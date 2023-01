POSTA! – CARO DAGO, DEL “GIORNALISTA PORCONE” CHE VOLEVA SCAMBIARE ARTICOLI CON SESSO ONLINE NESSUNO PARLA PIÙ (E QUALCUNO NON NE HA PARLATO PROPRIO...). NON SARÀ CHE LA CASTA DEI GIORNALISTI HA FATTO QUADRATO PER DIFENDERE IL COLLEGA, E TUTTO FINIRÀ NEL DIMENTICATOIO? – MESSINA DENARO HA GIÀ DETTO CHE NON SI PENTIRÀ... C'È UNA SOLA PERSONA CHE PUÒ FARGLI CAMBIARE IDEA, A CUI IL BOSS È DEVOTO. IL PAPA? MATTARELLA? DON CIOTTI ? NO, BRUNELLO CUCINELLI!

Lettera 1

Caro Dago

Messina Denaro ha già detto che non si pentirà...

c'è una sola persona che può fargli cambiare idea

che può convincerlo a confessare... una persona che il boss stima e a cui è devoto

Mattarella?

il Papa ?

Don Ciotti ?

No, Brunello Cucinelli!

saluti

LB

Lettera 2

Dago Report,

l'articolo sulla Regina della Garbatella preannuncia crisi drammatiche per la coalizione di governo ex post le votazioni regionali di Lazio e Lombardia; ricorda lo stile profetico dell'aulico opinionista da anni pensionato e famoso per le sue previsioni Folli. Può darsi che il profetismo nefasto che leggo oggi verso questa parte politica non siano solo Folli elementi di analisi e di valutazioni. Di certo la capoccia di chi scrive oggi queste visioni del futuro sembra in sintonia con le profezie del "ciapa no" che per decenni abbiamo letto sui giornaloni in estinzione. Sempre sia lodato Drago.

peprig

Lettera 3

Caro Dago,

per me il perché di Chiara Francini a Sanremo sta nelle sue iniziali. CF. Come la Signora Fedez.

All’inizio dissero che la influencer ci sarebbe stata per tutte le sere (dopo una corte spietata, scrivevano, di anni e anni da parte di Amadeus). Alla fine l’impegno sarà ridotto a due sere.

Nel frattempo la RAI aveva preparato accappatoi (famoso oggetto del desiderio della coppia del web che ha dichiarato di rubacchiarli in albergo) e altri gadget con CF. Quando hanno scoperto che la prima CF ci sarebbe stata solo due sere, cosa fare del resto?

In piena epoca di risparmio in RAI hanno avuto la brillante idea di selezionare un’altra CF. Ammetterai che sono poche le CF nel mondo dello spettacolo…

Saluti dal CF (altrimenti quest’anno non mi spiego nessuna delle tre… Io avrei chiamato le gemelle Kessler!),

Lisa

Lettera 4

Caro Dago, "In seguito al caso Qatargate, "il Gruppo di S&D ha deciso all'unanimità di escludere Marc Tarabella come membro, in conformità con l'articolo 2.6 del nostro Regolamento". Lo ha reso noto su Twitter il gruppo dei socialisti e democratici all'Eurocamera. Così sono capaci tutti. Uno viene beccato e lo si manda via. Ma il vero problema è: quanti tra quelli rimasti, ancora non scoperti, sono dediti al malaffare?

Sonny Carboni

Lettera 5

Caro Dago, ma quella "animalista" che si scagliava irata contro la Polizia Locale per l'uccisione del cinghiale, che cosa

pretendeva? Funerale in pompa magna, a spese dello stato e sepoltura al Verano? Quant'è buono il cinghiale in umido.

In alternativa suggerirei alla sarda, ricoperto di mirto e con la mela in bocca.

Saluti.

Cips.

Lettera 6

Caro Dago, La Stampa su Messina Denaro: " [...] grave invece il suo quadro clinico a causa delle conseguenze del tumore al colon. Tanto che inizierà oggi stesso la chemioterapia in prigione". A quanti malati oncologici italiani succede lo stesso? Bisogna essere mafiosi per passare davanti agli altri?

Marino Pascolo

Lettera 7

Caro Dago, apprendo che al covo segreto del boss si accedeva tramite un armadio. Credevo di assistere a “Il Padrino” e invece erano “Le cronache di Narnia”.

Saluti, Reb

Lettera 8

Caro Dago, del "giornalista porcone" che voleva scambiare articoli con sesso online nessuno parla più (e qualcuno non ne ha parlato proprio...).

