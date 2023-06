POSTA! – CARO DAGO LA MELONI ALZA LA VOCE? PERCHÉ HA DELLE COSE DA DIRE – LE RIVOLTE NELLE PERIFERIE PARIGINE, LE VIOLENZE DI CAPODANNO 2022, L'OMICIDIO DI SAMAN ABBAS, L'IMBARBARIMENTO DELLE NOSTRE CITTÀ... PERCHÉ OGNI VOLTA MI TORNA IN MENTE ORIANA FALLACI, PERSONA TROPPO SCOMODA PER ESSERNE TOLLERATO IL RICORDO? – BIDEN VALUTA L'INVIO A KIEV DI MISSILI A LUNGA GITTATA. A BAGHDAD STIANO IN CAMPANA: POTREBBERO ARRIVARE A LORO...

Lettera 1

Dago,

Le rivolte in Francia sono la conferma che un'immigrazione non controllata sconvolge gli equilibri sociali delle nazioni. L'Italia è piu' indietro, ma i segnali sono chiari, tra qualche anno saremo nella stessa situazione. Qualcuno ha deciso di creare sconvolgimenti, innestando in società evolute, masse affamate e religiosamente fanatiche. Proprio una bella prospettiva.

MP

Lettera 2

Le rivolte nelle periferie parigine, le violenze di capodanno 2022, l'omicidio di Saman Abbas, l'imbarbarimento delle nostre città... Perché ogni volta mi torna in mente Oriana Fallaci, persona troppo scomoda per esserne tollerato il ricordo?

Ossequi

A. Francesco

Lettera 3

Caro Dago, Wall Street Journal, Biden valuta l'invio a Kiev di missili a lunga gittata. A Baghdad stiano in campana: potrebbero arrivare a loro...

Berto

Lettera 4

Drago lumen,

leggo su Dagospia che prima o poi salterà fuori un Evgenij Prigozin per dare una spallata a Giorgia Meloni. Tra i cuochi italiani, vedrei bene nel ruolo Antonino Cannavacciuolo, chef aduso agli spintoni sulle schiene e mani contundenti da tre stelle Michelin.

Giancarlo Lehner

Lettera 5

Caro Dago,

ti leggo da una ventina d’anni, tutti i giorni, eri, sei , e sarai l’unico distributore di informazione seria e all’avanguardia di questa Italia che tanto dispregiamo, ma che in fondo amiamo follemente.

Non ti ho mai scritto, sempre per motivi di tempo, ma oggi dopo che ho letto per la seconda volta le stroncature sul film di Indiana Jones, sicuramente motivate dai numeri al botteghino, ho deciso di dedicarti la mia pausa caffè.

Per me classe 1976 vedere ancora Indiana Jones in una nuova e ultima avventura è come avere ancora 20 anni, ci sono dei film che vorresti non finissero mai, e potere avere l’illusione di capire “come andrà a finire” è una delle poche scintille rimaste nella nostra quotidianità, per un paio di ore stacchi la spina e in testa cerchi le analogie con gli altri film di Indiana, pensi che il tempo è passato anche per te, ma ora sei lì con lui a lottare contro i maledetti nazisti, a saltare da una macchina in corsa, a interrogarsi sul futuro…

Quindi a difesa del film mi piacerebbe che la critica si immedesimasse maggiormente in un discorso non di singolo film ma di insieme.

Grazie per il tempo che dedicherai nella lettura di queste poche righe.

Vittorio

Lettera 6

Caro Dago

la Meloni alza la voce? Perché ha delle cose da dire.

Saluti, Usbergo

Lettera 7

Caro Dago,

tanti anni fa l'allora cardinal Biffi, vescovo di Bologna, mise in guardia contro la facile integrazione degli immigrati. Sosteneva che gli immigrati dovessero andare in paesi con vicinanze cuturali, legate agli usi, costumi e fede religiosa. Fu tacciato di razzismo dai soliti politically correct: aveva ragione!

Ciao

Giorgio

Lettera 8

Caro Dago, il cardinale Zuppi: "Il Papa non si rassegna e fa di tutto per la pace". Anche la coalizione occidentale non si rassegna e manda tutti i tipi di armi per la pace: bombe a grappolo, missili a lunga gittata...

L. Abrami

Lettera 9

Caro Dago, l'immigrazione in Francia dei "fratelli" mussulmani delle ex colonie africane ormai ha una storia di decenni, ma, a vedere i fuochi che illuminano le notti francesi, non sembra avere dato i risultati sperati in fatto di "integrazione".

In Italia, rimanendo all'ultima settimana, non solo accoltellano (come prassi ??!!!) le nostre ragazze, ma ormai le gettano perfino nel cassonetto, magari dopo averle anche squartate tipo Osegale. Nessuna riflessione da fare da parte degli sproloquiatori seriali televisivi e "angelici" ?

