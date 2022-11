POSTA! – CARO DAGO, MA È VERO CHE TRA LE 24 STATUE IN BRONZO, RIEMERSE DAGLI SCAVI DI SAN CASCIANO DEI BAGNI, CE N'È UNA CON LA FACCIA UGUALE A QUELLA DI GIUSEPPE CONTE? – D’ALEMA PROMUOVE LA MELONI: “CAPACE E ROBUSTA”. FINALMENTE HA TROVATO LA SECONDA “COSTOLA” DELLA SINISTRA? – MALTA NO, NORVEGIA NO, GERMANIA NO, COSTE FRANCESI E SPAGNOLE NO, E MACRON FA IL FURBETTO. TUTTA COLPA DI ORBAN

Riceviamo e pubblichiamo:

GIUSEPPE MANGIALAVORI SILVIO BERLUSCONI

Lettera 1

Com'è possibile che Giuseppe Mangialavori, illustre forzitaliota, sia stato bocciato come Sottosegretario perché -dicono- il suo nome è "citato" in indagini sulla criminalità organizzata calabrese, ma vada bene come Presidente della Commissione Bilancio?!

Ahh, annamo bene...

Giuseppe Tubi

Lettera 2

Caro Dago,

le analogie tra il Partito Democratico di Biden e il PD di Letta sono sorprendenti (e un po' preoccupanti...): campagna elettorale basata sulla demonizzazione dell'avversario; obiettivo non vincere ma perdere bene; dopo le elezioni, soddisfazione perché il "nemico" non ha sfondato. Per completare il "copia e incolla" manca solo la convocazione del congresso del partito fra sei mesi (con molta calma, che fretta c'è?...).

Gualtiero Bianco

GIORGIA MELONI ALLA COP27 DI SHARM-EL-SHEIKH

Lettera 3

Caro Dago, Cop27, in Egitto almeno 3mila arresti nelle ultime due settimane. Un modello da imitare e che potrebbe andar bene contro gli evasori fiscali?

P.T.

Lettera 4

Voi siete giovani ma io ricordo quando il principe Carlo ancora pischello e in divisa impeccabile bianca con tanto di spadone, fece visita ad un paese asiatico. Un giovane salì sul palco e prima di poter essere fermato riuscì a sparare due colpi di pistola verso il principe.

La pistola era caricata a salve ma il futuro re d’Inghilterra era rimasto imperterrito sull’attenti come si deve ad un futuro sovrano.

Altro che due uova! (qui il video)

Aldo Vincent

Lettera 5

lancio uova contro re carlo e camilla 9

Caro Dago, il titolo "CARICO RESIDUALE" SULLA NOSTRA COSCIENZA per l'annuncio dell'ANSA della morte di un neonato su un barchino di immigrati, al netto del dispiacere è fuorviante. Nessuno ha niente sulla coscienza, né per quel povero bimbo, né per quelli che avranno la stessa sfortuna. Comincia da insinuazioni come questa la strumentalizzazione del modo di raccontare i fatti tristi che accadono, su mare come ovunque, col risultato non di giovare ai poveri disgraziati, come è evidente, ma di giustificare pseudo-servizi dello stato su cui in troppi campano e arricchiscono. Credo che a questo ti riferivi quando, non molto tempo fa, hai scritto che la metà degli italiani campa alle spalle della metà che lavora. Poi hai voglia di implorare scostamenti di bilancio e prestiti dall'Europa.

Grazie e buona giornata

Dario

lancio uova contro re carlo e camilla 6

Lettera 6

Macron ha cambiato idea sui migranti dopo gli attacchi forsennati della Le Pen. In Francia per la politica interna, ha bisogno anche dei voti della Le Pen per far passare i suoi provvedimenti.

Lettera 7

Caro Dago, Australia, attiviste del clima tentano di incollarsi a un quadro di Andy Warhol. Non era meglio tentare di incollarsi al portafoglio di Elon Mask?

Lucio Breve

Lettera 8

GIORGIA MELONI EMMANUEL MACRON

Caro Dago,

Malta no, Norvegia no, Germania no, coste francesi e spagnole no, e Macron fa il furbetto. E stendiamo un velo pietoso sulla Danimarca. Tutta colpa di Orban.

Tonyborg

Lettera 9

Caro Dago,

Wall Street Journal: "Gli Stati Uniti non daranno droni avanzati all'Ucraina per evitare un'escalation con la Russia". Ohibò! E quindi, come direbbe Mario Draghi, gli ucraini dovranno... "difendersi con le mani"?

