Caro Dago, Financial Times: "Con la guerra perdite da 100 miliardi per le aziende Ue". Le famose sanzioni contro la Russia che "stanno funzionando".

Caro Dago, sul reddito di cittadinanza si è passati da un estremo all'altro. Dal darlo a cani e porci, consegnandolo anche a chi non ne aveva diritto, a non darlo più a nessuno, penalizzando anche chi ne avrebbe estremo e immediato bisogno.

Caro Dago,

meglio di qualsiasi romanzo la disavventura della scrittrice Gamberale. La patente non è valida per l’espatrio per molti paesi EU come in Germania o in Austria dove la patente è solo riconosciuta per guidare. Se davvero la scrittrice ha viaggiato con un documento non valido (e credo al tuo lettore), mi chiedo quale altra regola sia stata piegata per lei.

Per overbooking: spiacevole sempre. Con o senza figli ad attendere o romanzi da finire. Se paghi poco il volo, però devi guardarti le regole. Per dire la famosa low-cost irlandese non fa overbooking.

Saluti alla patente,

Caro Dago,

Nella Lombardia dove mancano i medici (e c'è gente senza medico di famiglia da un bel po') una paziente, fatta oggetto di una battuta a malapena osé, denuncia il dottore colpevole di tanto oltraggio e le autorita' (in)competenti lo sospendono dal servizio....suppongo aumentando il numero di cittadini privi di questo basilare diritto.

Non bastava una telefonata di "rimprovero" al dottore spiritosello ? A quando il rogo per chi racconta una barzelletta a sfondo sessuale?

Caro Dago, Kiev: "Nessun compromesso sulla tregua, Mosca si ritiri". Perché invece non è l'Ucraina a riconquistare quanto perduto, come promesso da Zelensky a destra e a manca da inizio anno? Non verranno a dirci che mancano le armi...

Dagovski,

(Morale della favola) l’unica città che otterrà l’autonomia dal centralismo romano sarà Roma.

Caro Dago, Francia, tedesco sospettato di aver segregato la moglie per 12 anni. L'altra volta, almeno, avevano tentato di fermarli con la Linea Maginot...

Caro Dago, secondo un’agenzia del governo svedese, Mosca, attraverso un capillare e massivo uso di disinformazione su internet, avrebbe cavalcato le proteste del mondo arabo seguite ai roghi del Corano avvenuti a Stoccolma per ostacolare l'ingresso della Svezia nella Nato.

Povero Occidente in balia del terribile Vladimir Putin che dalla Siberian Valley controlla tutto il Web come fosse un suo burattino. Da noi mai si potrebbe fare propaganda o disinformazione su Intermet a favore dei migranti, delle famiglie arcobaleno o per terrorizzare a morte le popolazioni coi cosiddetti cambiamenti climatici... Mai!

Dago,

E poi ci stupiamo che molti giovani d'oggi non hanno educazione e rispetto. Se la gamberale, che giovane non e', ricorre a papino per avere dei vantaggi e papino si mobilita', cosa possiamo aspettarci?

Caro Dago, Gmg, Papa Francesco: "Sogno la pace, sogno giovani che pregano per la pace, vivono in pace e costruiscono un avvenire di pace". Beato lui che può sognare e pregare: noi siamo costretti a vivere la realtà.

Caro Dago, ieri tutto il giorno a spasso per i boschi con la mia cagnolina. Giornata meravigliosa. Poi, verso sera, alle 18, all'improvviso... "cambiamento climatico": temporale con pioggia torrenziale e un po' di grandine. Credo che a memoria d'uomo, in agosto, nessuno ricordi mai nulla del genere...

Caro Dago,

ma c’è una logica nell’aver fissato in 240.000,00 euro all’anno, cifra non rivalutata da numerosi anni, l’emolumento massimo per gli amministratori ed i dirigenti delle società pubbliche ?

O è solo pura demagogia trasformata a furor di popolo in legge dello stato?

Caro Dago, Matteo Pinci, per “la Repubblica”, intervista il calciatore 19enne Cher Ndour, nato a Brescia da papà senegalese e mamma bresciana. Una delle prime domande: "Ha mai dovuto fare i conti col razzismo?". Ormai è un riflesso condizionato. A Largo Fochetti appena vedono uno con la pelle non bianca, nel casi qualcuno non se ne fosse accorto, fanno subito partire una domanda sull'argomento. Ma per loro è davvero così importante sottolineare il colore della pelle di una persona?

Caro Dago, Strage di Bologna, Piantedosi: "Matrice accertata è neofascista". Tagliamo la testa al toro: facciano un sondaggio - a scopo conoscitivo perché tanto la sentenza resta quella - per chiedere agli italiani se pensano che il processo abbia accertato la verità o se sia stato un pelino influenzato dall'ideologia... Paura eh?