Cincinnato 1945

Lettera 10

Biden avrà dei vuoti di memoria e Zelensky sarà un ex comico. Ma nessuno come Trump può sfregiarsi della corona a forma di lampone d'oro (the Golden Raspberry Awards ) di ben 3 Razzie Awards al peggior attore (non) protagonista dell'anno, una versione patacca da due soldi dell'Oscar . E i Razzie celebrano quanto di peggiore è stato inferto agli spettatori del globo terraqueo. Niente male per l'ex clown alla Casa Bianca, un tempo assoluto protagonista del reality trash "The Apprentice". You're fired!

Impeto Grif

Lettera 11

Caro Dago, La Stampa: «Cosa sta succedendo in Bielorussia?». Nel chiuso della stanza dell'Europa Building, più di un leader ha posto la domanda a Jens Stoltenberg, ospite del Consiglio europeo per fare il punto della situazione in Ucraina, ma anche in Russia e soprattutto in Bielorussia". Suvvia, questo signore risponde a un Presidente Usa, Joe Buden, convinto che Vladimir Putin stia perdendo "la guerra in Iraq". Ogni risposta sarebbe una barzelletta simile a quelle che i due ci hanno raccontato dal 24 febbraio 2022 ad oggi.

Axel

Lettera 12

Egregio Dago

basandomi su racconti di amici inglesi che mi assicurano sulla loro efficacia, proporrei di rintrodurre le punizioni corporali per bullismo, teppismo, vandalismo di scolari o baby gang. Immagino le reazioni inviperite di molti benpensanti ma rammento che vengono applicate in Canada, Australia, Nuova Zelanda, Singapore e moltissimi altri paesi Asiatici e Africani.

Cordiali saluti.

Sanvic

Lettera 13

Alla luce di quanto emerso sinora in Russia. Da Zar onnipotente a pupazzo dei servizi segreti. Putin ha trovato la sua nemesi.

Impeto Grif

Lettera 14

Preclaro Dago,

in effetti penso che la Meloni su Gentiloni non si sia sbagliata. E' da sempre, dai tempi del PCI che quel partito multi nome (PCI/PDS/PD) ha sempre lavorato e votato contro gli interessi italiani a favore dello straniero di turno anche quando era al governo perciò non vedo perché Gentiloni ora doveva cambiare linea soprattutto ora che in Italia ci sta un governo contrario a lui e al suo partito.

Prima gli interessi stranieri, una volta erano rubli poi dollari ed ora pare euro, poi quelli italiani cioè mai... E per concludere ora che hanno un* segretari* che ha tre cittadinanze usa/svizzera/italia chi ci assicura che in una qualsiasi decisione politica non faccia le parti di una delle due cittadinanze straniere a nostro discapito? Insomma hanno ufficializzato che come partito degli italiani a loro interessi ben poco se non nulla...

Asgaqlun

Lettera 15

Dago colendissimo,

negli USA la corte costituzionale ha abolito la affirmative action, che favoriva l’iscrizione alle università (a numero chiuso) delle minoranze. Levata di scudi dal mondo “inclusivo”, che nel frattempo ha provveduto a disintegrare (letteralmente ….) le università. Ma dopo oltre 50 anni di applicazione, ancora ce n’era bisogno? Ma perché oggi un normale cittadino con requisiti di idoneità può essere rifiutato in quanto non ha la giusta colorazione o provenienza? I bianchi, per sfangarla, dovevano ricorre a qualche trucchetto. Ad esempio qualche anno fa uno studente escluso si è tinto di nero, ed è riuscito a fare un percorso regolare di studi.

Saluti da Stregatto

Lettera 16

Caro Dago, in Francia 667 persone sono state fermate nel corso della terza notte di violenze e scontri scoppiati dopo l'uccisione del 17enne Nahel a Nanterre da parte di un agente di polizia. Con 667 arresti Macron meglio di Putin!

A.Sorri

Lettera 17

Caro Dago, il MES non sembra interessare più di tanto i partiti italiani. A parte FdI che è da sempre contraria, il PD che ne vorrebbe l'approvazione ora che c'è un governo di centrodestra si è ben guardato dal farlo approvare dai due governi di cui faceva parte. La discussione alla camera ha visto la partecipazione (?) di ben 15 deputati a dimostrazione dell'interesse...

FB

Lettera 18

Caro Dago, maternità surrogata, la procura di Milano ricorre sul riconoscimento dei figli di tre coppie di donne. Perbacco! La mitica procura che quando indagava su Berlusconi aveva sempre ragione. Chissà se per la sinistra è anche stavolta così...

Diego Santini

Lettera 19

Dagò le Beau,

noio dovevons vigilèr gli immigrati ma non siamo stati capaci, ci ripetono i ministri macroniani e non solo da molti anni. Bravi loro, dopo i Gilet Gialli, i Forconi della Vandea e i Pensionati derubati stanno vigilando con successo sugli immigrati di seconda e terza generazione che stanno incendiando la nazione. Annullare per sicurezza i giochi olimpici ? Europa laica, ecologica, arcobaleno lo valutasse anche con votazione segreta...

- le Canard Enchainè alias

peprig

Lettera 20

Caro Dago, mamma per la seconda volta a 53 anni, la felicità di Naomi Campbell che con un post su Instagram ha dato il benvenuto a un maschietto. Vergogna! Deve essere la creatura in futuro a decidere cosa essere...

Scara