Furio Panetta

pisapia

Lettera 10

Caro Dago, Giuliano Pisapia non guiderà il centrosinistra nella corsa alla presidenza della Regione Lombardia. Il soccorso a terra non è obbligatorio?

Camillo Geronimus

Lettera 11

Dago,

La nuova polemica su uno studente trans non 'accettato' dal prof. a Roma, mi pare assurda. Si continua a parlare di inclusività, di nuovi regolamenti che aumentano le problematiche dentro la scuola. Ma si da' troppa importanza ad adolescenti non ancora formati psicologicamente, che magari vivono momenti di incertezza personale, condizionando tutto il resto in nome di cosa? Di un qualcosa che non sanno neanche loro. La scuola dovrebbe essere un cardine della societa' e non venir esposta ad indebolita da qualsiasi vento che soffia.

MP

Lettera 12

BETTINI CONTE festa bettini

Caro Dago, mi stupisce come due politici navigati e anche competenti, possano prendere sul serio un personaggio da commedia come Conte; ovvero quello che ha firmato i decreti Salvini sui respingimenti ed ora si scopre filo immigrati. Oppure aver approvato per cinque volte l'invio di armi a Kiev e poi si atteggia a fintopacifista! Ma l'avv. Alpa proprio non ne voleva sapere di tenerlo in studio?

FB

Lettera 13

Caro Dago,

si comunica che l'Iran ha liberato la signorina Piperno. Da come vanno le cose da oltre 30 anni... resta solo da conoscere il prezzo...

Saluti Alex

Lettera 14

Caro Dago,

Francia: "Accogliamo Ocean Viking ma stop all'accordo sui rifugiati con l'Italia". Sospeso, quindi, l'accoglimento di 3.500 richienti asilo al momento nel Bel Paese. Ottimo. Quindi ora è tutto chiaro. La finta mossa umanitaria di accogliere una nave Ong piena di profughi a Marsiglia era finalizzata unicamente ad avere un alibi per buttare all'aria l'accordo sulla redistribuzione dei migranti. Così Parigi anziché 3.500 se ne piglia solo 234. Alla faccia del "restiamo umani"!

Max A.

ritrovamento bronzi san casciano 5

Lettera 15

Caro Dago, ma è vero che tra le 24 statue in bronzo, riemerse dagli scavi di San Casciano dei Bagni, ce n'è una con la faccia uguale a quella di Giuseppe Conte?

Claudio Coretti

Lettera 16

Caro Dago,

Governo, D'Alema “promuove” la Meloni: «Capace e robusta». Finalmente ha trovato la seconda “costola” della sinistra?

Diego Santini

Lettera 17

Caro Dago, Mattarella a Rutte: "Sfide in Ue si affrontano insieme". Ecco. Peggio Rutte da Olanda o scorregge da Biden?

Bug

MASSIMO DALEMA

Lettera 18

Caro Dago,

il console ucraino alla Scala: "Non aprite con Boris Godunov". Ma è completamente deficiente? Cosa c'entra con la russia di oggi un'opera scritta da Musorgskij nel 1869? Mandiamo via dall'Italia i talebani ignoranti e i nazisti della cultura!

Marino Pascolo

Lettera 19

Caro Dago,

com'è possibile che i francesi, mentre tuonano verso quegli italiani che hanno osato lasciar loro il peso di una sola, e dico sola, nave ONG, ci rinfaccino, prima, la solidarietà che loro e la Ue ci dispensano a piene mani, e poi minaccino come effetto collaterale la RITORSIONE di non prendere, come invece già previsto, quei migranti, già arrivati in Italia , e non solo ? Glielo ricordiamo a quelli che si ritengono tra i primi della classe che solidarietà e ritorsione sono un ossimoro?

Paloma

il duro lavoro degli autisti atac 1

Lettera 20

Stimato Roberto,

gli autisti dell’Atac sono gemelli degli attaccanti della A.S. Roma, prediligendo l'assenteismo e lo sciopero di venerdì, giorno di astinenza e digiuno dal trasporto e... dal gol.

Non resta che militarizzarli, obbligandoli alla mortificazione di dover lavorare seriamente, piuttosto che al diritto di prenderci per il culo.

Giancarlo Lehner

ABRAHAM

il duro lavoro degli autisti atac