine della editoria senile padronale che si chiuse alla fine degli anni venti.

matteo renzi nuovo direttore del riformista

Qualcuno dovrà ricordare che quel tipo di stampa aveva fatto il suo tempo e che erano finite sia la prima che la seconda repubblica e che erano arrivati al potere i non ricattabili. Si spera,

peprig

Lettera 16

Caro Dago,

io non so chi fosse questa Rachele Silvestri, e penso in tanti non la conoscessero prima della lettera aperta al CorSera, un genere letterario che è sempre opera berlusconiana (chi dimentica la letteraccia di Veronica Lario, la quale spiattellò affari privati come arma politica su un giornale?).

Io mi preoccuperei se come professionista (in qualsiasi campo: nello specifico la politica) fossi più nota per i test di paternità che per il mio lavoro...

Saluti al test di paternalità al parlamentare di FdI che si sente in dovere di redarguire non si sa da cosa e chi,

Lisa

rachele silvestri 6

Lettera 17

Caro Dago

ieri sera si pagava singolarmente la pizza, ad un certo punto la cassiera si accorge che il software gestionale stava (nuovamente, dice) erroneamente conteggiando due coperti per ogni persona, e si premura subito di restituire la differenza.

Morale: l'intelligenza artificiale ti frega come un ladruncolo qualunque!

Lorenzo B.

Lettera 18

rachele silvestri 1

Caro Dago, L'Aquila, Mattarella e Meloni: "Impegno a completare ricostruzione post sisma". Anni e anni di promesse. Ogni aquilano avrebbe dovuto vedere ricostruire la propria casa almeno già sette o otto volte...

Kyle Butler

Lettera 19

Caro Dago,

Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano in terapia intensiva. E meno male che la scorsa settimana i soliti cretini in servizio permanente avevano ipotizzato che il precedente ricovero fosse solo uno stratagemma per non presentarsi all'udienza di un processo...

rachele silvestri 3 RACHELE SILVESTRI CON IL COMPAGNO E IL FIGLIO IL 22 MARZO

Nino