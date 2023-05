POSTA! – CARO DAGO, MA È IL GOVERNATORE DE LUCA O È IL VECCHIETTO DEL “MUPPETS SHOW”? FATECI CASO, SONO UGUALI –BUONA IDEA QUELLA DI FARE ELEGGERE DIRETTAMENTE DA NOI, POPOLO, CHI DEVE GOVERNARE! COSÌ, FINALMENTE AVREMO ILARY BLASY PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, E BARBARA D’URSO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VEDO BENE ANCHE GENNARO SANGIULIANO ALLA CULTURA...

joe biden captain america immagine realizzata con l intelligenza artificiale midjourney 4

Lettera 1

Caro Dago, il presidente Joe Biden il 21 febbraio 2023 a Varsavia: "“Gli Stati Uniti hanno riunito una coalizione mondiale di oltre 50 nazioni per fornire armi e rifornimenti essenziali ai coraggiosi combattenti ucraini in prima linea. Sistemi di difesa aerea, artiglieria, munizioni, carri armati e veicoli blindati”. Non sarà che Sleepy Joe non riesce a piegare Vladimir Putin perché non ricorda quali sono le "oltre 50 nazioni" della coalizione?

Maury

Lettera 2

Caro Dago, riforme, Elly Schlein, si è dichiarata contraria ad avere "un uomo o una donna sola al comando". Monotematica. Pensa sempre ai gender fluid!

Berto

ELLY SCHLEIN GIORGIA MELONI

Lettera 3

Caro Dago, da non credere! Il processo civile all'ex presidente Donald Trump è stato possibile grazie ad una legge dello stato di New York, approvata (apposta per lui che si sapeva in procinto di ricandidarsi?) nel 2022 dalla governatrice democratica Kathy Hochul, che ha consentito di farsi avanti per casi di abusi sessuali caduti in prescrizione. E "The Donald" è stato condannato per abusi sessuali grazie a due amiche alle quali la cosiddetta vittima, Jean Carroll, "confidò subito la violenza".

Benvenuti su Marte! Se adesso il "racconto" di una persona agli amici vale come "prova", allira siamo a posto. Anzi. Giornalisti, scrittori ed attori sono a posto. Visto che hanno una grande capacità di scrivere e raccontare, inventare ed interpretare la parte di una vittima. Potranno ottenere qualsiasi cosa e far condannare chiunque. Chi li ferma più?

Soset

Lettera 4

donald trump prende il sole immagine creata dall intelligenza artificiale midjourney 1

Buona idea, quella di fare eleggere direttamente da noi, popolo, chi deve governare! Così, dato il nostro elevato livello culturale, finalmente avremo Ilary Blasy Presidente del Consiglio, e Barbara D’Urso Presidente della Repubblica. Vedo bene anche Gennaro Sangiuliano come Ministro della Cultura.

Giuseppe Tubi

Lettera 5

Gent.mo Signor D'Agostino,

La seguo sempre nelle trasmissioni dove interviene, e sul Suo sito. Le volevo chiedere: come mai non parlate dei tassi di interesse che La presidente della BCE Lagarde, ha aumentato? Non ne parla La nostra Presidente Meloni, il Governo, partiti politici di destra e sinistra, tv di nessuna rete, giornali e, giornalisti, TUTTI ZITTI? Possibile che non interessa a nessuno?

donald trump con ivana, e jean carroll e il marito

A me hanno aumentato il mutuo variabile di 160 euro al mese in più, con 1 pensione di mio marito è molto dura andare avanti.

La ringrazio per una Sua cortese risposta.

Cordiali saluti.

Eleonora Cinosi

Lettera 6

Caro Dago, "Medvedev dovrebbe bere meno vodka prima di andare su Telegram". Così il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, commenta l'invito espresso pubblicamente dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ad assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E invece il capo degli 007 ucraini, che giorni fa aveva invitato ad uccidere tutti i russi ovunque, quali sostanze utilizza abitualmente?

Ricky

Lettera 7

michela murgia si rasa a zero 1

Drago laico,

tutto fa spettacolo anche il cancro e certuni quasi se ne vantano e lo raccontano, firmando, come se le loro cellule impazzite siano coperte da copyright.

Il cancro è animale generoso, tanto amico dell'uomo da non negarsi a nessuno, tant'è che io stesso ci ho combattuto, concentrato e silente, però, convinto che, se avessi rivelato la mia malattia con una lettera al "Corriere della Sera", avrei ricevuto un giusto e dovuto «chissenefrega! Chi ti credi di essere, altri milioni stanno come e peggio di te!».

michela murgia si rasa a zero 3

Tale risposta credo che meriterebbero quanti fanno cronaca patologica di se stessi, contendendo al bravo intervistatore Luciano Onder le ultime notizie di Medicina 33.

