ALFREDO COSPITO

Lettera 1

Caro Dago, al Nazareno saranno in allarme. Alfredo Cospito potrebbe avere uno sconto di pena. Quindi se dovesse uscire dalla prigione, come farebbero le delegazioni Pd a recarsi al carcere fingendo di andare a trovare lui con, invece, lo scopo principale - almeno così è sembrato - di parlare coi vicini di cella?

J.R.

Lettera 2

Caro Dago, la multigender Schlein aveva assicurato discontinuità nel PD. Per mantenere la promessa lei al Nazareno non si fa vedere, sui temi grandi e piccoli della politica così come quelli del partito, non si pronuncia, limitandosi a qualche slogan riciclato! Più discontinuità di questa...

FB

elly schlein walter veltroni foto di bacco (2)

Lettera 3

Gentile Dagospia buongiorno, ma tutti quelli che "l'orso era nel suo territorio" c'erano forse dei paletti, un cartello, un semplice yankee go home? E per quelli che abitano li non è anche il loro territorio? Ci pagano pure le tasse per viverci

Un caro saluto, pballa

Lettera 4

Caro Dago, Joe Biden e la First Lady hanno presentato la loro dichiarazione dei redditi. La coppia presidenziale ha guadagnato 579.514 dollari nel 2022 e ha pagato 169.820 dollari di imposta sul reddito con un'aliquota del 23,8%. Vergogna! Con quella cifra avrebbero dovuto pagare almeno il doppio se Sleepy Joe avesse mantenuto le promesse elettorali.

Spartaco

Lettera 5

elly schlein massimo d alema linda giuva foto di bacco (1)

Caro Dago, il tribunale di Mosca ha stabilito che il giornalista americano del Wall Street Journal Evan Gershkovich, arrestato in Russia per spionaggio, deve restare in carcere. Suvvia che sarà mai! Pensi ai poveretti che nel suo Paese sono stati mandati, senza processo, per lungo tempo a Guantanamo per poi essere rilasciati in quanto totalmente innocenti.

A.Sorri

Lettera 6

Caro Dago, Sudan, Croce Rossa: "Situazione umanitaria molto grave perché la gente non può uscire e non ha accesso a cibo e medicine". Non c'è tempo da perdere! È vergognoso che Bruxelles non ci abbia ancora detto di andare a prenderli per portarli in Italia!

Sandro Celi

IL CASO ORLANDI IN VATICANO - VIGNETTA BY MACONDO

Lettera 7

Caro Dago forse mi sono distratto ma sul caso Orlandi stanno uscendo nomi di tutti i tipi ma mi manca quello di Francesco Pazienza accusato e condannato di tutto e di più.

Amandolfo

Lettera 8

Caro Dago, il terrorista anarchico Alfredo Cospito ha interrotto lo sciopero della fame. Adesso si ingozzerà come un maiale per chiedere la revoca del 41 bis per obesità?

E. Moro

claudio baglioni

Lettera 9

Caro Dago, la cena chez Baglioni della segretaria Schlein: ovvero l'ascesa sociale del cantautore che dal quartiere popolare di Centocelle approda al quartiere chic dei Parioli. Ascesa parallela a quella del PD che plasticamente rappresenta la mutagenesi di un partito, un tempo bandiera rossa sventolante nelle periferie, che plana sui quartieri alti, un tempo feudo - o quanto meno - leggenda "nera".

Antonio Pochesci

Lettera 10

Caro Dago, dopo che ieri il ministro Lollobrigida aveva parlato di "sostituzione etnica" riferendosi al fatto che la sinistra dice sempre che l'Italia ha bisogno dei migranti per rimpiazzare la denatalità, oggi Repubblica spara un delirante "La difesa della razza". Davvero a Largo Fochetti non sanno la differenza che c'è tra "etnia" e "razza"? Di certo non sanno più quale titolo fare per fermare l'inarrestabile discesa del numero di copie vendute...

Matt Degani

Lettera 11

L ORSA JJ4 IN TRAPPOLA NEL 2020 DOPO LA PRIMA AGGRESSIONE

Dago Lumen,

la vita umana sembra valere meno di zero, non solo in Ucraina, eppure in Italia fa spettacolo quotidiano il piagnucolare in tv per la sorte dell'orsa assassina. Da vecchio liberalsocialista, che crede ancora alla centralità dell'uomo, della Jj4 non me ne frega proprio niente.

Mi impedisce di preoccuparmi dell'orsa soprattutto il ricordo dell'animalista Heinrich Himmler e dei legislatori nazisti. attenti soprattutto ai diritti degli animali e non degli uomini.

