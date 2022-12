POSTA! – CARO DAGO, MR. ZELENSKY VA A WASHINGTON. GLI AVRANNO DETTO CHE DI PERSONA BIDEN SPESSO RISULTA "ASFISSIANTE"? – DAL FAMOSO TRIO DELLA CANZONE ITALIANA, PACE, PANZERI, PILAT SIAMO PASSATI AL TRIO FIGÁ, PANZERI, COZZOLINO, LA PEGGIORE MUSICA MADE IN UE...

Lettera 1

Dago,

massimo gramellini

Che Gramellini spenda delle parole a favore dei ragazzi, contro il ministro che ne vieta l'uso, per continuare con lo smartphone in classe, lo trovo assurdo. Quando e' proprio il continuo lassismo su tutto che ha creato generazioni pretenziose. Un'altro cattivo maestro che vive in un mondo tutto suo ed al quale, purtroppo, viene dato troppo spazio.

MP

Lettera 2

Caro Dago, Mr. Zelensky va a Washington. Gli avranno detto che di persona Biden spesso risulta "asfissiante"?

P.T.

smartphone a scuola8

Lettera 3

Dopo due anni di piagnistei sulla scuola a distanza che nega il vitale rapporto insegnante-allievo e fra gli allievi, ecco i soliti imbecilli attaccare il governo che vuole finalmente vietare gli smartphone in classe.

Il quoziente d'intelligenza, che era in crescita nel dopoguerra, ora è in decrescita, e tale fenomeno guarda caso coincide con l'uso ossessivo e compulsivo della comunicazione a distanza. E Gramellini, dal corrierone, cosa fa? propone non solo di non opporsi l'inevitabile (secondo lui) ma addirittura di accettarlo come insegnante di sostegno. Roba da "Corriere dei Piccoli".

Saluti BLUE NOTE

joe biden camilla parker bowles

Lettera 4

Caro Dago, studenti a scuola senza il cellulare? Meglio il contrario. I ragazzi lascino gli smartphone sui banchi col registratore vocale acceso e si levino dalle palle.

Neal Caffrey

Lettera 5

Qualcuno spieghi a Gramellini che neanche le leggi sugli omicidi, sui furti o sugli stupri potranno mai azzerare tali fenomeni. Nessuno si illude si "fermare il vento con le mani" ma a volte affermare un principio serve a discernere ciò che è giusto da ciò che non lo è... e sicuramente guardare Tik Tok mentre il prof. spiega non è giusto.

G

smartphone a scuola7

Lettera 6

Caro Dago,

Allora ho capito: se hai avuto un'infanzia infelice puoi "legalmente" (o quasi) rapinare, menare chi vuoi ecc ecc e il fatto non costituisce reato o comunque non dovresti essere messo in galera.

Domani vado a rapinare una gioielleria!

Giovanna Maldasia

Lettera 7

Caro Dago, "Gli Stati Uniti condannano il divieto all'università per le donne deciso dai talebani in Afghanistan". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price. Meno male. Perché se l'avesse detto la Casa Bianca ci saremmo messi a ridere: chi ha consegnato, consapevolmente, nell'agosto dell'anno scorso le donne afghane ai talebani?

Lauro Cornacchia

banconote sequestrate a pier antonio panzeri e eva kaili

Lettera 8

Caro Dago, nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate, la procura federale belga avvierà un'indagine sulle fughe di notizie. Ma è quello che fanno sempre i nostri trasparentissimi magistrati!

Jonas Pardi

Lettera 9

Caro Dago,

giustizia italiana: un assassino uccide due poliziotti in questura a Trieste e non viene nemmeno processato perché ritenuto incapace di intendere e di volere; un tifoso di calcio (per definizione incapace di intendere e di volere) tocca il culo ad una giornalista e viene condannato a un anno e sei mesi di reclusione per violenza sessuale. È proprio vero: "l'Italia sarà pure la culla del diritto, ma la creatura non è mai cresciuta" (cit. Pietro Di Muccio).

Gualtiero Bianco

PACCA SUL SEDERE

Lettera 10

Caro Dago, Manovra, verso l'accordo trasversale per i ristori agli esercenti sui pos. L'ipotesi al vaglio è quella di un prelievo sulle commissioni bancarie per risarcire gli esercenti. La solita storia. Così poi le banche scaricheranno tutto sui correntisti...

Tony Gal

Lettera 11

Caro Dago, la giudice del Tribunale di Lecce archiviando il procedimento contro un 51enne: la pacca sul sedere è violenza sessuale, ma non se viene data con il dorso della mano e se la "durata del contatto" è "fugace". Sono ammesse anche pacche multiple e colpi di taglio?

Soset

PACCA SUL SEDERE

Lettera 12

Caro Dago

Dal famoso trio della canzone italiana, Pace, Panzeri, Pilat siamo passati al trio Figá, Panzeri, Cozzolino, la peggiore musica made in Ue.

Signoramia

Lettera 13

Caro Dago, Sanremo 2023, Amadeus: "In arrivo 'presenza femminile importante". Ursula von der Leyen?

Frankie

maurizio costanzo

Lettera 14

Caro Dago,

Visto che Dante e' tornato di moda vorrei ricordare come nel suo Inferno valesse la legge del contrappasso, ovvero le pene erano in qualche modo proporzionate ai peccati.

Ma mi sembra che le pene recentemente comminate a quello scemo che ha toccato le chiappe della giornalista e a Maurizio Costanzo, che ha commentato la decisione di un giudice che e' poi sfociata nel Calvario di una bella ragazza, siano esagerate rispetto ai numerosissimo casi di delinquenti plurirecidivi che se ne vanno in giro a commettere altri delitti, vedi le famose rom della stazione centrale di Milano e, peggio ancora, i vari ex marito o fidanzati violenti che ,liberi ed impuniti anche se pluridenunciati, continuano a molestare ,picchiare e anche ammazzare le loro vittime.

O no?!

Giovanna Maldasia

Lettera 15

ZELENSKY BIDEN

Caro Dago, questa è veramente...STUPEFACENTE !!! .... Un incriminata italiana che per NON ESSERE ESTRADATA...si appella alla cassazione per opporsi !!!...dice che deve verificare le condizioni di detenzione in Belgio !!! vorrà dice che quando Putin vorrà la mia estradizione per la vendita di armi giocattolo al posto delle vere, mi appellerò a mattarella xkè mi tenga nelle calde E "" ACCOGLIENTI ""carceri italiche...

Saluti ALEX

boris becker

Lettera 16

Caro Dago, Biden: "Se non fossimo intervenuti in Ucraina, Putin avrebbe creato il caos in Europa". Certo, infatti adesso, dal punto di vista energetico ed economico, stiamo alla grandissima!

Lino

Lettera 17

Caro Dago, scarcerato dopo otto mesi parla per la prima volta Boris Becker: "In prigione minacciato di morte". Insomma, un servizio mai visto in nessun torneo del Grande Slam...

M.H.

Lettera 18

Caro Dago lo scandalo di Bruxelles parla solo italiano perché come al solito i fatti nostri li conosce tutto il mondo o perché la lobby più "potente" sarebbe quella italiana? Ah, saperlo...

Amandolfo

carcere di wandsworth 3 lilian de carvalho boris becker in tribunale Boris Becker carcere di wandsworth 2