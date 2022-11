POSTA! – CARO DAGO, MI SI NOTA DI PIÙ SE NON VADO ALLA MANIFESTAZIONE DEL PD O SE NON VADO ALLA MANIFESTAZIONE DEL M5S? – LA RUSSIA “STA FINENDO I MISSILI” COME IN ROMAGNA STA FINENDO LA PIADINA – IL PRICE CAP EUROPEO SUL GAS È PROPRIO UNA PRESA PER I FORNELLI

TETTO LA QUALUNQUE - BY CARLI

Lettera 1

Il price cap europeo sul gas è proprio una presa per i fornelli

zagor

Lettera 2

Caro Dago, migranti, Grecia: "Ne abbiamo salvati 500, chiediamo ricollocamenti a Ue". In Francia, in Francia! Bisogna mandarli da Macron che appena arrivano ne espelle subito più della metà senza che Bruxelles abbia nulla da eccepire.

Lucio Breve

Lettera 3

Vorrei dire a Roncone che anch’io sono incazzato con Conte che ha sperperato dai 50 ai 100 miliardi di euro, con l’iva al 22 % invece dell’8% come in Svizzera ( i cui servizi sono ottimi) e via discorrendo. Prima di incazzarsi x le tasse non pagate bisogna che le tasse siano eque e non si sprechino i soldi che lo stato incamera perdendo qualsiasi credibilità nella richiesta

Saluti Giovanni

FABRIZIO RONCONE TAGADA'

Lettera 4

Caro Dago, dopo la presentazione della finanziaria da parte del governo di centrodestra il PD, finalmente, fa una cosa di sinistra! Uno sciopero...

P.S. avanzare proposte richiede troppo impegno e competenza?

FB

Lettera 5

Caro Dago,

nessuno che abbia il coraggio di dire che tra i più coinvolti dalla modifica del reddito di cittadinanza ci saranno i baristi, che perderanno centinaia di migliaia di clienti perdigiorno ma potrebbero tra questi trovare dei "lavoratori" costretti a cambiare lato del bancone...

Paul Petta

MOHAMMED BIN SALMAN FESTEGGIA PER LA VITTORIA DELL ARABIA SAUDITA CONTRO L ARGENTINA

Lettera 6

Caro Dago, Mondiali 2022, Messico-Polonia 0-0: Arabia Saudita sola in vetta nel Gruppo C. Perbacco! Violando i diritti Lgbtqi+ 'sti arabi hanno messo su una squadra di veri "machi"!

Neal Caffrey

Lettera 7

Caro Dago, Usa, diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria in un supermercato in Virginia. E Biden pensava di risolvere il problema delle stragi negli Stati Uniti mandando tutte le armi a Zelensky?

Edy Pucci

argentina arabia saudita

Lettera 8

Caro Dago, caporalato, blitz della Gdf in un'azienda agroalimentare di Fermo, migranti costretti a turni da 12 ore e niente ferie. Ora li trasferiranno nelle coop dei familiari dell'on. di Alleanza Verdi e Sinistra Aboubakar Soumahoro?

Nick Morsi

Lettera 9

Caro Dago, price cap Ue sul gas, perché si attivi il prezzo dovrà superare 275 euro al megawattora per due settimane consecutive e il divario con la media del prezzo registrato sui listini globali del gas naturale liquefatto (Gnl) dovrà essere maggiore di 58 euro per almeno 10 giorni. Wow! Manca solo che il tutto debba accadere durante la Luna piena, altrimenti nisba...

L.Abrami

roberto fico con la moglie

Lettera 10

Dago, perso il carisma di Draghi, gli avvoltoi europei calano sull'italia. Niente tetto del gas, avvisi sulla manovra economica. Solidarieta' chi era costei?

MP

Lettera 11

Caro Dago, M5s, Roberto Fico: "Abolire il reddito di cittadinanza è una scelta pericolosa per la tenuta sociale del Paese". E promette battaglia dentro e fuori il Parlamento. E adesso tutti a chiedersi se n battaglia ci andrà con l'autobus o con l'auto blu che magari gli spetta come ex Presidente della Camera...

Baldassarre Chilmeni

aboubakar soumahoro vestito da babbo natale a Borgo Mezzanone

Lettera 12

Caro Dago, dopo il sindacalista Bertinotti che preferiva terrazze e salotti vip ai cancelli delle fabbriche, i grillini che volevano eliminare auto blu e voli di stato, la sinistra ci ha rifilato un'altra patacca... Soumahoro!

FB

Lettera 13

Caro Dago, femminicidio, ok del Senato a commissione bicamerale di inchiesta. Dopo la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" e le "panchine rosse", un'altra sceneggiata che non risolverà alcunché.

Ranio

Lettera 14

A Dagospia.

In questo mondiale quasi tutte le squadre sembrano affette da “Rinculite Acuta”. Tutti i giocatori appena possono o appena si trovano un avversario davanti rinculano e passano la palla al compagno che sta dietro: obiettivo non perdere. Le gare sono di una noia mortale. Speriamo che le partite a eliminazione diretta ci facciano vedere il vero calcio.

lacrime di Soumahoro meme

Francisco o primeiro.

Lettera 15

Caro Dago, Aboubakar Soumahoro, nonostante dica di occuparsi da anni dei diritti dei migranti e degli ultimi, sostiene di non sapere nulla circa le (per ora presunte) malefatte delle coop della moglie e della suocera nei confronti dei richiedenti asilo. Forse perché in casa agli stivali di gomma preferisce un bel paraocchi?

Arry

Lettera 16

Caro Dago, il "price cap" solo con quotazione al di sopra di 275 MWh per due settimane consecutive e divario con indici riferimento gas liquefatto di almeno 58 euro per MWh per 10 giorni? È come se in terapia intensiva decidessero di intubare solo chi ha già avuto il funerale!

Eligio Moro

Lettera 17

Dagovski polacco,

La Russia “sta finendo i missili”

(come in Romagna sta finendo la piadina).

Aigor bosniaco

vladimir putin fucile

Lettera 18

Caro Dago

mi si nota di più se non vado alla manifestazione del PD o se non vado alla manifestazione del M5S?

Signoramia

Lettera 19

Caro Dago

Ho letto che Saviano ha rinunciato ad alcune apparizione pubbliche a Reggio Emilia per via del (sic) “clima d’odio” che si è creato attorno a lui e per il quale è “senza scudi”, essendo stato querelato da tre ministri dell’attuale governo (due dei quali sono stati da lui qualificati come “bastardi”).

Poi la vittimista è la Meloni?

Ah, saperlo!

Con la stima di sempre

Escamillo

liliane murekatete con roberto saviano

Lettera 20

Caro Dago, povertà, Istat: "In 2022 lieve calo delle diseguaglianze grazie alle politiche per la famiglia". Come no. Peccato che gli aiuti varati non coprano nemmeno la metà di quanto speso in più dalle famiglie per bollette e inflazione!

SAVIANO BASTARDO - LA PRIMA PAGINA DI LIBERO DEL 16 NOVEMBRE 2022 SAVIANO SU TIK TOK ROBERTO SAVIANO AL TRIBUNALE DI ROMA

La Lega dei Giusti