Giancarlo Lehner

Lettera 8

Caro Dago,

vista la qualità dei nostri politici è giunto il momento di cancellare il complesso di inferiorità dai manuali di psichiatria.

Signoramia

Lettera 9

Seguo molto la politica US e trovo che generalmente Dagospia è all’avanguardia su idee e notizie - ma su Tucker Carlson temo che abbiate sbagliato. Vi invito a guardare 200 ore di Tucker e trovare qualsiasi contenuto razzista o sessista. È semplicemente un’opinionista indipendente, peraltro estremamente cortese, che invita regolarmente commentatori che la pensano diversamente. Molto più corretto di un Piers Morgan inglese

Daniele Molteni

vincenzo de luca contro giorgia meloni 8

Lettera 10

Dago fisignomico,

il volto e il look del governatore De Luca Vincenzo ci riportano alla mente le storiche sembianze dei personaggi potenti al tempo della Unione Sovietica e Paesi confratelli. Nessun sorriso, voce austera e profonda, parole nette contro gli oppositori. Deridendo gli avversari con fisonomia ripetitiva gli va detto che fa ridere sempre di meno, che l' ultima arrivata a Capo del soviet PD lo caccerà via e la sua squadra del cuore andrà in B nell' anno di Napoli campione, che non ama. Dasvidania.

Peprig

vincenzo de luca contro giorgia meloni 9

Lettera 11

Caro Dago si lavora sulle riforme istituzionali per garantire la "stabilità" del governo. Gli italiani hanno capito, vedi Francia con manifestazioni contro la riforma delle pensioni, che dopo qualsiasi cosa succeda il governo non lo schioda nessuno per 5 anni?

Amandolfo

Lettera 12

Caro Dago, una banda di "truffatori sentimentali" africani con profili social farlocchi seduceva e poi spolpava allocchi. In America un "truffatore politico" da due anni, dopo averli sedotti, spolpa allocchi con cause e brogli farlocchi.

A proposito, i tanti che scriveranno oggi per denunciare le "toghe rosse" americane stanno donando?

Barney

Lettera 13

vincenzo de luca contro giorgia meloni 7

Ma quanto è patetica la Lucarelli? In una scala da uno a dieci sicuramente trovasi sullo stesso piano di taluni che danno un'idea del livello culturale del Paese invitando Morandi a cantare, tuttavia ancora nel 2020 dopo mezzo secolo, le sue solite solfe addirittura in Senato ridotto ad un terminal per uno show da balera.

Impeto Grif

Lettera 14

De Luca: ma è proprio lui o è uno che fa il vecchietto del Muppets Show: fateci caso, è lui, preciso. saluti

Blue Note

Lettera 15

Caro Dago, si parla e si scrive sempre più del fatto che in Italia ci siano più pensionati che lavoratori. Come spesso accade queste "rilevazioni" peccano di approfondimento, infatti non distinguono il tipo di pensioni per cui si pensa che si tratti di lavoro, ovvero a fronte di contributi versati.

PENSIONATI

In realtà il numero racchiude tutte le pensioni erogate da INPS, in questo ci sono le invalidità, le sociali, integrative, accompagnamento. Per esperienza posso dire che nel sud Italia in una famiglia tipo confluiscono almeno tre pensioni... il calcolo è presto fatto!

FB

Lettera 16

Caro Dago, provo compassione per quella umanità della "parte giusta" (di sinistra) che ogni giorno si sente in diritto di dispensare patenti di democrazia, agli amici di parrocchia, e di fascismo a chi, democraticamente (parola sconosciuta da quelle parti) non si unisce al loro pensiero unico.

selvaggia lucarelli

Maestra di questo poco edificante spettacolo è tale Lucarelli che da anni cerca, con risultati modesti, accreditarsi come "giornalista", l'apice dello squallore è stato raggiunto criticando le parole di vicinanza di Meloni e Salvini alla Murgia. Peggio di così si arriva ai roghi della inquisizione...bell'esempio di democrazia, inclusione, rispetto bla bla...

FB

Lettera 17

Caro Dago, Robert De Niro padre per la settima volta a 79 anni. Seh... Con Amazon Prime?

A.B.

selvaggia lucarelli SELVAGGIA LUCARELLI ROBERT DE NIRO TIFFANY CHEN robert de niro ROBERT DE NIRO TIFFANY CHEN