Non sarà che la casta dei giornalisti ha fatto quadrato per difendere il collega, e tutto finirà nel dimenticatoio?

Sai com'è, a pensar male si fa peccato ma si azzecca (cit.).

Saluti.

Fulvio

Lettera 9

Caro Dago, negli Usa un nuovo sondaggio sulle primarie repubblicane attribuisce all'ex presidente degli Stati Uniti Trump un vantaggio di 17 punti percentuali su Ron DeSantis. Che ridere! Meno male che Donald doveva essere spacciato. A quanto pare l'operazione di pompaggio da parte dei media anti-trumpiani non sta avendo effetto: il governatore della Florida è la Alexandria Ocasio-Cortez del GOP.

Frankie

Lettera 10

Caro Dago, ma tutti questi animalisti che protestano per l'abbattimento di un cinghiale a Roma, non hanno mai assaggiato il cinghiale in umido?

Saluti da buongustaio.

Chips.

Lettera 11

“Non ho più le energie necessarie, sono esausta. diamo tutto ciò che possiamo il più a lungo possibile e poi arriva il momento. e per me è questo il momento. sono umana» – poi, rivolta al compagno: “ora sposiamoci”

Ouf... Per un attimo ho pensato fosse la Meloni

Paolo Ferraresi

Lettera 12

Caro Dago Zelensky: "Su cause della tragedia dell'elicottero ci sono diverse teorie". La teoria che i russi hanno beccato il pesce grosso?

F.T.

Lettera 13

Caro Dago, dopo Olena Zelenska, anche Greta Thunberg al Forum economico mondiale di Davos, per recitare la solita filastrocca sul clima. Manca solo Chiara Ferragni, coi suoi "valori", e il Circo sarebbe completo!

Sandro Celi

Lettera 14

Caro Dago, detesto le dietrologie ma una domanda mi assilla sulla cattura di Matteo Messina Denaro: come mai nessun carabiniere di stanza a Campobello di Mazara ha riconosciuto il super boss mafioso in tutti questi anni? Eppure la cittadina è piccola (circa 11.000 residenti, parte dei quali manco vivono lì) e gli identikit erano abbastanza precisi.

Possiamo dire in coro "carramba che sorpresa"!

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 15

Caro D due cose (sulle intercettazioni)

La prima: l'abuso di ufficio lo chiamano reato civetta perché iniziano a intercettare per una cosetta piccola e poi magari... scava scava... incappi in qualcosa di grosso...

E grazie al cazzo, con la pesca a strascico certo che trovi qualcosa. Scommetto che un sacco di mafiosi e omicidi mangiano le banane, che facciamo? Mettiamo un trojan a tutti quelli che vanno dal fruttivendolo? Mavalà...

La seconda: ma non basterebbe una clausola che dice che tu, editore, sei libero di pubblicare le intercettazioni come ti pare e di sputtanarci chi ti pare come meglio credi, ma se poi l'intercettato (lo sputtanato) risulta innocente, sempre tu, editore, gli paghi un bel risarcimento per diffamazione? Mi sembra perfettamente in linea con questo periodo storico di revenge palpate vecchie di 30 anni, no? E che è? Se noi non possiamo allungare le mani, loro non allunghino le orecchie.

Salut'

WBBB

Lettera 16

Caro Dago,

Qatargate, i legali di Eva Kaili denunciano: "Sottoposta a una condizione di tortura in carcere". Chiefda di essere trasferita a Doha. Abbiamo sentito dire, non ricordiamo da chi, che da quelle parti rispettano i diritti umani...

Piero Nuzzo

Lettera 17

Caro Dago, Messina Denaro... In contanti o col Pos?

Theo

Lettera 18

Caro Dago, benzinai, chiusi per 48 ore di sciopero anche gli impianti self service su strade e autostrade. E quindi due grandi giornate ecologiche!

L.Abrami

Lettera 19

Caro Dago, condannata all'ergastolo la dottoressa sarda che curava tumori con gli ultrasuoni. Perfetta per curare Messina Denaro! Da soli non ci arrivano?

Soset

Lettera 20

Caro Dago, Bce, Christine Lagarde: "Inflazione troppo alta, avanti con il rialzo dei tassi". Come si fa a lasciare a contrastare l'inflazione una signora che non ha avuto nemmeno la capacità di capire che sarebbe stato un fenomeno di lunga durata? È come se un capo di Stato incontrasse Xi Jinping facendosi accompagnare da un traduttore che non parla il cinese.

Ferguson