Le leggi vigenti nella Germania odierna a tutela degli animali furono tutte varate dal Terzo Reich. Anzi, da Jj4 e altri orsi potremmo ricavare bei prosciuttoni, leccornia sconosciuta da noi, ma assai apprezzata nell'Est Europa. Magari, oltre alle armi, potremmo rifornire gli ucraini di tanta nutriente carne d'orso rifilata, salata e stagionata come usano i bravi norcini.

paris hilton 9

Giancarlo Lehner

Lettera 12

Caro Dago,

Ci mancava Paris Hilton nella lista delle traumatizzate disperate che hanno avuto una vita difficile! Questi miliardarie costretti a nutrirsi di caviale e fois gras tra una violenza psicologica e l'altra ci fanno una pena infinita e guardiamo con invidia le bambine denutrite e vestite di stracci che camminano per chilometri con un pesantissimo secchio d'acqua in testa che devono portare da un lontano pozzo alla loro capanna nel villaggio, loro si che non sono costrette a comportarsi secondo stereotipi imposti da un college di lusso!

Ma si deve dare spazio alle esternazioni di queste galline eleganti???

Giovanna Maldasia

Lettera 13

il post che denuncia i selfie al campo di concentramento di Birkenau

Caro Dago, su Twitter i selfie di giovani sdraiati sui binari che portano al campo di concentramento di Birkenau, dove un milione e mezzo di persone morirono a causa dell’Olocausto. Non deve sorprendere. Significa che chi lo ha fatto sui libri di scuola o chi è andato direttamente tra gli studenti a insegnare o a raccontare ciò che era successo in quei luoghi, è totalmente incapace e inadeguato. Pessimi cittadini sono il frutto di pessimi governanti, così come pessimi giovani sono il frutto di pessimi insegnanti e pessimi narratori.

Axel

Lettera 14

Dago,

Pur non essendo un animalista, trovo la volontà del presidente della regione autonoma del trentino abominevole. Per avere consenso vorrebbe abbattere l'orsa che ha ucciso il povero ragazzo. Invece di pensare seriamente a qualcosa per migliorare la situazione ed avrebbe dovuto farlo molto tempo fa, visti i precedenti, se la prende con l'orsa. E degli altri 100 che ne facciamo?

proteste in francia contro la riforma delle pensioni di macron 8

MP

Lettera 15

Caro Dago, i francesi non hanno voluto Le Pen? Adesso si beccano il cetriolon di Macron sulla pension!

Pop Cop

Lettera 16

Ciao Dago,

strano vedere tanta smania, a sinistra, di ricostruire l'identità perduta non più riflettendo sull'eterna lotta fra kapitale e lavoro, ma giocando al benaltrismo sul disastro della gestione dei rifiuti a Roma, ex caput mundi ed ex capitale d'Italia. Intanto, la monnezza parte con i treni, di notte. Ma mentre un tempo si arricchiva il noto boss delle discariche, amico di tutti e di nessuno, adesso si arricchisce qualcun altro, amico di chissà chi. Come direbbe Ricucci, facile essere ambientalisti con i rifiuti degli altri.

Rob

emmanuel macron in televisione difende la riforma delle pensioni 3

Lettera 17

Caro Dago, Tunisia, l'Ue lavora per un sostanzioso pacchetto di aiuti. Come no. L'importante è che ce ne sia a sazietà per tutti quelli che dovranno mangiare...

Greg

Lettera 18

Caro Dago, Mattarella: "Nuovi crimini da esasperazioni nazionalistiche. Dalla Russia brutale aggressione, nessuno sia indifferente". Eh sì. Sono finiti i tempi delle aggressioni belle, giuste e delicate, quando bastava presentarsi all'Onu con una bottiglietta di acqua minerale spacciandola per un'arma chimica...

Giuly

gualtieri elly schlein

Lettera 19

Caro Dago, Elly Schlein: "Il termovalorizzatore è una scelta che era già stata presa dall'amministrazione di Roma. Questo è successo ben prima che si insediasse questa segreteria. Non era oggetto del nostro programma per le primarie". Bene. Quindi se prima della sua segreteria il sindaco Gualtieri avesse deciso di abbattere il Colosseo per fare un grande centro commerciale, lei sarebbe rimasta muta?

Sasha

Lettera 20

paris hilton 6

Lettera

Aldo Grasso ha proprio ragione a dire che certi programmi sono demoralizzanti. Anche se non c’è telespettatore che non possa sentirsi migliore osservando tanti personaggi della tv, nello stesso tempo il clima da non c’è limite al peggio e alla mancanza di creatività e di spessore toglie ogni speranza.

Caro Dago, perché stiamo così smarrendo il gusto di un po’ di uso della ragione, dell’intelligenza e della professionalità?

paris hilton 5 paris hilton 3 paris hilton 2 paris hilton 12 paris hilton 13 paris hilton 4

Francesca